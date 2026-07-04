Czy bloki z PRL-u są bezpieczne? Tyle lat przetrwa wielka płyta

Karol Kubak

Karol Kubak

Bloki z wielkiej płyty były projektowane jako rozwiązanie tymczasowe, a ich trwałość pierwotnie szacowano na 50-70 lat. Najnowsze ekspertyzy dowodzą jednak, że przy solidnej konserwacji i regularnych modernizacjach mogą przetrwać nawet do 120 lat, a masowe wyburzenia nie są obecnie przewidywane. Odpowiednia opieka, przeglądy techniczne i wzmacnianie konstrukcji sprawiają, że stare PRL-owskie osiedla nadal mogą być bezpiecznym miejscem do życia, a dzięki atrakcyjnym cenom oraz zielonym otoczeniu zyskują na popularności.

Elewacja bloku z wielkiej płyty z widocznymi, szerokimi pęknięciami na ścianie pomiędzy oknami.
Czy bloki z wielkiej płyty naprawdę są niebezpieczne? Sprawdź, ile jeszcze przetrwają!Kamil GozdanEast News

W skrócie

  • Wadliwy stan techniczny budynku przy ul. Hirszfelda 2 w Warszawie skutkował natychmiastową koniecznością wyprowadzki mieszkańców i odcięciem gazu.
  • Bloki z wielkiej płyty, pomimo pierwotnie zakładanej trwałości wynoszącej 50-70 lat, mogą przy odpowiedniej konserwacji i modernizacjach funkcjonować nawet do 120 lat.
  • Według współczesnych ekspertyz oraz badań, odpowiednio utrzymywane bloki z wielkiej płyty nadal mogą być bezpiecznym miejscem do życia, zwłaszcza że masowej fali rozbiórek obecnie nie przewiduje się.
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Nowe osiedla wyrastają jak grzyby po deszczu. Deweloperzy dwoją się i troją, żeby przekonać potencjalnych klientów, przyszłych mieszkańców o wyjątkowości i prestiżu stawianych nieruchomości. Cóż, w jednym trzeba przyznać rację - świeża farba i nowiutkie wnętrza mogę przyciągać, zwłaszcza jeśli alternatywą mają być niekiedy jeszcze zaniedbane (lub dawno odświeżane) bloki z wielkiej płyty.

Ale czy rzeczywiście stare budownictwo jest skazane na zapomnienie a wielka płyta nadaje się na wyburzenie? 

Problemy bloku w Warszawie. Mieszkańcy muszą się wyprowadzić

Przy ul. Hirszfelda 2 na warszawskim Ursynowie stoi blok, który z zewnątrz nie wygląda najgorzej. Ale jego mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności natychmiastowej wyprowadzki. W zasadzie "poinformowani" to może zbyt duże słowo, bo spółdzielnia wywiesiła dość lakonicznie brzmiące ogłoszenie, z którego wynikało, że istnieje konieczność wyprowadzki na czas remontu, jak możemy się dowiedzieć z relacji polsatnews.pl.

Budynek mieszkalny z białą elewacją, numerem 2 przy wejściu, dwoma zaparkowanymi samochodami na podjeździe oraz osobą stojącą przed drzwiami wejściowymi.
Z zewnątrz blok przy ul. Hirszfelda 2 nie wygląda źlePawel Wodzynski East News

Mieszkańcom zaproponowano tymczasowy pobyt w hotelu, do czasu znalezienia lokali zastępczych. Niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, żyją tam od wielu lat i nie wyobrażają sobie tak szybkiego opuszczania lokali. Zaś osoby posiadające zwierzęta nie łudzą się, że zostaną z nimi do hotelu wpuszczone. W związku ze złym stanem technicznym do budynku odcięto już dopływ gazu. Sytuacja związana jest to z kontrolą inspektora nadzoru budowlanego, który pojawił się na miejscu 26 czerwca i ogłosił ustnie, że budynek nie nadaje się do użytkowania.

Pęknięta i uszkodzona ściana z widocznymi fragmentami odsłoniętej cegły oraz metalowym wspornikiem podtrzymującym sufit.
Pęknięcia są rozległe i dość szerokie, stropy wszędzie podparte stemplamiPawel Wodzynski East News

O ile, jak wspomniałem, z zewnątrz blok wygląda nienajgorzej, o tyle wewnątrz sprawia wrażenie, że ściany mogą w każdej chwili runąć. Pęknięcia są rozległe i dość szerokie, stropy wszędzie podparte stemplami. Cała sytuacja spowodowana jest wadą konstrukcyjną budynku, która ujawniła się już lata temu, bowiem sprawa ciągnie się od 2009 roku.

Głęboka, biegnąca przez całą szerokość podłogi rysa w betonowej posadzce przy drzwiach wejściowych.
Klatka w bloku na warszawskim Ursynowie jest cała spękanaPawel Wodzynski East News

Czy starsze bloki, zwłaszcza z wielkiej płyty skazane są na wyburzenie?

W latach 70. w Polsce oddawano do użytku nawet ćwierć miliona mieszkań rocznie, żelbetowe elementy powstawały w fabrykach niczym klocki układanki. Wielka płyta była odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy po wojnie, a jednocześnie miała być rozwiązaniem przejściowym, na maksymalnie pięć do siedmiu dekad. Tymczasem wiele z tych bloków stoi już ponad pół wieku i, jak twierdzą inżynierowie, wciąż ma przed sobą długie lata.

Prefabrykowane elementy z żelbetonu, montowane na miejscu budowy, tworzyły sztywne konstrukcje odporne na wiatr i odkształcenia. Owszem, zdarzały się wady wykonawcze, szczególnie w osiedlach stawianych w pośpiechu, ale sama technologia okazała się solidna. Najsłabszym punktem są złącza między płytami, to tam pojawiają się rysy. Dlatego kluczowe znaczenie mają regularne przeglądy techniczne i wzmacnianie konstrukcji, w tym wieńce żelbetowe oraz modernizacja instalacji.

Wbrew obiegowym opiniom, bloki z wielkiej płyty nie są z definicji zagrożeniem. Badania prowadzone w miastach takich jak Poznań pokazują, że nawet kilkudziesięcioletnie budynki mogą być bezpieczne, jeśli są odpowiednio utrzymywane. Groźne incydenty, jak oderwanie fragmentu elewacji czy zawalenie się ściany w Lublinie, zdarzają się rzadko i zwykle wynikają z lokalnych problemów, a nie wad całego systemu budownictwa.

''Wydarzenia'': Sypiące się bloki z wielkiej płyty. Miasta mają coraz większe problemyPolsat News

100 czy 120 lat? Prognozy specjalistów

Początkowo mówiono o trwałości rzędu 50-70 lat, ale współczesne ekspertyzy wskazują, że zadbane bloki mogą przetrwać nawet do 120 lat. Oznacza to, że wiele osiedli z lat 70. może stać do końca XXI wieku. Warunkiem jest jednak stała konserwacja, usuwanie drobnych uszkodzeń, termomodernizacja i wymiana przestarzałych instalacji elektrycznych.

Niektóre budynki, zwłaszcza te zaniedbane, mogą zniknąć z krajobrazu w ciągu 20-30 lat. Ale zdaje się, że masowej fali rozbiórek w Polsce na razie nie będzie. Mieszkańcy wolą remontować niż się wyprowadzać, a spółdzielnie inwestują w modernizacje.

Wielka płyta to dziś temat, wokół którego narosło wiele mitów. Jednak katastroficzne wizje całych osiedli do natychmiastowej ewakuacji nie znajdują potwierdzenia w badaniach. Paradoksalnie, w czasach rosnących cen mieszkań bloki z wielkiej płyty wracają do łask. Oferują dużo zieleni między budynkami, wygodny dostęp do usług i komunikacji oraz wciąż przystępne ceny lokali.

Część dawnych osiedli ma także do zaoferowania coś, czego nie dają dzisiejsze prestiżowe lokalizacje - układ osiedla. Chodzi o miejsca parkingowe w jego zewnętrznej części i pozostawienie centrum wyłącznie dla zieleni i pieszych. A jak pokazują badania, wystarczy 15 minut dziennie wśród zieleni, żeby odpowiednio zadbać o swoją psychikę mieszkając w mieście.

Źródła: polsatnews.pl, Interia Geekweek

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