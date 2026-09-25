Disney+ z reklamami wkrótce w Polsce. Kiedy i jaka cena?

W skrócie Platforma Disney+ wprowadzi w Polsce nowy, najtańszy pakiet z reklamami już w listopadzie tego roku.

Szczegółowy cennik nowej usługi nie został jeszcze ogłoszony, ale ma być ujawniony bliżej daty listopadowej premiery.

Wprowadzenie subskrypcji z reklamami ma zwiększyć wybór dla użytkowników oraz umożliwić reklamodawcom dotarcie do zaangażowanej widowni serwisu.

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Disney+ dostępny jest w Polsce w ramach dwóch planów. Są to pakiet Podstawowy oraz Premium. Już wkrótce dostęp do popularnej usługi będzie można uzyskać w ramach trzeciej, jeszcze tańszej opcji. W kraju pojawi się najtańsza subskrypcja z reklamami.

Kiedy Disney+ z reklamami w Polsce?

Disney+ z reklamami wkrótce będzie dostępny w Polsce i stanie się to możliwe od listopada. Ogłoszenie padło dosłownie po chwili o podobnych deklaracjach, które obwieścił Netflix. W tym drugim przypadku najtańszy pakiet ma pojawić się dopiero w marcu 2027 r.

Wprowadzenie pakietu z reklamami to początek nowego, ekscytującego rozdziału dla Disney+ w Polsce. Nasi klienci zyskają większy wybór, a polscy reklamodawcy po raz pierwszy będą mogli dotrzeć do wysoce zaangażowanej widowni naszej streamingowej usługi premium

"Poprzez wyjątkowe filmy takie jak Toy Story 5, Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu czy seriale jak Rywale i Obsesja wciąż poszerzamy naszą ofertę oraz ulepszamy sposób w jaki klienci mogą korzystać z serwisu. To ważny moment dla Disney+, na który czekamy z niecierpliwością" - dodaje Kakhaber Abashidze.

Dokładny termin wprowadzenia pakietu Disney+ z reklamami do Polski nie jest na razie znany. Jest to jednak kwestią kilku najbliższych tygodni i pod tym względem gigant uprzedzi konkurencję spod znaku Netflixa.

Jaka będzie cena Disney+ z reklamami w Polsce?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest znane. Disney+ z reklamami to najtańszy pakiet w platformie. Można więc zakładać, że będzie kosztował mniej od planu Standard. Ten obecnie wyceniony jest w Polsce na 34,99 złotych/miesiąc. Jednak obowiązuje promocja i w jej ramach opłatę można obniżyć do 28,99 złotych/miesiąc przez sześć miesięcy.

W Stanach Zjednoczonych Disney+ z reklamami kosztuje blisko dwa razy mniej od zwykłej subskrypcji. Jeśli podobny stosunek zostanie zachowany w Polsce, to być może zapłacimy nawet mniej niż 20 złotych.

Cennik ma zostać ujawniony bliżej listopadowej premiery Disney+ z reklamami. Wtedy poznamy szczegóły.