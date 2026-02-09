Czarny ekran? Te kanały straciłeś w telewizji naziemnej
Czarny ekran w telewizorze nie musi oznaczać awarii sprzętu ani problemów po stronie nadajnika. W ostatnich miesiącach z listy programów zniknęło kilka kanałów, co w wielu domach zostało odebrane jako nagła utrata sygnału. Wyjaśniamy, które stacje przestały nadawać, z jakich powodów doszło do tych zmian i jak obecnie wygląda oferta telewizji naziemnej.
Lista kanałów telewizji naziemnej
Na początku 2026 roku podstawowa struktura telewizji naziemnej pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Główne ogólnopolskie multipleksy działające w DVB-T2 i HEVC nadal dzielą ofertę między Telewizję Polską a największych nadawców komercyjnych, co przekłada się na względną stabilność listy kanałów.
MUX 1 pełni funkcję uniwersalnego pakietu rozrywkowo-lifestylowego z takimi stacjami jak Eska TV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, Stopklatka, Fokus TV czy Wydarzenia 24, MUX 2 skupia największe kanały ogólne z Polsatem i TVN na czele, natomiast MUX 3 pozostaje podstawową platformą TVP, łącząc programy ogólnopolskie z regionalnym TVP3.
LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV
MUX-1 (FTA)
16
TV Trwam
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka
MUX-1 (FTA)
18
Fokus TV
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument
MUX-6 (FTA)
27
TVP Rozrywka
MUX-6 (FTA)
28
Alfa TVP
MUX-6 (FTA)
29
TVP ABC
MUX-3 (FTA)
30
TVP Kultura
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia
MUX-3 (FTA)
32
TVP Sport
MUX-3 (FTA)
33
TVP World
MUX-6 (FTA)
34
TVP Info
MUX-3 (FTA)
35
TVP Kobieta
MUX-6 (FTA)
36
Belsat
MUX-6 (FTA)
38
Miejsce zwolnione przez telewizję Metro
MUX-8 (FTA)
39
Miejsce zwolnione przez telewizję Zoom
MUX-8 (FTA)
40
Nowa TV
MUX-8 (FTA)
41
WP
MUX-8 (FTA)
49
Wydarzenia 24
MUX-1 (FTA)
50
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51
Republika
MUX-8 (FTA)
52
wPolsce24
MUX-8 (FTA)
86
CDA Premium
MUX-8 (HbbTV)
87
Sklep Kapitan.pl
MUX-8 (HbbTV)
88
TVP GO
MUX-3 (HbbTV)
91
TVP World
MUX-3 (HbbTV)
92
TVP ABC 2
MUX-3 (HbbTV)
93
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)
94
TVP Kultura 2
MUX-3 (HbbTV)
98
EmiRadio
MUX-8 (HbbTV)
99
EmiTV
MUX-8 (HbbTV)
110
Polsat Sport 1
MUX-4 (płatny)
111
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny)
112
Eurosport 1
MUX-4 (płatny)
113
Eurosport 2
MUX-4 (płatny)
114
Eleven Sports 1
MUX-4 (płatny)
115
Eleven Sports 2
MUX-4 (płatny)
116
TVN Turbo
MUX-4 (płatny)
117
TVN Style
MUX-4 (płatny)
118
Polsat News Polityka
MUX-4
119
Polsat News
MUX-4 (płatny)
120
TVN 24
MUX-4 (płatny)
333
Polsat HbbTV
MUX-4
Na tym tle wyraźnie odcina się sytuacja MUX 8, który wszedł w 2026 rok z lukami programowymi po kanałach wyłączonych pod koniec grudnia. To jedyny ogólnopolski multipleks nadający nadal w starszym standardzie DVB-T, podczas gdy pozostałe paczki przeszły już na DVB-T2 i HEVC, umożliwiając emisję w jakości HD zamiast SD. Od strony technicznej migracja jest przygotowana i ma zgody regulatorów, jednak prace utknęły na etapie uzgodnień z nadawcami, którzy domagają się zmian warunków umów i podnoszą kwestie kosztów emisji.
Zwolnione pozycje po wygaszonych kanałach nie zostały jeszcze obsadzone, a KRRiT prowadzi odrębne procedury koncesyjne, które mogą wprowadzić do multipleksu nowych nadawców lub zmienić profil obecnych stacji. Do czasu ich rozstrzygnięcia lista kanałów na MUX 8 może się zmieniać częściej niż w innych paczkach, a widzowie muszą liczyć się z okresowym pojawianiem się pustych pozycji lub przesunięć na liście programów.
Te kanały zniknęły z listy w ostatnim czasie
Najbardziej odczuwalna zmiana przypadła na koniec 2025 roku i dotknęła MUX 8, z którego zniknęły kanały Metro i Zoom TV. Decyzja wynikała z wygaśnięcia koncesji na nadawanie naziemne oraz świadomego wyboru nadawców, którzy postawili na inne sposoby dystrybucji treści. Od 28 grudnia 2025 roku stacje te przestały być emitowane naziemnie, choć w wielu odbiornikach ich nazwy jeszcze przez jakiś czas pozostawały zapisane na liście. To właśnie ta rozbieżność sprawiła, że część widzów zetknęła się z czarnym ekranem, który łatwo pomylić z awarią.
System koncesyjny w Polsce opiera się na decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przyznaje pozwolenia na nadawanie na określony czas i na ściśle zdefiniowanych warunkach. Po upływie okresu obowiązywania koncesji nadawca musi wystąpić o jej przedłużenie lub wziąć udział w nowym postępowaniu, co otwiera drogę do zmian w składzie multipleksów. W praktyce oznacza to, że nawet bez rewolucji technologicznej lista kanałów w telewizji naziemnej pozostaje podatna na roszady wynikające z decyzji regulacyjnych i strategii biznesowych poszczególnych firm.
Najczęściej zmiany te dotyczą właśnie MUX 8, który od początku funkcjonuje w mniej korzystnych warunkach niż pozostałe paczki. Emisja w paśmie VHF, niższa oglądalność i długotrwałe opóźnienia w przejściu na DVB-T2 sprawiają, że dla części nadawców obecność na tym multipleksie ma charakter przejściowy lub testowy. W efekcie to tutaj najłatwiej o wygaszenie koncesji, wycofanie się stacji lub pozostawienie pustych miejsc, które przez pewien czas widoczne są na liście kanałów jako nieaktywne pozycje.