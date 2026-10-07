Budowa w centrum Warszawy. Nie będzie czarnego gmachu teatru

Postępują prace przy budowie nowej siedziby teatru TR Warszawa. Obiekt powstaje w ścisłym centrum stolicy, pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury i Nauki. Jakiś czas temu zakończono tam montaż betonowej konstrukcji pod przyszłą scenę główną, wyposażoną w mechanizm obrotowy. Będzie to największa scena obrotowa w Polsce.

Tymczasem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie na swoim profilu w mediach społecznościowych zmiany w wyglądzie siedziby teatru.

Zrezygnowano z pierwotnego, wywołującego spore kontrowersje projektu ogromnego, monolitycznego czarnego gmachu.

- Projekt, który był tworzony dziesięć lat temu, miał prawo stracić na aktualności. Dlatego wprowadzamy do niego kilka naprawdę poważnych zmian. A oczywiście najważniejsze to fasada, dlatego że ona na wszystkich wizualizacjach rozbudzała najwięcej emocji i będzie zupełnie zmieniona - przekazał Trzaskowski, prezentując nowe wizualizacje.

Jak będzie wyglądała nowa siedziba teatru TR Warszawa? Zmiany w projekcie

Wprowadzone zmiany obejmują kilka aspektów - kolor, materiały i koszty. Nowy projekt dotyczy m.in. nadania fasadzie większej lekkości i użycia materiałów bardziej przyjaznych środowisku.

- Będzie ona dużo lżejsza, zarówno wagowo, jak i wizualnie - wyjaśnia prezydent Warszawy. - Będzie w innym niż planowano kolorze. Będzie też zbudowana z zupełnie innych tworzyw, a dzięki temu znacznie bardziej przyjazna środowisku. I co najważniejsze - znacznie tańsza w budowie.

Na nagraniu zamieszonym w mediach społecznościowych pokazano porównanie obu wersji projektu.

17 tys. m2 powierzchni i największa w Polsce scena obrotowa

Nowa siedziba teatru TR Warszawa zaoferuje ponad 17 tys. m² powierzchni, w tym nowoczesne sceny, studia nagraniowe oraz sale prób. Główna przestrzeń pomieści ok. 700 osób. Sama scena obrotowa w połączeniu z modułową widownią umożliwi płynną zmianę konfiguracji wnętrza i różnorodne formy ekspresji artystycznej. Mniejsza sala pomieści ok. 150 osób - według UM Warszawa ta przestrzeń ma służyć inscenizacjom opierającym się na bliskiej relacji między sceną a widownią.

- Siedziba TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych gmachów pełniących takie funkcje w Europie - podaje UM Warszawa.

Za opracowanie projektu architektonicznego odpowiada nowojorskie biuro Thomas Phifer and Partners we współpracy z APA Wojciechowski i Buro Happold. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu samorządu Warszawy.

Pierwszy etap budowy nowej siedziby teatru rozpoczął się latem 2025 r. i według UM Warszawa przebiega zgodnie z harmonogramem. Na listopad 2026 r. zaplanowano przetarg na wykończenie i wyposażenie budynku. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2029 rok.



