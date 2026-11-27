W skrócie Cyberprzestępcy przejęli od Autopay numery kart płatniczych, imiona i nazwiska, a także daty ważności oraz kody CVV2, co pozwala na dokonywanie nieautoryzowanych płatności.

Banki w Polsce zareagowały na wyciek danych, wprowadzając wzmożony monitoring zagrożonych kart oraz stosując dodatkowe zabezpieczenia, takie jak mechanizm 3D Secure.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla klientów jest zablokowanie karty i zamówienie nowego egzemplarza za pośrednictwem bankowości elektronicznej, aplikacji lub infolinii banku.

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Wcześniej w tym miesiącu doszło do poważnego cyberataku na Autopay i wiemy, że cyberprzestępcy pozyskali dane kart płatniczych klientów. Wybrane banki podjęły działania i wprowadziły dodatkowe środki ostrożności, włącznie z blokowaniem kart klientom. Teraz potwierdził się bardzo zły scenariusz.

Karty płatnicze po cyberataku na Autopay przejęte z kodami CVV2

Niebezpiecznik raportuje (powołując się na informacje przekazane przez jednego z czytelników), że Autopay potwierdziło, iż cyberprzestępcy przejęli nie tylko numery kart płatniczych oraz powiązanych z nimi imion i nazwisk, ale coś więcej. To daty ważności oraz kody CVV2.

To oznacza, że cyberprzestępcy posiadają w zasadzie komplet informacji na temat przejętych kart płatniczych i dzięki temu mogą je wykorzystać do zrealizowania płatności. Mówiąc prościej to prosta droga do okradzenia ofiar z pieniędzy zgromadzonych na rachunkach powiązanych z kartami.

Oczywiście różne banki w Polsce zareagowały na problem i stosują wzmożony monitoring kart objętych wyciekiem oraz dodatkowe mechanizmy (na przykład 3D Secure), co ma uniemożliwić uzyskanie dostępu do pieniędzy poszkodowanych.

Jak wymienić kartę płatniczą na nową?

W zaistniałej sytuacji najpewniejszym rozwiązaniem wydaje się zablokowanie karty oraz zamówienie nowego egzemplarza. Jest to oczywiście problematyczne, ale z drugiej strony pozwoli uniknąć w przyszłości nieprzyjemnych konsekwencji.

Zamówienie nowej karty w banku jest proste i można to zrobić na kilka sposobów. Poprzez bankowość elektroniczną z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej czy też po kontakcie z infolinią placówki.

Zamawiając nową kartę z pewnością warto zwrócić uwagę na to, czy jej numer jest inny od poprzedniej. Nie jest to regułą i dlatego warto o to zadbać samodzielnie.