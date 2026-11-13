Cyberatak na producenta dronów. Używają je Niemcy i Ukraina

W skrócie Niemiecki producent dronów, firma Quantum Systems, padł ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego złośliwe oprogramowanie zainfekowało firmowe serwery.

Przestępcy wstrzyknęli złośliwy kod, podszywając się pod aktualizację oprogramowania QBase, co zmusiło niemiecką Bundeswehrę do uziemienia floty maszyn.

Cyberatak wykryto pod koniec ubiegłego miesiąca, a obecnie trwają badania służb specjalnych, podczas gdy producent zapewnia o pełnym bezpieczeństwie dronów.

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Cyberataki są coraz częstsze i odczuwamy to także w Polsce. Nie tak dawno udało się sparaliżować system ePUAP. Teraz ofiarą działań hakerów padł monachijski producent dronów - firma Quantum Systems, której maszyny wykorzystują Niemcy oraz Ukraina.

Cyberatak na niemieckiego producenta dronów Quantum Systems

Do ataku doszło w dosyć ciekawy sposób. Hakerzy zdołali pokonać zabezpieczenia infrastruktury firmy Quantum Systems. Następnie na wewnętrzne serwery producenta zdołali wstrzyknąć złośliwy kod, który podszywał się pod legalną aktualizację oprogramowania do misji QBase.

Z informacji przekazanych przez The Financial Times wynika, że oprogramowanie jest m.in. wykorzystywane do planowania lotów drona rozpoznawczego Vector. Używa się go na Ukrainie. Natomiast w Niemczech znany jest pod nazwą Falke (Sokół).

Atak miał na celu doprowadzić do rozprowadzenia złośliwego oprogramowania nie bezpośrednio na dronach, ale serwerach klientów Quantum Systems. Wśród nich jest niemiecka Bundeswehra, która (według informacji przekazanych przez Der Spiegel) musiała tymczasowo uziemić całą flotę maszyn.

Drony Quantum Systems wykorzystywane przez Niemcy i Ukrainę

Drony Quantum Systems są wykorzystywane nie tylko przez niemiecką Bundeswehrę, ale także na Ukrainie, która od kilku lat zmaga się z inwazją ze strony Rosji. Sam cyberatak został wykryty pod koniec zeszłego miesiąca.

Quantum Systems ma własne zakłady produkcyjne również na Ukrainie. Ponadto niemiecka firma zawiązała kilka spółek joint venture z tamtejszymi producentami.

Sprawcy nie są znani i istnieją jedynie podejrzenia. Sprawa jest badana przez służby specjalne Niemiec. Quantum Systems deklaruje, że jego drony mogą być obecnie użytkowane bez żadnego ryzyka. Następstwa cyberataku zostały szybko wyeliminowane.