Nowe plany Disneya zostały opisane przez serwis Bloomberg. Kierunek zmian został jasno zasygnalizowany przez kierownictwo firmy w trakcie telekonferencji poświęconej ostatnim wynikom finansowym.

Kierownictwo firmy chce przekształcić Disney+ w superaplikację

Plan zarządu jest taki, aby Disney+ przekształcić w superaplikację, która będzie czymś więcej niż tylko platformą oferującą streaming. Co w niej znajdziemy? Firma chce po prostu połączyć różne własne usługi w taki sposób, aby można z nich było korzystać z poziomu jednej aplikacji.

Dotyczy to biletów do parków rozrywki Disneya, kupowania gadżetów powiązanych z produkcjami firmy czy grania w gry. Kierunek ten został nakreślony przez nowego CEO giganta, czyli Josha D'Amaro. Jego celem jest ułatwienie interakcji klientów z marką.

Nowa superaplikacja byłaby więc połączeniem usługi Disney+ z platformami mobilnymi Disneyland Resort i Disney Cruise Line Navigator. W samej informacji do inwestorów pojawia się wzmianka o treści: "działania dążące do tego, aby Disney+ stał się czymś więcej niż tylko platformą streamingową".

Nie tylko Disney ma pomysł na superaplikacje

Superaplikacje ostatnio są coraz częściej rozważanym pomysłem przez różne firmy. Nie tak dawno wspominaliśmy wam o planach OpenAI, które również planuje połączyć różne własne rozwiązania w jedną aplikację. Dotyczy to narzędzia ChatGPT, przeglądarki internetowej firmy czy usług dla programistów.

Działania Disneya w podobnym kierunku można oczywiście zrozumieć, bo firma jest nie tylko właścicielem popularnej usługi streamingowej, ale także wspomnianych parków rozrywki. Poza tym zarabia na sprzedaży gadżetów.

Ostateczny kształt takiej aplikacji nie jest znany, bo na razie mamy do czynienia z przymiarkami dążącymi do uzyskania takiego efektu. Nie tak dawno aplikacja mobilna Disney+ otrzymała nowość w postaci pionowych filmów, których celem jest zachęcanie użytkowników do obejrzenia pełnych produkcji dostępnych w platformie.

