Czarny ekran? Te kanały straciłeś w telewizji naziemnej

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Czarny ekran w telewizorze nie musi oznaczać awarii sprzętu ani problemów po stronie nadajnika. W ostatnich miesiącach z listy programów zniknęło kilka kanałów, co w wielu domach zostało odebrane jako nagła utrata sygnału. Wyjaśniamy, które stacje przestały nadawać, z jakich powodów doszło do tych zmian i jak obecnie wygląda oferta telewizji naziemnej.

Wyciągnięta ręka trzymająca pilot skierowany w stronę dużego, wyłączonego telewizora stojącego na jasnej szafce w nowoczesnym salonie.
Lista kanałów telewizji naziemnej. W 2026 roku pojawiły się zmiany.123RF.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Lista kanałów telewizji naziemnej
  2. Te kanały zniknęły z listy w ostatnim czasie

Lista kanałów telewizji naziemnej

Na początku 2026 roku podstawowa struktura telewizji naziemnej pozostaje w dużej mierze niezmieniona. Główne ogólnopolskie multipleksy działające w DVB-T2 i HEVC nadal dzielą ofertę między Telewizję Polską a największych nadawców komercyjnych, co przekłada się na względną stabilność listy kanałów.

MUX 1 pełni funkcję uniwersalnego pakietu rozrywkowo-lifestylowego z takimi stacjami jak Eska TV, TTV, Polo TV, Antena HD, TV Trwam, Stopklatka, Fokus TV czy Wydarzenia 24, MUX 2 skupia największe kanały ogólne z Polsatem i TVN na czele, natomiast MUX 3 pozostaje podstawową platformą TVP, łącząc programy ogólnopolskie z regionalnym TVP3.

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN)

LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna 
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV 
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV 
MUX-1 (FTA)
16 
TV Trwam 
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka  
MUX-1 (FTA)
18 
Fokus TV 
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia  
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka 
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument 
MUX-6 (FTA)
27 
TVP Rozrywka 
MUX-6 (FTA)
28 
Alfa TVP 
MUX-6 (FTA)
29 
TVP ABC 
MUX-3 (FTA)
30 
TVP Kultura 
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia 
MUX-3 (FTA)
32 
TVP Sport 
MUX-3 (FTA)
33 
TVP World 
MUX-6 (FTA)
34 
TVP Info 
MUX-3 (FTA)
35 
TVP Kobieta 
MUX-6 (FTA)
36 
Belsat 
MUX-6 (FTA)
38 
Miejsce zwolnione przez telewizję Metro
MUX-8 (FTA)
39 
Miejsce zwolnione przez telewizję Zoom
MUX-8 (FTA)
40 
Nowa TV 
MUX-8 (FTA)
41 
WP 
MUX-8 (FTA)
49 
Wydarzenia 24 
MUX-1 (FTA)
50 
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51 
Republika 
MUX-8 (FTA)
52 
wPolsce24 
MUX-8 (FTA)
86 
CDA Premium  
MUX-8 (HbbTV) 
87 
Sklep Kapitan.pl 
MUX-8 (HbbTV)  
88 
TVP GO 
MUX-3 (HbbTV)  
91 
TVP World 
MUX-3 (HbbTV)  
92 
TVP ABC 2 
MUX-3 (HbbTV)   
93 
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)   
94 
TVP Kultura 2 
MUX-3 (HbbTV)   
98 
EmiRadio 
MUX-8 (HbbTV)    
99 
EmiTV 
MUX-8 (HbbTV)    
110 
Polsat Sport 1 
MUX-4 (płatny) 
111 
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny) 
112 
Eurosport 1 
MUX-4 (płatny) 
113 
Eurosport 2 
MUX-4 (płatny) 
114 
Eleven Sports 1 
MUX-4 (płatny) 
115 
Eleven Sports 2 
MUX-4 (płatny) 
116 
TVN Turbo 
MUX-4 (płatny) 
117 
TVN Style 
MUX-4 (płatny) 
118 
Polsat News Polityka 
MUX-4
119 
Polsat News 
MUX-4 (płatny)  
120 
TVN 24 
MUX-4 (płatny)  
333 
Polsat HbbTV 
MUX-4 

Na tym tle wyraźnie odcina się sytuacja MUX 8, który wszedł w 2026 rok z lukami programowymi po kanałach wyłączonych pod koniec grudnia. To jedyny ogólnopolski multipleks nadający nadal w starszym standardzie DVB-T, podczas gdy pozostałe paczki przeszły już na DVB-T2 i HEVC, umożliwiając emisję w jakości HD zamiast SD. Od strony technicznej migracja jest przygotowana i ma zgody regulatorów, jednak prace utknęły na etapie uzgodnień z nadawcami, którzy domagają się zmian warunków umów i podnoszą kwestie kosztów emisji.

Zwolnione pozycje po wygaszonych kanałach nie zostały jeszcze obsadzone, a KRRiT prowadzi odrębne procedury koncesyjne, które mogą wprowadzić do multipleksu nowych nadawców lub zmienić profil obecnych stacji. Do czasu ich rozstrzygnięcia lista kanałów na MUX 8 może się zmieniać częściej niż w innych paczkach, a widzowie muszą liczyć się z okresowym pojawianiem się pustych pozycji lub przesunięć na liście programów.

Zobacz również:

Zakłócenia i brak sygnału telewizji naziemnej mogą być skutkiem zimowej pogody.
Technologia

Zima i mróz psują telewizję naziemną. Piksele i brak sygnału

Tomasz Kromp
Tomasz Kromp

    Te kanały zniknęły z listy w ostatnim czasie

    Najbardziej odczuwalna zmiana przypadła na koniec 2025 roku i dotknęła MUX 8, z którego zniknęły kanały Metro i Zoom TV. Decyzja wynikała z wygaśnięcia koncesji na nadawanie naziemne oraz świadomego wyboru nadawców, którzy postawili na inne sposoby dystrybucji treści. Od 28 grudnia 2025 roku stacje te przestały być emitowane naziemnie, choć w wielu odbiornikach ich nazwy jeszcze przez jakiś czas pozostawały zapisane na liście. To właśnie ta rozbieżność sprawiła, że część widzów zetknęła się z czarnym ekranem, który łatwo pomylić z awarią.

    Zobacz również:

    Niepotrzebne funkcje w smart tv. Jak je wyłączyć?
    Technologia

    Masz smart TV? Te funkcje wyłącz od razu po zakupie

    Jacek Waśkiel
    Jacek Waśkiel

      System koncesyjny w Polsce opiera się na decyzjach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która przyznaje pozwolenia na nadawanie na określony czas i na ściśle zdefiniowanych warunkach. Po upływie okresu obowiązywania koncesji nadawca musi wystąpić o jej przedłużenie lub wziąć udział w nowym postępowaniu, co otwiera drogę do zmian w składzie multipleksów. W praktyce oznacza to, że nawet bez rewolucji technologicznej lista kanałów w telewizji naziemnej pozostaje podatna na roszady wynikające z decyzji regulacyjnych i strategii biznesowych poszczególnych firm.

      Najczęściej zmiany te dotyczą właśnie MUX 8, który od początku funkcjonuje w mniej korzystnych warunkach niż pozostałe paczki. Emisja w paśmie VHF, niższa oglądalność i długotrwałe opóźnienia w przejściu na DVB-T2 sprawiają, że dla części nadawców obecność na tym multipleksie ma charakter przejściowy lub testowy. W efekcie to tutaj najłatwiej o wygaszenie koncesji, wycofanie się stacji lub pozostawienie pustych miejsc, które przez pewien czas widoczne są na liście kanałów jako nieaktywne pozycje.

      Zobacz również:

      Gwiazdy serialu "Jedyna", który można oglądać w Apple TV.
      Streaming

      Apple TV odkrywa karty. Takiej lawiny premier jeszcze nie było

      Tomasz Wróblewski
      Tomasz Wróblewski
      Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie© 2026 Associated Press

      Najnowsze