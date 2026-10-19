Spis treści: Cztery smartfony z serii Samsung Galaxy S27 Samsung Galaxy S27 Pro to mniejsza wersja modelu Ultra Samsung Galaxy S27 Ultra i Pro z przeprojektowanymi aparatami Samsung Galaxy S27 Ultra w końcu z pojemniejszą baterią Ceny smartfonów Samsung Galaxy S27 mogą pójść w górę Smartfony Samsung Galaxy S27 dostaną kilka wersji Autorskie oprogramowanie One UI 9.5 Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy S27?

Samsung Galaxy S27 nie jeden, dwa czy trzy, a cztery nowe smartfony, które zobaczymy za kilka miesięcy. Seria już dziś jest w ogniu przecieków. Zobaczmy, co wiemy na długo przed planowana premierą.

Cztery smartfony z serii Samsung Galaxy S27

Koreański producent przyzwyczaił nas przez lata, że nowa seria obejmowała trzy modele telefonów z serii S. W zeszłym roku producent wyłamał się z tego schematu i do oferty wprowadzono potem także wariant Galaxy S25 Edge. W tym roku jego następcy zabrakło, a jak to ma wyglądać w przypadku rodziny Samsung Galaxy S27? Do wyboru będą cztery smartfony i są to:

Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27+

Samsung Galaxy S27 Pro

Samsung Galaxy S27 Ultra

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Nowością będzie więc smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, który wypełni lukę między modelami Plus oraz Ultra.

Samsung Galaxy S27 Pro to mniejsza wersja modelu Ultra

Samsung Galaxy S27 Pro to nowy telefon, ale w rzeczywistości, na co wskazują dotychczasowe przecieki, będzie to pomniejszony wariant z dopiskiem Ultra. Oba urządzenia są bardzo podobne i zasadniczą różnicą ma być rozmiar. W rzeczywistości będzie ich trochę więcej.

Samsung Galaxy S27 Pro i Ultra są bardzo podobne. Onleaks/Android Headlines materiał zewnętrzny

Model Pro ma dostać także mniejszą baterię oraz inny procesor. Pod obudową egzemplarzy sprzedawanych w Europie oraz Korei Południowej mają to być autorskie chipy Exynos 2700. Te same, które znajdą się w dwóch tańszych telefonach z serii. Natomiast Samsung Galaxy S27 Ultra, niezależnie od rynku dystrybucji, ma zawsze mieć układ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Samsung Galaxy S27 Ultra i Pro z przeprojektowanymi aparatami

W przyszłym roku producent planuje postawić na zmiany wizualne, na które fani serii S czekają od dawna. Dotyczy to dwóch droższych telefonów, które otrzymają zupełnie na nowo zaprojektowany aparat fotograficzny.

Garb z kamerą smartfonów Samsung Galaxy S27 Ultra i Pro został przeprojektowany. Producent zdecydował się na wyspę w kształcie prostokąta wypełniającego około 1/3 plecków obudowy. Przy okazji zmieniono układ obiektywów i z jednego zrezygnowano.

Smartfony Samsung Galaxy S27 Ultra oraz Pro mają trzy obiektywy, a nie cztery. Producent pozbył się jednego z teleobiektywów i postanowił zachować tylko jeden z dwóch dotychczasowych. System kamer ma składać się z następujących elementów.

Obiektyw szerokokątny połączony z 200-megapikselowym sensorem

Obiektyw ultraszerokokątny połączony z 50-megapikselowym czujnikiem

Teleobiektyw peryskopowy współpracujący z 50-megapikselowym sensorem

Samsung Galaxy S27 Ultra w końcu z pojemniejszą baterią

Koreański gigant przyzwyczaił nas do tego, że jego flagowce z serii S mają akumulatory o pojemności 5000 mAh i tak było od lat. Wraz z modelem Samsung Galaxy S27 Ultra ma to w końcu ulec zmianie. Co prawda nie będzie to aż tak duży akumulator, które można znaleźć w modelach chińskich producentów, na przykład o pojemności około 8000 mAh, ale i tak w tym zakresie coś się ruszy.

Energię w smartfonie Samsung Galaxy S27 Ultra ma dostarczać bateria o pojemności około 5700 mAh. To powinno pozwolić wydłużyć czas pracy telefonu nawet o kilka godzin. Ładowanie nie ulegnie zmianom i nadal mają być wspierane ładowarki o mocy do 60 W. Natomiast w przypadku ładowania bezprzewodowego powinno to być maksymalnie 25 W.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S27 mogą pójść w górę

Drożejące smartfony dziś nikogo nie dziwią. Rosnące koszty produkcji, głównie z racji coraz droższych modułów pamięci, sprawiły, że ceny telefonów są coraz wyższe. Widzieliśmy to już na przykładzie serii S26, a kilka miesięcy później kwoty poszły jeszcze bardziej w górę. Co czeka nas w przyszłym roku?

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S27 mogą ponownie wzrosnąć. Tutaj mówi się o podwyżkach na poziomie około 100 dolarów. To oznacza, że w Polsce zapłacimy kilkaset złotych więcej. Z pewnością nie są to dobre wieści i taki scenariusz wydaje się mocno prawdopodobny.

Smartfony Samsung Galaxy S27 dostaną kilka wersji

Jakiś czas temu do sieci przedostały się informacje, które obejmują planowane wersje telefonów. Do wyboru mają być następujące konfiguracje sprzętowe.

Samsung Galaxy S27 Ultra

12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane

16 GB pamięci RAM i 1 TB miejsca na dane

Samsung Galaxy S27 Pro

12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane

12 GB pamięci RAM i 1 TB miejsca na dane

Samsung Galaxy S27

12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane

Samsung Galaxy S27+

12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane

12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane

Autorskie oprogramowanie One UI 9.5

Samsung obecnie jest na etapie udostępniania aktualizacji do Androida 17 z nakładką One UI 9 na starsze smartfony. Seria Galaxy S27 będzie pracować po wyjęciu z pudełek pod kontrolą nowszego oprogramowania.

Smartfony Samsung Galaxy S27 jako pierwsze otrzymają nakładkę One UI 9.5, nad którą producent rozpoczął już prace kilka miesięcy temu. Obecnie trwają testy oprogramowania na części z istniejących modeli. To oznacza, że coraz większymi krokami zbliża się publiczny program pilotażowy wersji beta. Spodziewamy się, że zostanie on uruchomiony jeszcze w grudniu br.

Oczywiście aktualizacja One UI 9.5 trafi także na starsze smartfony. Pewnie jednak nie nastąpi to szybciej jak w marcu lub kwietniu.

Kiedy premiera smartfonów Samsung Galaxy S27?

Smartfony z serii Samsung Galaxy S27 nie mają jeszcze konkretnej daty premiery. Z prostej przyczyny. Na tego typu informacje jest zbyt wcześnie. Można jednak zakładać, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2027 r. Zapewne w okolicy lutego.