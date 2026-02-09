Spis treści: Lista kanałów telewizji naziemnej Te kanały zniknęły z listy w ostatnim czasie

Lista kanałów telewizji naziemnej

Na początku 2026 roku podstawowa struktura telewizji naziemnej pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Główne ogólnopolskie multipleksy działające w DVB-T2 i HEVC nadal dzielą ofertę między Telewizję Polską a największych nadawców komercyjnych, co przekłada się na względną stabilność listy kanałów.

MUX 1 pełni funkcję uniwersalnego pakietu rozrywkowo-lifestylowego z takimi stacjami jak Eska TV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, Stopklatka, Fokus TV czy Wydarzenia 24, MUX 2 skupia największe kanały ogólne z Polsatem i TVN na czele, natomiast MUX 3 pozostaje podstawową platformą TVP, łącząc programy ogólnopolskie z regionalnym TVP3.

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN) LCN Program Multipleks 1 TVP 1 MUX-3 (FTA) 2 TVP 2 MUX-3 (FTA) 3 TVP Regionalna MUX-3 (FTA) 4 Polsat MUX-2 (FTA) 5 TVN MUX-2 (FTA) 6 TV 4 MUX-2 (FTA) 7 TV Puls MUX-2 (FTA) 8 TVN 7 MUX-2 (FTA) 9 Puls 2 MUX-2 (FTA) 10 TV 6 MUX-2 (FTA) 11 Super Polsat MUX-2 (FTA) 12 Eska TV MUX-1 (FTA) 13 TTV MUX-1 (FTA) 14 Polo TV MUX-1 (FTA) 15 Antena TV MUX-1 (FTA) 16 TV Trwam MUX-1 (FTA) 17 Stopklatka MUX-1 (FTA) 18 Fokus TV MUX-1 (FTA) 19 TVP Polonia MUX-6 (FTA) 20 TVP Nauka MUX-6 (FTA) 24 TVP Dokument MUX-6 (FTA) 27 TVP Rozrywka MUX-6 (FTA) 28 Alfa TVP MUX-6 (FTA) 29 TVP ABC MUX-3 (FTA) 30 TVP Kultura MUX-3 (FTA) 31 TVP Historia MUX-3 (FTA) 32 TVP Sport MUX-3 (FTA) 33 TVP World MUX-6 (FTA) 34 TVP Info MUX-3 (FTA) 35 TVP Kobieta MUX-6 (FTA) 36 Belsat MUX-6 (FTA) 38 Miejsce zwolnione przez telewizję Metro MUX-8 (FTA) 39 Miejsce zwolnione przez telewizję Zoom MUX-8 (FTA) 40 Nowa TV MUX-8 (FTA) 41 WP MUX-8 (FTA) 49 Wydarzenia 24 MUX-1 (FTA) 50 ViDocTV (emisja zawieszona) MUX-8 (FTA) 51 Republika MUX-8 (FTA) 52 wPolsce24 MUX-8 (FTA) 86 CDA Premium MUX-8 (HbbTV) 87 Sklep Kapitan.pl MUX-8 (HbbTV) 88 TVP GO MUX-3 (HbbTV) 91 TVP World MUX-3 (HbbTV) 92 TVP ABC 2 MUX-3 (HbbTV) 93 TVP Historia 2 MUX-3 (HbbTV) 94 TVP Kultura 2 MUX-3 (HbbTV) 98 EmiRadio MUX-8 (HbbTV) 99 EmiTV MUX-8 (HbbTV) 110 Polsat Sport 1 MUX-4 (płatny) 111 Polsat Sport 2 MUX-4 (płatny) 112 Eurosport 1 MUX-4 (płatny) 113 Eurosport 2 MUX-4 (płatny) 114 Eleven Sports 1 MUX-4 (płatny) 115 Eleven Sports 2 MUX-4 (płatny) 116 TVN Turbo MUX-4 (płatny) 117 TVN Style MUX-4 (płatny) 118 Polsat News Polityka MUX-4 119 Polsat News MUX-4 (płatny) 120 TVN 24 MUX-4 (płatny) 333 Polsat HbbTV MUX-4

Na tym tle wyraźnie odcina się sytuacja MUX 8, który wszedł w 2026 rok z lukami programowymi po kanałach wyłączonych pod koniec grudnia. To jedyny ogólnopolski multipleks nadający nadal w starszym standardzie DVB-T, podczas gdy pozostałe paczki przeszły już na DVB-T2 i HEVC, umożliwiając emisję w jakości HD zamiast SD. Od strony technicznej migracja jest przygotowana i ma zgody regulatorów, jednak prace utknęły na etapie uzgodnień z nadawcami, którzy domagają się zmian warunków umów i podnoszą kwestie kosztów emisji.

Zwolnione pozycje po wygaszonych kanałach nie zostały jeszcze obsadzone, a KRRiT prowadzi odrębne procedury koncesyjne, które mogą wprowadzić do multipleksu nowych nadawców lub zmienić profil obecnych stacji. Do czasu ich rozstrzygnięcia lista kanałów na MUX 8 może się zmieniać częściej niż w innych paczkach, a widzowie muszą liczyć się z okresowym pojawianiem się pustych pozycji lub przesunięć na liście programów.

Te kanały zniknęły z listy w ostatnim czasie

Najbardziej odczuwalna zmiana przypadła na koniec 2025 roku i dotknęła MUX 8, z którego zniknęły kanały Metro i Zoom TV. Decyzja wynikała z wygaśnięcia koncesji na nadawanie naziemne oraz świadomego wyboru nadawców, którzy postawili na inne sposoby dystrybucji treści. Od 28 grudnia 2025 roku stacje te przestały być emitowane naziemnie, choć w wielu odbiornikach ich nazwy jeszcze przez jakiś czas pozostawały zapisane na liście. To właśnie ta rozbieżność sprawiła, że część widzów zetknęła się z czarnym ekranem, który łatwo pomylić z awarią.

System koncesyjny w Polsce opiera się na decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przyznaje pozwolenia na nadawanie na określony czas i na ściśle zdefiniowanych warunkach. Po upływie okresu obowiązywania koncesji nadawca musi wystąpić o jej przedłużenie lub wziąć udział w nowym postępowaniu, co otwiera drogę do zmian w składzie multipleksów. W praktyce oznacza to, że nawet bez rewolucji technologicznej lista kanałów w telewizji naziemnej pozostaje podatna na roszady wynikające z decyzji regulacyjnych i strategii biznesowych poszczególnych firm.

Najczęściej zmiany te dotyczą właśnie MUX 8, który od początku funkcjonuje w mniej korzystnych warunkach niż pozostałe paczki. Emisja w paśmie VHF, niższa oglądalność i długotrwałe opóźnienia w przejściu na DVB-T2 sprawiają, że dla części nadawców obecność na tym multipleksie ma charakter przejściowy lub testowy. W efekcie to tutaj najłatwiej o wygaszenie koncesji, wycofanie się stacji lub pozostawienie pustych miejsc, które przez pewien czas widoczne są na liście kanałów jako nieaktywne pozycje.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press