CPK rusza z poolem taborowym. Nawet 60 pociągów dla prędkości 320 km/h
Spółka CPK powołała zapowiadany pool taborowy. W jego ramach Port Polska.KDP chce kupić do 60 składów. Będą to superszybkie pociągi, które mają rozwijać prędkość co najmniej 320 km/h. Spółka rozesłała już stosowne zapytania RFI. Wiemy również, że CPK chce nabyć pociągi AeroExpress, które mają obsługiwać trasę do nowego lotniska.
Pool taborowy CPK to nawet 60 superszybkich pociągów KDP
Spółka powołała wspomniany pool taborowy, co nastąpiło z wcześniejszymi zapowiedziami. W ten sposób poznajemy pierwsze RFI dotyczące zakupu nowych pociągów, do którego dotarł serwis rynek-kolejowy.pl. W pierwszej kolejności są to superszybkie składy, które mają osiągać prędkość co najmniej 320 km/h.
CPK planuje zakupić od 40 do 60 superszybkich pociągów. Sam pool powstał w marcu w wyniku przekształcenia innej spółki i ostatecznie dostał nazwę PORT POLSKA.KDP.
Z informacji ujawnionych przez serwis źródłowy wynika, że pierwsze zapytania RFI (wstępne pytania skierowane do rynku o ceny i towar) zostały rozesłane kilka dni temu. CPK poza dostarczeniem pojazdów chce także uzyskać zapewnienie o możliwości utrzymania składów przez okres 30 lat.
Warto mieć na uwadze, że do postępowania CPK dopuści tych producentów, którzy mają już na koncie dostarczenie na rynek składów jeżdżących z prędkością co najmniej 300 km/h i potwierdzoną homologacją.
CPK planuje także kupić wolniejsze pociągi AeroExpress
Superszybkie pociągi dla prędkości co najmniej 320 km/h to nie jedyny zakup, który odbędzie się w ramach poolu taborowego CPK. PORT POLSKA.KDP ma w planach także zakup wolniejszych jednostek AeroExpress. Co to za pojazdy?
Pociągi AeroExpress to składy mające obsługiwać trasę do nowego lotniska z Warszawy oraz Łodzi po linii kolejowej Y. CPK wierzy, że w 2035 r. będzie to najczęściej uczęszczany szlak w Polsce. Ekspresy mają osiągać prędkość 200 km/h, choć rozważa się nawet 230 km/h.
W planach spółki są także pociągi RegioExpress. Wiemy, że stosowne FRI w kwestii zakupu tych jednostek oraz pojazdów AeroExpress ma zostać rozesłane w ciągu najbliższych tygodni.
Wolniejsze pociągi mają dla CPK obecnie większe znaczenie, bo odcinek linii kolejowej Y na trasie Warszawa - lotnisko Port Polska - Łódź ma być gotowy do 2032 r. Natomiast odnogi do Wrocławia oraz Poznania do 2035 r. i na tych szlakach mają kursować jednostki z prędkością ponad 300 km/h, które planuje kupić także PKP Intercity.