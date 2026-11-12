Disney+ z reklamami w Polsce. Na start promocja i niższa cena

W skrócie Pakiet Disney+ z reklamami zadebiutował w Polsce w cenie 24,99 zł miesięcznie, a w ramach promocji obowiązuje stawka 16,99 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące.

Plan z reklamami oferuje jakość obrazu do 1080p, możliwość oglądania na dwóch urządzeniach jednocześnie oraz pobieranie treści, lecz bez wsparcia dla formatu Dolby Atmos.

Promocyjne ceny obejmują także pakiety Standard i Premium, z których można skorzystać do 24 listopada, płacąc odpowiednio 23,99 zł oraz 39,99 zł przez trzy miesiące.

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Disney+ z reklamami oficjalnie debiutuje w Polsce i stało się to zgodnie z zapowiedziami. Najtańszy pakiet jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Ponadto z okazji uruchomienia nowego planu przygotowano ofertę na start.

Disney+ z reklamami w Polsce z niższą ceną w ramach promocji

Nowy pakiet został udostępniony dla wszystkich użytkowników. Jego cena w Polsce została ustalona na poziomie 24,99 złotych/miesiąc. Dla porównania plan standardowy kosztuje o 15 złotych więcej. Natomiast za opcję Premium trzeba zapłacić 59,99 złotych/miesiąc.

Gigant rynku streamingowego z okazji uruchomienia planu przygotował promocję. W jej ramach można nabyć pakiet Disney+ z reklamami w obniżonej cenie - za 16,99 złotych/miesiąc. Obniżona cena obowiązuje do 24 listopada i można z niej skorzystać przez maksymalnie 3 miesiące, a potem opłata zostanie podniesiona do standardowej stawki. Oczywiście z subskrypcji można w dowolnej chwili zrezygnować.

Ponadto jeszcze do 24 listopada obowiązuje promocja na dwa pozostałe plany w Disney+. Pakiet Standard można wykupić za 23,99 złotych/miesiąc przez maksymalnie 3 miesiące. Natomiast cenę opcji Premium na podobnych zasadach obniżono do 39,99 złotych/miesiąc.

Co oferuje pakiet Disney+ z reklamami?

Plan Disney+ z reklamami jest bardzo zbliżony do pakietu podstawowego. Umożliwia oglądanie treści w jakości do 1080p na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie. Jest też możliwość pobierania produkcji do pamięci, ale brakuje wsparcia dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Zasadniczą różnicą są więc reklamy, które będą wyświetlane w trakcie oglądania poszczególnych produkcji. Sprzedaż przestrzeni reklamowej powierzono TVN Media.

Warto dodać, że Disney+ z reklamami pojawił się w Polsce na kilka miesięcy przed podobnym planem Netfliksa. Ten drugi chce wprowadzić swój pakiet do kraju na początku marca, ale cena na razie nie jest znana. Możemy tylko się domyślać, że wyniesie mniej niż 30 złotych.