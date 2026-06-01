Windows 11 zadebiutował blisko pięć lat temu i w sieci coraz częściej pojawiają się plotki na temat kolejnej generacji okienek. Microsoft szykuje się do konferencji Build 2026, która odbędzie się na początku czerwca i z pewnością byłby to dobry moment do zaprezentowania Windows 12, ale czy tak się stanie?

Microsoft ucina plotki o Windows 12

Gigant z Redmond zabrał głos w sprawie coraz częstszych przecieków o Windows 12 i postanowił ostatecznie to wyjaśnić. Czy premiera nowych okienek rzeczywiście jest blisko? Okazuje się, że nie i Microsoft stawia sprawę jasno.

Microsoft potwierdził, że Windows 12 nie znajduje się w najbliższych planach firmy i jeśli ktoś liczy na zapowiedź tego systemu operacyjnego w niedługim czasie, to musi obejść się smakiem. Priorytetem dla giganta z Redmond pozostaje obecna generacja okienek i to w nieodległej przyszłości nie ulegnie zmianie.

Firma stawia na rozwój Windows 11 wprowadzony na rynek jesienią 2021 r. Od tego czasu pojawiło się jednak sporo negatywnych głosów i obecnie Microsoft postawił sobie za cel odzyskanie zaufania użytkowników. Będzie to możliwe za sprawą realizacji działań podjętych w różnych obszarach oprogramowania. Pierwsze efekty tych prac zobaczymy jeszcze w tym roku.

Przyszłość Windows 11 w trakcie konferencji Microsoft Build 2026

Na początku czerwca odbędzie się konferencja Build 2026, która skierowana jest głównie do deweloperów, ale przy okazji będzie dobrą okazją do ogłoszenia innych nowości, z których skorzystają zwykli użytkownicy.

Wiemy, że Windows 11 w niedługim czasie nie tylko będzie "naprawiany", ale otrzyma także wyczekiwane przez użytkowników nowości. Część z nich znajduje się już na etapie testów. Są to m.in. pasek zadań, który można przenosić w inne miejsca pulpitu czy bardziej konfigurowalne menu Start.

Poza tym prowadzone są prace, których celem jest zwiększenie niezawodności oraz wydajności Windows 11. Microsoft również nie ukrywa, że dużą rolę na drodze do umacniania okienek odgrywają partnerzy sprzętowi, który przygotowują komputery pracujące pod kontrolą tego systemu. Stąd też coraz większy nacisk na współpracę z sektorem OEM.





