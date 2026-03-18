Disney+ oraz SkyShowtime to popularne w Polsce usługi streamingowe, ale po zeszłorocznych podwyżkach trzeba za nie płacić więcej. Czy można uzyskać dostęp taniej? Okazuje się, że tak i jest to możliwe za sprawą dodatkowych pakietów w Polsat Box Go. Ile można zaoszczędzić?

Standardowa cena podstawowego planu Disney+ w Polsce jest obecnie na poziomie 34,99 złotych/miesiąc. Tyle samo kosztuje standardowy plan w SkyShowtime. W ramach dodatkowych pakietów w Polsat Box Go obie usługi można zakupić taniej, bo za 25 złotych miesięcznie.

W ten sposób na obu subskrypcjach można zaoszczędzić miesięcznie prawie 20 złotych. W skali roku będzie to już blisko 240 złotych. Oferta skierowana jest do użytkowników następujących pakietów Polsat Box Go:

Polsat Lovers

Premium

Premium Sport

Przy okazji warto wspomnieć o rozszerzeniu oferty telewizji internetowej dostępnej poprzez Polsat Box Go. Została ona wzbogacona o kanały TVN Warner Bros. Discovery oraz TVP. W ten sposób można oglądać łącznie nawet blisko 200 kanałów bez dekodera.

Grupa Polsat Plus wprowadza nowy konfigurator oferty i zapowiada inne nowości

Grupa Polsat Plus wprowadza również odświeżony konfigurator oferty, co ułatwi korzystanie z zasobów platformy. W ten sposób można m.in. porównywać dostępne pakiety czy dodać dodatkowe opcje, w tym na przykład wspomniane wcześniej streamingi Disney+ i SkyShowtime.

Konfigurator ofert to kolejne udogodnienie w celu zapewnienia maksymalnej prostoty i wygody korzystania z serwisu oraz bogactwa znajdujących się w nim treści

W drodze jest także nowa usługa streamingowa, która dołączy do Disney+ czy SkyShowtime. Jaka to platforma? O tym dowiemy się wkrótce i pozostaje wierzyć, że dostęp również będzie oferowany za mniej w porównaniu do standardowych opłat.

