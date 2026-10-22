Czy licznik prądu sam zmieni godzinę i przełączy taryfę na czas zimowy?

Spis treści: Jak działają zegary w licznikach prądu Czy dwustrefowe i trzystrefowe liczniki prądu same przestawiają czas? Co zrobić, gdy zauważysz rozbieżność w godzinach na liczniku prądu?

Jak działają zegary w licznikach prądu

Zegary w licznikach prądu, otwiera się w nowym oknie odgrywają ważną rolę, szczególnie u osób korzystających z taryf dwu- lub trzystrefowej. Na podstawie odczytów z zegara licznik przełącza taryfy z nocnej na dzienną lub odwrotnie, co ma wpływ na naliczaną opłatę za zużycie prądu. Stawki za kilowatogodzinę są niższe w taryfie nocnej.

Oferty dystrybutorów mogą różnie wyznaczać taryfy dzienne i nocne. Przykładowo Tauron taryfę G12 wyznacza na godziny od 13:00-15:00 i od 22:00 do 6:00 w dni robocze, a w weekendy niższa cena prądu obowiązuje przez całą dobę. Nieco inaczej jest w PGE. Dystrybutor dostosowuje przedziały godzinowe taryf do czasu zimowego i letniego. Od 1 października do 31 marca tańsza taryfa obowiązuje od 13:00-15:00 i 22:00-6:00, z kolei od 1 kwietnia do 30 września w godzinach 15:00-17:00 i 22:00-6:00.

W najstarszych typach liczników indukcyjnych, które można rozpoznać po obracającej się aluminiowej tarczy, zegar często był dodatkowym, zewnętrznym elementem układu. W nowszych licznikach elektronicznych i inteligentnych zegar stanowi integralną część urządzenia i jest wbudowany.

Czy dwustrefowe i trzystrefowe liczniki prądu same przestawiają czas?

W Polsce 25 października zmieniamy czas na zimowy. To oznacza, że w niedzielę o godzinie 3:00 cofniemy zegarki na godzinę 2:00. Zegarki w smartfonach, smartwatchach czy sprzętach AGD podłączonych do internetu zmienią czas automatycznie. Czy jednak na to samo możemy liczyć w licznikach dwustrefowych i trzystrefowych prądu?

Prawidłowa godzina na liczniku jest niezwykle ważna w domach, w których urządzenia o największej mocy zaprogramowane są względem pobieranej taryfy. Co to oznacza? Wiele osób stosuje elektroniczne programatory, dzięki którym np. ładowanie banku energii, ogrzewanie czy bojlery uruchamiają się o godzinie zmiany taryfy na tańszą. Jeśli godzina na liczniku nie przestawi się, nie zmieni się także taryfa, a zaprogramowane urządzenia zaczną pobierać droższą energię.

W dwu- i trzystrefowych licznikach elektronicznych zegar nie musi przestawić się względem zmiany czasu na zimowy. W większości mieszkań jednak montowane są inteligentne liczniki, które umożliwiają zdalne pobieranie i wysyłanie informacji np. o przerwach w dostawie prądu czy zużyciu energii elektrycznej. Te modele liczników zazwyczaj synchronizują czas i automatycznie zmieniają go względem obowiązującego czasu zimowego lub letniego.

Co zrobić, gdy zauważysz rozbieżność w godzinach na liczniku prądu?

W licznikach elektronicznych i inteligentnych data i godzina wyświetlana jest na niewielkim ekranie. Przykładowo w licznikach stosowanych przez TAURON Dystrybucję wyświetlana jest z kodem OBIS - 0.9.1, z kolei data z kodem 0.9.2. Na licznikach Energa godzina również wyświetlana jest na ekranie z kodem 0.9.1. Kody te mogą różnić się względem modelu licznika, dlatego lepiej upewnić się sprawdzając legendę umieszczoną na liczniku.

W ten sposób można porównać godzinę licznika z godziną po zmianie czasu. Warto to zrobić o godzinie zmiany taryfy. Wówczas jednocześnie sprawdzisz, czy wraz z godziną zmienia się taryfa, co ma przełożenie na twoje rachunki za prąd.

Jeśli dostrzeżesz rozbieżności, można zgłosić błąd do dystrybutora. Nie ma on jednak obowiązku zmieniać godziny w licznikach. Może to zrobić na prośbę klienta. Często jednak trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami.



