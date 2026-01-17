Czy aktualizacje psują smartfony? Obalamy najpopularniejsze mity

Spis treści: Co daje aktualizacja telefonu? Czy aktualizacje psują i spowalniają telefon? Bezpieczeństwo a stare wersje oprogramowania i aplikacji

Każdego dnia na ekranach smartfonów pojawiają się komunikaty o dostępnych poprawkach systemu czy aplikacji. Wiele osób traktuj je jako mało istotne powiadomienia, które warto odłożyć na później, nie zdając sobie sprawy z ich realnego wpływu na urządzenie. Co daje aktualizacja telefonu i dlaczego powinno się ją wykonywać?

Co daje aktualizacja telefonu?

Technicznie nie masz obowiązku aktualizowania swoich aplikacji i możesz korzystać z ich starszych wersji przez bardzo długi czas, jednak pozostawanie przy nich nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Rezygnując z poprawek, tracisz przede wszystkim dostęp do nowoczesnych funkcji i narzędzi, które pojawiają się wyłącznie w najnowszych wydaniach. Ważną kwestią jest również bezpieczeństwo, ponieważ aktualizacje regularnie łatają luki, przez które dane na twoim urządzeniu mogłyby zostać narażone na atak.

Ponadto twórcy często odświeżają wygląd menu, aby obsługa programu była dla ciebie prostsza i bardziej intuicyjna. Nowe wersje eliminują także błędy techniczne, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze obciążenie pamięci i dłuższą pracę baterii w smartfonie.

Czy aktualizacje psują i spowalniają telefon?

Wokół aktualizacji systemowych narosło wiele mitów, a najpopularniejszym z nich jest przekonanie, że każda nowa wersja oprogramowania celowo spowalnia urządzenie. Prawda jest jednak nieco bardziej złożona. Producentom nie zależy na psuciu twojego sprzętu, ale nowe funkcje są projektowane z myślą o najnowszych modelach procesorów i większej ilości pamięci RAM.

To, że starszy telefon może działać wolniej po aktualizacji, wynika m.in. z większego obciążenia procesora. Poza tym w używanych od dłuższego czasu urządzeniach bateria często jest już zużyta. Dodatkowo w pierwszych dniach po aktualizacji systemu, telefon wykonuje mnóstwo pracy, której nie widzisz - indeksuje pliki, synchronizuje dane i optymalizuje aplikacje. Może to potrwać od kilku godzin do nawet kilku dni. W takiej sytuacji chwilowe spowolnienie jest normalne.

Aktualizacje mają na celu poprawę działania sprzętu. Oczywiście czasem zdarzają się błędy po stronie producenta, wtedy zazwyczaj trzeba poczekać do kolejnej aktualizacji, która powinna rozwiązać problem - błąd można zgłosić lub upewnić się, że producent o nim wie.

Warto pamiętać, że aktualizacje to nie tylko nowe ikony. To przede wszystkim naprawa błędów, które wcześniej mogły powodować zawieszanie się aplikacji, lepsze zarządzanie energią oraz optymalizacje systemu. Małe poprawki, zwane łatkami bezpieczeństwa, zazwyczaj w ogóle nie wpływają na szybkość działania, a znacząco podnoszą komfort użytkowania.

Niemniej jednak, jeśli posiadasz telefon, który ma więcej niż 6-7 lat (w zależności od producenta) to duża zmiana wersji systemu może być dla niego odczuwalnym wysiłkiem.

Dodatkowo, mając sporo aplikacji do gier mobilnych w telefonie (najczęściej aktualizują się one samodzielnie), można doświadczyć spadku wydajności urządzenia. W takim przypadku pomocne będzie czyszczenie pamięci podręcznej, które pomoże usunąć nagromadzone pliki tymczasowe, zebrane podczas wielu aktualizacji, a które obecnie mogą nie być już potrzebne. Rozwiązaniem może być także odinstalowanie i zainstalowanie gry na nowo. Warto być wtedy połączonym z aplikacją np. przez Facebooka, aby nie stracić postępów w grze.

Bezpieczeństwo a stare wersje oprogramowania i aplikacji

Pozostanie przy starej wersji systemu "bo działa szybko" to spore ryzyko. Rezygnując z aktualizacji, zostawiasz otwarte drzwi dla cyberprzestępców. Starsze oprogramowanie to brak ochrony przed nowymi metodami wyciągania danych, co czyni m.in. twoje zdjęcia, hasła i dane bankowe łatwym celem dla złośliwych aplikacji.

Największe zagrożenia dotyczą bankowości mobilnej i komunikatorów. To właśnie przez nie przestępcy zazwyczaj próbują uzyskać dostęp do twoich danych osobowych i finansowych.

Właśnie dlatego czasami aplikacje bankowe po pewnym czasie po prostu przestają działać na starszych wersjach Androida czy iOS. Twórcy nie chcą brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo twoich pieniędzy na systemie, który nie ma już wsparcia producenta.

