Czarny gmach w centrum Warszawy? Zmiany w projekcie siedziby teatru

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Budowa nowej siedziby teatru TR Warszawa nabiera tempa, ale projekt przechodzi istotną metamorfozę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował nową wizję fasady, która odchodzi od pierwotnej koncepcji czarnego monolitu.

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Budowa nowej siedziby TR Warszawa; rusztowania, dźwigi i wieżowiec w tle, nowy projekt.
Zmiany w wyglądzie nowej siedziby teatru TR Warszawa.Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plAgencja Wyborcza

Budowa w centrum Warszawy. Nie będzie czarnego gmachu teatru

Postępują prace przy budowie nowej siedziby teatru TR Warszawa. Obiekt powstaje w ścisłym centrum stolicy, pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury i Nauki. Jakiś czas temu zakończono tam montaż betonowej konstrukcji pod przyszłą scenę główną, wyposażoną w mechanizm obrotowy. Będzie to największa scena obrotowa w Polsce.

Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie na swoim profilu w mediach społecznościowych zmiany w wyglądzie siedziby teatru.

Zrezygnowano z pierwotnego, wywołującego spore kontrowersje projektu ogromnego, monolitycznego czarnego gmachu.

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- Projekt, który był tworzony dziesięć lat temu, miał prawo stracić na aktualności. Dlatego wprowadzamy do niego kilka naprawdę poważnych zmian. A oczywiście najważniejsze to fasada, dlatego że ona na wszystkich wizualizacjach rozbudzała najwięcej emocji i będzie zupełnie zmieniona - przekazał Trzaskowski, prezentując nowe wizualizacje.

Jak będzie wyglądała nowa siedziba teatru TR Warszawa? Zmiany w projekcie

Wprowadzone zmiany obejmują kilka aspektów - kolor, materiały i koszty. Nowy projekt dotyczy m.in. nadania fasadzie większej lekkości i użycia materiałów bardziej przyjaznych środowisku.

- Będzie ona dużo lżejsza, zarówno wagowo, jak i wizualnie - wyjaśnia prezydent Warszawy. - Będzie w innym niż planowano kolorze. Będzie też zbudowana z zupełnie innych tworzyw, a dzięki temu znacznie bardziej przyjazna środowisku. I co najważniejsze - znacznie tańsza w budowie.

Na nagraniu zamieszonym w mediach społecznościowych pokazano porównanie obu wersji projektu.

17 tys. m2 powierzchni i największa w Polsce scena obrotowa

Nowa siedziba teatru TR Warszawa zaoferuje ponad 17 tys. m² powierzchni, w tym nowoczesne sceny, studia nagraniowe oraz sale prób. Główna przestrzeń pomieści ok. 700 osób. Sama scena obrotowa w połączeniu z modułową widownią umożliwi płynną zmianę konfiguracji wnętrza i różnorodne formy ekspresji artystycznej. Mniejsza sala pomieści ok. 150 osób - według UM Warszawa ta przestrzeń ma służyć inscenizacjom opierającym się na bliskiej relacji między sceną a widownią.

- Siedziba TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych gmachów pełniących takie funkcje w Europie - podaje UM Warszawa.

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Za opracowanie projektu architektonicznego odpowiada nowojorskie biuro Thomas Phifer and Partners we współpracy z APA Wojciechowski i Buro Happold. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu samorządu Warszawy.

Pierwszy etap budowy nowej siedziby teatru rozpoczął się latem 2025 r. i według UM Warszawa przebiega zgodnie z harmonogramem. Na listopad 2026 r. zaplanowano przetarg na wykończenie i wyposażenie budynku. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2029 rok.


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