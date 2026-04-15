CPK znowu szykuje zmiany. Obejmują nie tylko logo Port Polska

CPK ogłosiło duże zmiany pod koniec zeszłego roku. Wtedy ujawniono, że wielkie lotnisko zostanie nazwane Port Polska. Teraz dowiadujemy się, że port lotniczy otrzyma nowe logo. Wiele wskazuje na to, że jest to tylko część większych zmian związanych z identyfikacją wizualną spółki.

Nowe logo Port Polska znalezione w Urzędzie Patentowym

CPK szykuje się na większy rebranding i w ciągu kilku dni grudnia 2025 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęły zgłoszenia nowych znaków towarowych, o których pierwszy poinformował serwis prawo.pl. Zostały one nadesłane przez trzy niezależne od siebie osoby fizyczne oraz prawne, ale najpierw zrobiła to spółka Centralny Port Komunikacyjny. Co to oznacza?

W prawie własności intelektualnej panuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Spółka CPK zgłosiła 12 grudnia w Urzędzie Patentowym dwa znaki towarowe i są to:

Port Polska - zgłoszenie o numerze Z.595238

Port Polska 2032 - zgłoszenie Z.595237

Nowe logo Port Polska. prawo.pl materiał zewnętrzny

Kilkanaście dni później (24 grudnia) spółka CPK dodała kolejne zgłoszenie o numerze Z.599985. Tym razem słowno-graficzne. Wraz z nowym logo Port Polska, które widać na załączonej grafice.

CPK wkrótce zaprezentuje nową identyfikację wizualną

Centralny Port Komunikacyjny pracuje obecnie nad odświeżeniem identyfikacji wizualnej, co potwierdziła rzecznika Portu Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska w wypowiedzi dla serwisu rynek-lotniczy.pl.

Jesteśmy na etapie opracowywania nowej identyfikacji wizualnej Port Polska. Zostanie ona zaprezentowana w tym miesiącu

Szczegóły poznamy wkrótce i wiele wskazuje na to, że nowe logo Port Polska jest tylko jednym z elementów większych zmian. Wcześniej CPK posługiwało się tylko znakiem z nazwą portu lotniczego w postaci tekstu w niebieskim kolorze i bez żadnego logotypu.

Przy okazji Agnieszka Stefańska-Krasowska wyjaśniła, że wspomniane prace związane z odświeżeniem identyfikacji wizualnej nie wygenerowały dodatkowych kosztów i zajmują się nimi dotychczasowi pracownicy spółki CPK.

