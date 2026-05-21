CPK to nie tylko nowe lotnisko Port Polska. Spółka już wcześniej zapowiadała własny pool taborowy dla Kolei Dużych Prędkości, który w końcu zaczyna działać. Firma zamierza kupić nawet kilkadziesiąt superszybkich pociągów, które pojadą z prędkością ponad 300 km/h.

Pool taborowy CPK to nawet 60 superszybkich pociągów KDP

Spółka powołała wspomniany pool taborowy, co nastąpiło z wcześniejszymi zapowiedziami. W ten sposób poznajemy pierwsze RFI dotyczące zakupu nowych pociągów, do którego dotarł serwis rynek-kolejowy.pl. W pierwszej kolejności są to superszybkie składy, które mają osiągać prędkość co najmniej 320 km/h.

CPK planuje zakupić od 40 do 60 superszybkich pociągów. Sam pool powstał w marcu w wyniku przekształcenia innej spółki i ostatecznie dostał nazwę PORT POLSKA.KDP.

Z informacji ujawnionych przez serwis źródłowy wynika, że pierwsze zapytania RFI (wstępne pytania skierowane do rynku o ceny i towar) zostały rozesłane kilka dni temu. CPK poza dostarczeniem pojazdów chce także uzyskać zapewnienie o możliwości utrzymania składów przez okres 30 lat.

Warto mieć na uwadze, że do postępowania CPK dopuści tych producentów, którzy mają już na koncie dostarczenie na rynek składów jeżdżących z prędkością co najmniej 300 km/h i potwierdzoną homologacją.

CPK planuje także kupić wolniejsze pociągi AeroExpress

Superszybkie pociągi dla prędkości co najmniej 320 km/h to nie jedyny zakup, który odbędzie się w ramach poolu taborowego CPK. PORT POLSKA.KDP ma w planach także zakup wolniejszych jednostek AeroExpress. Co to za pojazdy?

Pociągi AeroExpress to składy mające obsługiwać trasę do nowego lotniska z Warszawy oraz Łodzi po linii kolejowej Y. CPK wierzy, że w 2035 r. będzie to najczęściej uczęszczany szlak w Polsce. Ekspresy mają osiągać prędkość 200 km/h, choć rozważa się nawet 230 km/h.

W planach spółki są także pociągi RegioExpress. Wiemy, że stosowne FRI w kwestii zakupu tych jednostek oraz pojazdów AeroExpress ma zostać rozesłane w ciągu najbliższych tygodni.

Wolniejsze pociągi mają dla CPK obecnie większe znaczenie, bo odcinek linii kolejowej Y na trasie Warszawa - lotnisko Port Polska - Łódź ma być gotowy do 2032 r. Natomiast odnogi do Wrocławia oraz Poznania do 2035 r. i na tych szlakach mają kursować jednostki z prędkością ponad 300 km/h, które planuje kupić także PKP Intercity.





