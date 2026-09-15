Czekasz na szybki światłowód? Sprawdź, kiedy będzie w twojej okolicy

Spis treści: Jak sprawdzić plany budowy światłowodu na mapie internet.gov.pl? Inwestycje światłowodowe w Polsce Co zrobić, gdy twój dom jest "białą plamą" i nie ma planów na światłowód?

Jak sprawdzić plany budowy światłowodu na mapie internet.gov.pl?

Serwis internet.gov.pl to oficjalna baza danych prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Można tam szybko sprawdzić plany budowy światłowodu.

Po wejściu na stronę główną użyj wyszukiwarki. Wpisz w pole miejscowość, ulicę oraz numer budynku. Możesz także udostępnić swoją lokalizację. Następnie odczytaj status swojego adresu. Na mapie pojawi się dom oznaczony odpowiednim kolorem:

Niebieski (w zasięgu) - pod adresem istnieje bezpośrednia możliwość podłączenia usługi (np. przez operatora, który sam wybudował sieć i świadczy na niej usługi).

Błękitny (zasięg hurtowy) - światłowód należy do operatora hurtowego. Sieć jest gotowa, a usługi pod tym adresem możesz zamówić u różnych dostawców detalicznych.

Fioletowy (zasięg teoretyczny) - istnieje infrastruktura techniczna w pobliżu, ale podłączenie może wymagać dodatkowej weryfikacji warunków.

Ciemnozielony (inwestycja planowana ze środków prywatnych) - operator zaplanował budowę sieci z własnych funduszy.

Jasnozielony (inwestycja planowana ze środków publicznych) - budowa sieci jest w trakcie realizacji i jest dofinansowana ze środków państwowych lub unijnych np. z programów KPO lub FERC.

Żółty (inwestycja dofinansowana - brak realizacji) - projekt otrzymał dofinansowanie publiczne, ale z jakichś przyczyn budowa jeszcze się nie rozpoczęła lub została wstrzymana bądź opóźniona.

Biały (brak zasięgu) - adres nie ma dostępu do szybkiego internetu i nie jest ujęty w żadnych bieżących planach inwestycyjnych tzw. biała plama.

Chcąc przeanalizować panel szczegółów, kliknij punkt na mapie, aby otworzyć boczne okno informacyjne. Po kliknięciu w budynek w panelu wyświetlą się kluczowe dane. Przy czym uprzednio należy się zalogować.

Co zobaczysz w panelu po zalogowaniu? Po kliknięciu w konkretny budynek i zalogowaniu się, system wyświetli pełne karty informacyjne o statusie inwestycji. Dowiesz się z nich m.in.: kto wybudował sieć, z jakiego programu powstała sieć, kto oferuje internet oraz parametry łącza i kontakt do dostawców.

Inwestycje światłowodowe w Polsce

Finansowanie podzielone jest na środki publiczne (unijne i krajowe) - kierowane na obszary nierentowne biznesowo (tzw. białe plamy) - oraz środki prywatne, które operatorzy lokują w miejscach o wysokiej opłacalności.

KPO (Krajowy Plan Odbudowy) to program unijny zintegrowany, który skupia się na szybkiej likwidacji barier cyfrowych po pandemii. Finansuje budowę sieci zapewniających przepustowość minimum 300 Mb/s (z możliwością łatwego podniesienia do gigabitowych prędkości). Powstaje tam, gdzie występują tzw. białe plamy. To właśnie one są oznaczone jasnozielonym kolorem.

FERC (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy) to kontynuacja programu POPC. Jest to długofalowy program unijny, z którego środki przeznaczane są na pokrycie najtrudniejszych terenów, gdzie budowa infrastruktury jest wyjątkowo kosztowna. Należą do nich m.in. obszary o rozproszonej zabudowie i trudnym ukształtowaniu terenu oraz miejscowości nieopłacalne komercyjnie. Na mapie one również są oznaczone kolorem jasnozielonym.

W Polsce powstają także inwestycje światłowodowe finansowane przez operatorów hurtowych (którzy wybudowaną sieć wynajmują innym) oraz tradycyjnych operatorów detalicznych. Do największych z nich należą podmioty, które budują i utrzymują sieć komercyjnie, ale same nie sprzedają internetu mieszkańcom. Zamiast tego udostępniają łącza różnym dostawcom detalicznym. Są to m.in.:

Światłowód Inwestycje to największy hurtowy operator stacjonarnej sieci światłowodowej w Polsce. Jest to spółka typu joint venture, stworzona po połowie przez Orange Polska oraz międzynarodowy fundusz APG. Inwestuje prywatny kapitał głównie w gęściej zaludnionych obszarach oraz miastach, budując otwartą sieć dostępną dla wielu marek. Fiberhost to jeden z pionierów budowania otwartych sieci hurtowych w Polsce. Projektuje, buduje i zarządza infrastrukturą światłowodową w wielu regionach kraju (m.in. w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie). Nexera to prywatna spółka, która skupia się na budowie i eksploatacji światłowodowej sieci dostępowej w Polsce centralnej i współtworzy zasięgi w rejonach o niższej gęstości zaludnienia. Grupa TAURON wykorzystuje swoją infrastrukturę słupową i przesyłową do budowy otwartych wykorzystuje swoją infrastrukturę słupową i przesyłową do budowy otwartych sieci światłowodowych w Polsce południowej.

Ponadto inwestycje światłowodowe budują prywatne firmy o ogólnopolskim zasięgu, które same finansują budowę sieci z własnych środków, a następnie oferują na niej usługi bezpośrednio pod własną marką (a często udostępniają ją też konkurencji). Są to m.in.: Orange Polska, T-Mobile Polska czy też Vectra.

Dodatkowo w całej Polsce działa kilkaset lokalnych, prywatnych firm telekomunikacyjnych. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa, które czasami finansują budowę światłowodów w granicach jednej bądź kilku sąsiednich gmin z własnych zysków.

Co zrobić, gdy twój dom jest "białą plamą" i nie ma planów na światłowód?

Jeśli pod adresem serwis wskazuje brak dostępnych usług oraz brak planowanych inwestycji, warto zgłosić na nie zapotrzebowanie. Zaloguj się na internet.gov.pl (np. przez Profil Zaufany lub aplikację mObywatel). Wejdź na formularz (pojawi się po kliknięciu "Zgłoś zapotrzebowanie" na stronie głównej) i zgłoś zapotrzebowanie na internet szerokopasmowy. Możesz także kliknąć "Chcę internet" po wejściu na swój budynek. Twój wniosek trafi do bazy danych, z której korzystają operatorzy oraz Ministerstwo Cyfryzacji przy planowaniu kolejnych naborów w ramach FERC/KPO.

Formularz pozwalający na dodawanie wniosku o internet szerokopasmowy GOV/screenshot materiał zewnętrzny

Poza tym możesz skontaktować się z lokalnymi dostawcami internetu. Przy czym warto zrobić to z sąsiadami. Budowa światłowodu dla jednego domu bywa dla operatora nieopłacalna. Jeśli jednak np. 20 mieszkańców jednej ulicy złoży wspólne zgłoszenie do tego samego operatora, opłacalność inwestycji rośnie.

Jeśli budowa światłowodu przeciąga się w czasie, rozważ rozwiązania zastępcze, takie jak internet mobilny 5G / LTE z anteną zewnętrzną. Dobrze dobrana i skierowana na nadajnik (BTS) antena kierunkowa potrafi osiągnąć prędkość przybliżoną do światłowodu.



