Disney Plus ponownie drożeje. Gigant rynku streamingowego ogłosił nowy cennik, który zacznie obowiązywać od października w Stanach Zjednoczonych. Podwyżki cen obejmą również Polskę, gdzie wcześniej w tym miesiącu również ogłoszono nowe kwoty. Ile zapłacimy za dostęp?

Nowy cennik Disney Plus. Ile zapłacimy w Polsce?

Disney Plus ogłosił podwyżki cen w Stanach Zjednoczonych i obejmują one niemal wszystkie pakiety. Również subskrypcje łączone z Hulu czy ESPN. Miesięczne opłaty podniesiono o 2-3 dolary i zaczną obowiązywać od 21 października. Nowy cennik nie ominie również Polski i został on ujawniony wcześniej w tym miesiącu.

Za Disney Plus w Polsce również zapłacimy więcej. W kraju dostępne są obecnie dwa plany usługi. Ile za nie zapłacimy?

Plan Standard - 34,99 złotych (było 29,99 złotych)

Plan Premium - 54,99 złotych (było 49,99 złotych)

Ma to oczywiście również wpływ na roczne subskrypcje, które będą dostępne za 349,99 (Standard) lub 549,99 złotych (Premium). Zanim jednak w życie wejdzie nowy cennik, to można skorzystać z promocji, ale trzeba się pospieszyć.

Promocja na Disney Plus jeszcze tylko przez kilka dni

Disney Plus w Polsce, wraz z ogłoszeniem nowego cennika, wystartował z nową promocją, gdzie można sporo zaoszczędzić. Trzeba jednak działać, bo oferta obowiązuje tylko do 27 września, a potem zniknie. Jak prezentują się promocyjne ceny?

Plan Standard - 9,99 złotych przez trzy miesiące

Plan Premium - 29,99 złotych przez trzy miesiące

W ten sposób dostęp do wybranego planu można uzyskać ze znaczną zniżką, a potem po prostu anulować subskrypcję. W przeciwnym wypadku po upływie trzech miesięcy (najpóźniej od 27 grudnia) opłaty będą naliczone według nowego cennika.

Oferta promocyjna obowiązuje nie tylko dla nowych klientów, ale również tych istniejących. Warunkiem skorzystania jest jednak brak aktywnej subskrypcji. Jeśli więc ją macie (w planie miesięcznym), to najlepiej z niej zrezygnować i założyć nowe konto. W ten sposób na opłatach przez trzy miesiące będzie można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News