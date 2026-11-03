Disney+ z reklamami. Znamy polską cenę

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Disney+ z reklamami to kolejny pakiet popularnej usługi streamingowej, który wkrótce będzie szeroko dostępny w Polsce. Ile za niego zapłacimy? Poznajemy polską cenę planu. Disney+ z reklamami to najtańszy sposób na dostęp do platformy, ale produkcje będą przerywane przez materiały sponsorowane.

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Disney+ z reklamami. Znamy polską cenę.INTERIA.PL

W skrócie

  • Miesięczny abonament Disney+ z reklamami w Polsce wyceniono na 24,99 złotych, co czyni go najtańszą opcją dostępu do oferty serwisu.
  • Za sprzedaż reklam w Disney+ na polskim rynku odpowiada TVN Media, a pakiet będzie dostępny wyłącznie w formie rozliczenia miesięcznego.
  • Nowy plan oferuje jakość obrazu 1080p na dwóch urządzeniach jednocześnie, jednak bez wsparcia dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Popularne usługi streamingowe coraz chętniej oferują dostęp do własnych treści poprzez najtańsze pakiety z reklamami. Szlaki przetarł Netflix i jego plan z materiałami sponsorowanymi bije rekordy popularności. Wkrótce podobna opcja pojawi się w Polsce w platformie Disney+.

Polska cena Disney+ z reklamami

Disney+ z reklamami będzie szeroko dostępny w niedługim czasie. Tymczasem poznajemy polską cenę najtańszego pakietu. Ile zapłacimy? Miesięczny abonament został wyceniony na 24,99 złotych.

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Disney+ z reklamami będzie więc o 10 złotych tańszy od planu podstawowego, choć warto mieć na uwadze, że w obowiązującej obecnie promocji jest to kwota 28,99 złotych przez pierwsze sześć miesięcy.

Najdroższy pakiet to opcja Premium z dostępem do treści w jakości 4K oraz innych benefitów. Tutaj cena została ustalona na poziomie 59,99 złotych (44,99 złotych przez pierwsze sześć miesięcy w promocji).

Sprzedaż reklam w Disney+ w Polsce powierzono TVN Media, czyli bierze reklamy TVN. Przy okazji warto dodać, że najtańszy pakiet w platformie nie będzie oferowany w formie rozliczenia rocznego. Do wyboru będzie wyłącznie miesięczny abonament.

Disney+ z reklamami w Polsce przed planem Netfliksa

Warto dodać, że Disney+ z reklamami pojawi się w Polsce na kilka miesięcy przed podobnym planem Netfliksa. Ten drugi chce wprowadzić swój pakiet do kraju na początku marca, ale cena na razie nie jest znana.

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Plan Disney+ z reklamami jest bardzo zbliżony do pakietu podstawowego. Umożliwia oglądanie treści w jakości do 1080p na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie. Jest też możliwość pobierania produkcji do pamięci, ale brakuje wsparcia dla dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

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