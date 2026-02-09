Disney+ zaliczył wpadkę i sytuacja doprowadziła do wzburzenia wśród części subskrybentów. Bez wyraźnej informacji usunięto wsparcie dla dwóch istotnych formatów dostępnych w najdroższym planie Premium. Są to HDR10+ oraz Dolby Vision. Co dokładnie się stało?

Disney+ Premium bez obsługi formatów HDR10+ i Dolby Vision

Zacznijmy od tego, że zmiana na wybranych rynkach zaczęła być dostrzegana już jakiś czas temu. Wtedy pierwsi klienci Disney+ Premium zaczęli się skarżyć na brak dostępu do treści w formatach Dolby Vision i HDR10+, choć wcześniej były one dostępne. Od kilku dni podobna sytuacja ma miejsce w Polsce.

Obsługa formatów HDR10+ i Dolby Vision rzeczywiście została usunięta z planu Premium i dotyczy to także naszego kraju. Firma zaktualizowała własne strony z informacją o jakości wideo we własnej platformie i rzeczywiście wzmianki o tych standardach wyparowały.

Na stronie Disney+ czytamy, że w planie Premium obsługiwane są standardy 4K UHD i HDR, HDR10 oraz IMAX Enhanced. Nie brakuje również wsparcia dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Użytkownicy Disney+ Premium skarżą się w sieci

Na forach internetowych oraz grupach dyskusyjnych wręcz zawrzało. Co nie powinno dziwić, bo zmiany zostały wprowadzone po cichu i bez wyraźnego poinformowania klientów. W szczególności własną złość wyrażają ci subskrybenci, którzy wykupili Disney+ Premium na dłuższy okres.

Disney+ zabrał głos w tej sprawie w oświadczeniu dla serwisu FlatpanelHD.

Obsługa Dolby Vision dla treści dostępnych w Disney+ jest obecnie niedostępna w kilku krajach europejskich z powodu wyzwań technicznych. Pracujemy nad przywróceniem tej funkcji i przekażemy aktualne informacje tak szybko, jak to możliwe. Obsługa UHD 4K oraz HDR pozostaje dostępna na kompatybilnych urządzeniach

Podejrzewa się, że problem związany jest z licencjami i może być efektem sporu patentowego z InterDigital, które jest właścicielem wielu patentów powiązanych z technologiami wideo oraz radiowymi. Na razie nie wiadomo, kiedy do platformy wróci obsługa HDR10+ oraz Dolby Vision. Zapytaliśmy o sprawę polski oddział Disney+ i gdy tylko otrzymamy odpowiedź, to ją udostępnimy.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press