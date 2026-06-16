RegioJet to czeski przewoźnik, który z przytupem próbował rywalizować o pasażerów z PKP Intercity od jesieni zeszłego roku. Początkowo wydawało się, że proponowana oferta rzeczywiście to umożliwi. Ostatecznie skończyło się na wycofaniu spółki z naszego kraju. Czy czeka nas jej powrót?

RegioJet wycofuje wnioski i nie planuje na razie powrotu do Polski

Niedawno zrobiło się głośno na temat ewentualnego powrotu RegioJet do Polski. Interia jako pierwsza uzyskała informacje na temat wniosków, które zostały złożone przez Czechów. To sugerowało, że żółte pociągi przewoźnika mogą ponownie rozjechać się po trasach w kraju od nowego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie w grudniu.

Wniosków o przyznanie slotów było dużo, ale sporo z nich odrzucono. Ponadto PKP PLK potwierdziło, że przyzna Czechom gorsze opcje na wybranych trasach. Ostatecznie nic z tego nie będzie.

RegioJet wycofał wszystkie złożone wnioski i przekazał, że jednak nie planuje w najbliższym czasie wrócić do Polski. Informację potwierdził rzecznik firmy Lukasz Kubat w oświadczeniu przesłanym do PAP-u.

Po dokładnej analizie sytuacji podjęliśmy decyzję o wycofaniu wniosków o przyznanie tras w krajowym transporcie kolejowym w Polsce w rozkładzie jazdy na lata 2026/2027. Obecnie nie widzimy warunków do powrotu na polski rynek transportu krajowego

Warto dodać, że RegioJet złożył sporo wniosków. Dotyczyły one m.in. tras do Poznania, Wrocławia, Szczecina czy Krakowa.

RegioJet nie był w stanie rywalizować z PKP Intercity

Czesi rozpoczęli obsługiwać połączenia w Polsce jesienią 2025 r. Z czasem miało być ich coraz więcej. Jednak już w czwartym kwartale zeszłego roku zaczęły się problemy, co spotkało się z dużą krytyką ze strony PKP Intercity czy PKP PLK.

RegioJet zrezygnował z połączeń na odcinku z Warszawy do Poznania, co wywołało spory chaos. Ponadto ograniczono kursy na innych trasach. Pewne luki, które powstały w rozkładzie jazdy, wypełniło PKP Intercity. Ostatecznie Czesi wycofali się z obsługi połączeń w Polsce na początku maja i jego pociągi jeżdżą do naszego kraju wyłącznie w ramach połączeń międzynarodowych.





"Wydarzenia": Wjazd i wyjazd. Krótka historia firmy RegioJet w Polsce Polsat News