Tysiące funkcjonariuszy na ujawnionej liście

Dane opublikowano w internecie w bazie nazwanej "Icepick". Według udostępnionych informacji ponad 21 tys. rekordów dotyczy pracowników Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP), a blisko 6600 funkcjonariuszy Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Wyciek obejmuje również osoby związane m.in. z Homeland Security Investigations, Federal Protective Service oraz agencją CISA, odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo i ochronę infrastruktury krytycznej.

Za publikacją stoją: grupa określająca się jako Department of Peace, dziennikarka i badaczka cyberbezpieczeństwa znana jako maia crimew oraz organizacja Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Ta ostatnia twierdzi, że celem przedsięwzięcia nie było stworzenie kompletnego katalogu funkcjonariuszy, lecz zwiększenie przejrzystości działań instytucji państwowych.

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Skala ujawnionych informacji wykracza jednak poza zwykłą listę nazwisk i numerów telefonów. Baza ma zawierać także opisy obowiązków pracowników, nazwy wcześniej nieujawnionych operacji, dane osób kierujących poszczególnymi działaniami oraz informacje o wykorzystywanych narzędziach technologicznych. Wśród nich wymieniono rozwiązania firm Cellebrite i Palantir.

Włamanie przez system logowania?

Według przedstawicieli Department of Peace dostęp do profili pracowników DHS uzyskano za pośrednictwem usługi Okta, wykorzystywanej przez organizacje do zarządzania dostępem do wewnętrznych systemów. Firma potwierdziła, że zna pojawiające się doniesienia, ale jednocześnie podkreśliła, że nie ma dowodów na naruszenie jej systemów lub danych.

Sam DHS poinformował natomiast o świadomości potencjalnego incydentu i rozpoczęciu działań mających wyjaśnić sytuację oraz zapewnić ochronę pracownikom. Na razie nie przedstawiono jednak pełnych informacji o sposobie przeprowadzenia ataku.

Kolejny cios w amerykańskie instytucje

To już trzeci w ostatnich tygodniach poważny incydent dotyczący amerykańskich instytucji federalnych. Wcześniej grupa ShinyHunters miała uzyskać dane osobowe tysięcy pracowników FBI. Z kolei Federalna Komisja Wyborcza (FEC) musiała w ostatnich dniach wyłączyć swoje usługi w związku z podejrzeniem próby cyberataku.

Wyciek danych DHS następuje w szczególnie napiętym okresie, gdy działania amerykańskich służb imigracyjnych wywołują coraz większe kontrowersje. Ujawnienie danych funkcjonariuszy może więc mieć nie tylko wymiar polityczny, ale również bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa osób pracujących w tych agencjach. Szczególnie niepokojące są informacje dotyczące operacji prowadzonych w sposób niejawny oraz wykorzystywanych podczas nich narzędzi.