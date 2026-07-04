Czy bloki z PRL-u są bezpieczne? Tyle lat przetrwa wielka płyta

W skrócie Wadliwy stan techniczny budynku przy ul. Hirszfelda 2 w Warszawie skutkował natychmiastową koniecznością wyprowadzki mieszkańców i odcięciem gazu.

Bloki z wielkiej płyty, pomimo pierwotnie zakładanej trwałości wynoszącej 50-70 lat, mogą przy odpowiedniej konserwacji i modernizacjach funkcjonować nawet do 120 lat.

Według współczesnych ekspertyz oraz badań, odpowiednio utrzymywane bloki z wielkiej płyty nadal mogą być bezpiecznym miejscem do życia, zwłaszcza że masowej fali rozbiórek obecnie nie przewiduje się.

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Nowe osiedla wyrastają jak grzyby po deszczu. Deweloperzy dwoją się i troją, żeby przekonać potencjalnych klientów, przyszłych mieszkańców o wyjątkowości i prestiżu stawianych nieruchomości. Cóż, w jednym trzeba przyznać rację - świeża farba i nowiutkie wnętrza mogę przyciągać, zwłaszcza jeśli alternatywą mają być niekiedy jeszcze zaniedbane (lub dawno odświeżane) bloki z wielkiej płyty.

Ale czy rzeczywiście stare budownictwo jest skazane na zapomnienie a wielka płyta nadaje się na wyburzenie?

Problemy bloku w Warszawie. Mieszkańcy muszą się wyprowadzić

Przy ul. Hirszfelda 2 na warszawskim Ursynowie stoi blok, który z zewnątrz nie wygląda najgorzej. Ale jego mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności natychmiastowej wyprowadzki. W zasadzie "poinformowani" to może zbyt duże słowo, bo spółdzielnia wywiesiła dość lakonicznie brzmiące ogłoszenie, z którego wynikało, że istnieje konieczność wyprowadzki na czas remontu, jak możemy się dowiedzieć z relacji polsatnews.pl.

Z zewnątrz blok przy ul. Hirszfelda 2 nie wygląda źle Pawel Wodzynski East News

Mieszkańcom zaproponowano tymczasowy pobyt w hotelu, do czasu znalezienia lokali zastępczych. Niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, żyją tam od wielu lat i nie wyobrażają sobie tak szybkiego opuszczania lokali. Zaś osoby posiadające zwierzęta nie łudzą się, że zostaną z nimi do hotelu wpuszczone. W związku ze złym stanem technicznym do budynku odcięto już dopływ gazu. Sytuacja związana jest to z kontrolą inspektora nadzoru budowlanego, który pojawił się na miejscu 26 czerwca i ogłosił ustnie, że budynek nie nadaje się do użytkowania.

Pęknięcia są rozległe i dość szerokie, stropy wszędzie podparte stemplami Pawel Wodzynski East News

O ile, jak wspomniałem, z zewnątrz blok wygląda nienajgorzej, o tyle wewnątrz sprawia wrażenie, że ściany mogą w każdej chwili runąć. Pęknięcia są rozległe i dość szerokie, stropy wszędzie podparte stemplami. Cała sytuacja spowodowana jest wadą konstrukcyjną budynku, która ujawniła się już lata temu, bowiem sprawa ciągnie się od 2009 roku.

Klatka w bloku na warszawskim Ursynowie jest cała spękana Pawel Wodzynski East News

Czy starsze bloki, zwłaszcza z wielkiej płyty skazane są na wyburzenie?

W latach 70. w Polsce oddawano do użytku nawet ćwierć miliona mieszkań rocznie, żelbetowe elementy powstawały w fabrykach niczym klocki układanki. Wielka płyta była odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy po wojnie, a jednocześnie miała być rozwiązaniem przejściowym, na maksymalnie pięć do siedmiu dekad. Tymczasem wiele z tych bloków stoi już ponad pół wieku i, jak twierdzą inżynierowie, wciąż ma przed sobą długie lata.

Prefabrykowane elementy z żelbetonu, montowane na miejscu budowy, tworzyły sztywne konstrukcje odporne na wiatr i odkształcenia. Owszem, zdarzały się wady wykonawcze, szczególnie w osiedlach stawianych w pośpiechu, ale sama technologia okazała się solidna. Najsłabszym punktem są złącza między płytami, to tam pojawiają się rysy. Dlatego kluczowe znaczenie mają regularne przeglądy techniczne i wzmacnianie konstrukcji, w tym wieńce żelbetowe oraz modernizacja instalacji.

Wbrew obiegowym opiniom, bloki z wielkiej płyty nie są z definicji zagrożeniem. Badania prowadzone w miastach takich jak Poznań pokazują, że nawet kilkudziesięcioletnie budynki mogą być bezpieczne, jeśli są odpowiednio utrzymywane. Groźne incydenty, jak oderwanie fragmentu elewacji czy zawalenie się ściany w Lublinie, zdarzają się rzadko i zwykle wynikają z lokalnych problemów, a nie wad całego systemu budownictwa.

''Wydarzenia'': Sypiące się bloki z wielkiej płyty. Miasta mają coraz większe problemy Polsat News

100 czy 120 lat? Prognozy specjalistów

Początkowo mówiono o trwałości rzędu 50-70 lat, ale współczesne ekspertyzy wskazują, że zadbane bloki mogą przetrwać nawet do 120 lat. Oznacza to, że wiele osiedli z lat 70. może stać do końca XXI wieku. Warunkiem jest jednak stała konserwacja, usuwanie drobnych uszkodzeń, termomodernizacja i wymiana przestarzałych instalacji elektrycznych.

Niektóre budynki, zwłaszcza te zaniedbane, mogą zniknąć z krajobrazu w ciągu 20-30 lat. Ale zdaje się, że masowej fali rozbiórek w Polsce na razie nie będzie. Mieszkańcy wolą remontować niż się wyprowadzać, a spółdzielnie inwestują w modernizacje.

Wielka płyta to dziś temat, wokół którego narosło wiele mitów. Jednak katastroficzne wizje całych osiedli do natychmiastowej ewakuacji nie znajdują potwierdzenia w badaniach. Paradoksalnie, w czasach rosnących cen mieszkań bloki z wielkiej płyty wracają do łask. Oferują dużo zieleni między budynkami, wygodny dostęp do usług i komunikacji oraz wciąż przystępne ceny lokali.

Część dawnych osiedli ma także do zaoferowania coś, czego nie dają dzisiejsze prestiżowe lokalizacje - układ osiedla. Chodzi o miejsca parkingowe w jego zewnętrznej części i pozostawienie centrum wyłącznie dla zieleni i pieszych. A jak pokazują badania, wystarczy 15 minut dziennie wśród zieleni, żeby odpowiednio zadbać o swoją psychikę mieszkając w mieście.

Źródła: polsatnews.pl, Interia Geekweek



