Spis treści: Telewizor a zużycie prądu Tryb czuwania w telewizorze a rachunki za prąd Proste sposoby na niższe rachunki za prąd

Telewizor a zużycie prądu

Pobór energii przez telewizor zależy przede wszystkim od jego wielkości oraz zastosowanej technologii.

Starsze i większe modele są zwykle mniej energooszczędne niż nowoczesne urządzenia, które projektuje się z myślą o niższym zużyciu prądu.

Z naszych wyliczeń wynika, że najoszczędniejsze są telewizory LED - zużywają wyraźnie mniej energii niż modele LCD czy plazmowe, a różnice w kosztach mogą być nawet kilkukrotne. Jak na tym tle wypada tryb czuwania?

Dla jednych to wygoda, dla innych zbędny pobór prądu - sprawdzamy to dokładnie.

Tryb czuwania w telewizorze a rachunki za prąd

Szukając oszczędności na rachunkach za energię, coraz częściej analizujemy, gdzie w domu może dochodzić do jej niepotrzebnego zużycia. Sprawdzamy ładowarki, wymieniamy żarówki na energooszczędne i zwracamy uwagę na codzienne korzystanie ze sprzętów.

Niektórzy decydują się nawet na odłączanie telewizora od gniazdka, obawiając się trybu czuwania - tego sygnalizowanego choćby czerwoną diodą.

Czy słusznie? Telewizor w trybie standby rzeczywiście pobiera prąd, ale są to bardzo niewielkie wartości - poniżej 0,5 wata na godzinę. W skali roku, przy nieprzerwanej pracy przez ok. 8765 godzin, daje to około 4,4 kWh. W praktyce oznacza to koszt rzędu kilku złotych rocznie, więc regularne odłączanie telewizora od zasilania nie przynosi odczuwalnych oszczędności.

Proste sposoby na niższe rachunki za prąd

Na szczęście istnieją skuteczniejsze metody ograniczania zużycia energii w domu. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED, które zużywają znacznie mniej prądu i szybko się zwracają.

Dobrym nawykiem jest też maksymalne wykorzystywanie światła dziennego, aby ograniczyć sztuczne oświetlenie.

W przypadku sprzętów AGD najlepiej uruchamiać pralkę i zmywarkę tylko przy pełnym załadunku oraz wybierać programy energooszczędne.

Podczas gotowania pomocne będzie przykrywanie garnków i dopasowanie ich do wielkości palnika.

Nawet drobne zmiany w codziennych nawykach mogą realnie obniżyć rachunki.

