Disney+ taniej. Trwa wakacyjna promocja, ale trzeba się pospieszyć

W skrócie Disney+ wprowadził wakacyjną promocję, w ramach której subskrypcję w pakietach Standard i Premium można nabyć w obniżonych cenach na okres trzech miesięcy.

Z promocyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby powracające do serwisu, przy czym czas na decyzję jest ograniczony do 28 lipca.

Po zakończeniu okresu promocyjnego opłaty za subskrypcję wrócą do standardowego poziomu, jednak użytkownicy mają możliwość anulowania planu w dowolnym momencie.

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Disney+ dostępny jest w Polsce w ramach dwóch pakietów. Ceny subskrypcji zaczynają się od 34,99 zł/miesiąc (w wersji Standard). Gigant przygotował na wakacje promocję, która pozwoli trochę zaoszczędzić.

Wakacyjna promocja Disney+ pozwala zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych

Disney+ w ramach nowej promocji przygotował zniżki na oba pakiety dostępne w Polsce. W specjalnej ofercie dostęp do usługi można uzyskać w następujących cenach.

Pakiet Standard - 23,99 złotych/miesiąc (taniej o 11 złotych)

Pakiet Premium - 39,99 złotych/miesiąc (mniej o 20 złotych)

W ramach nowej oferty zniżka przyznawana jest na trzy miesiące. Po upływie tego okresu użytkownik będzie musiał opłacać wybrany plan w kwocie 34,99 złotych (Standard) lub 59,99 złotych (Premium) na miesiąc. Oczywiście w dowolnej chwili można anulować subskrypcję.

Jak nietrudno zauważyć, może to przynieść oszczędności w wysokości 33 złotych (Standard) lub 60 złotych (Premium) w skali trzech miesięcy.

Nowa promocja w Disney+ dla wszystkich użytkowników

Warto dodać, że nowa oferta dotyczy nie tylko nowych klientów, ale także tych powracających, którzy w przeszłości zrezygnowali z subskrypcji. Promocja trwa do 28 lipca, a więc czasu na podjęcie decyzji nie zostało zbyt wiele.

Plan Standard w Disney+ daje dostęp do produkcji w jakości 1080p i jednoczesnego oglądania na maksymalnie dwóch urządzeniach. W pakiecie Premium liczba sprzętów wzrasta do czterech, a jakość do 4K UHD (z HDR czy dźwiękiem Dolby Atmos). W obu planach można również pobierać produkcje na pamięć urządzenia.

Nowa oferta w Disney+ nie jest najlepszą w historii, bo w przeszłości serwis uruchamiał promocje, gdzie dostęp można było uzyskać nawet za kilka złotych. Co nie zmienia faktu, że może to być dobra okazja do nadrobienia filmów czy seriali.

Warto dodać, że Disney+ szuka sposobów na poszerzenie bazy użytkowników i czasowe promocje nie są jedynym pomysłem do realizacji celu. Gigant bierze pod uwagę nawet udostępnienie produkcji oglądającym za darmo, ale konkretne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.



