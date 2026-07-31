Disney+ za darmo przez trzy miesiące. Wystarczy specjalny kod

W skrócie McDonald's uruchomi 3 sierpnia w swojej aplikacji specjalną promocję, dzięki której użytkownicy uzyskają trzy miesiące dostępu do serwisu Disney+ bez opłat.

Aby odebrać voucher na subskrypcję planu standard, konieczne będzie zgromadzenie 1000 punktów w aplikacji, co wymaga wcześniejszego wydania co najmniej 100 złotych.

Kod będzie można wykorzystać do 22 września, a oferta dotyczy nowych oraz powracających użytkowników Disney+.

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Disney+ w Polsce dostępny jest w ramach subskrypcji, która wiąże się z wydatkiem kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca. Tymczasem na dniach ponownie będzie można oglądać produkcje dostępne w platformie bez opłat. Wystarczy specjalny kod, który uzyska się w jednej z aplikacji.

Kod na dostęp do Disney+ za darmo w aplikacji McDonald's

Tym razem jest to oferta przygotowana przez jednego z partnerów. Jest nim McDonald's, który za kilka dni uruchomi we własnej aplikacji ofertę związaną z dostępem do platformy Disney+. Będzie to specjalny kod, który uprawni do uzyskania dostępu bez opłat przez trzy miesiące.

Wspomniany kod pojawi się w aplikacji McDonald's dokładnie 3 sierpnia. Będzie to czasowa oferta w ramach tak zwanych dropów i wtedy będzie można ją odebrać w zamian za 1000 punktów (co w praktyce oznacza najpierw wydanie w restauracjach co najmniej 100 złotych). Voucher uprawni do trzymiesięcznego dostępu do popularnej platformy bez opłat i dotyczy to planu standard.

Kod będzie można wykorzystać na stronie disneyplus.com/redeem do 22 września. Trzeba go będzie wpisać oraz zatwierdzić. Bardzo podobna promocja była dostępna kilka miesięcy temu w ramach ofert specjalnych przygotowanych przez Allegro.

Disney+ bez opłat przez trzy miesiące i potem dostęp trzeba opłacić

Warto dodać, że oferta będzie ograniczona czasowo. Użytkownicy aplikacji McDonald's po użyciu kodu będą mogli oglądać produkcje z Disney+ za darmo przez trzy miesiące. Potem jednak abonament trzeba będzie opłacać. W przypadku wersji standard opłata wynosi 34,99 zł/miesiąc. Oczywiście w dowolnej chwili można zrezygnować z subskrypcji i ją anulować.

Oferta dotyczy zarówno nowych jak i powracających użytkowników Disney+. Osoby mające aktywną subskrypcję w platformie nie będą mogły jej przekształcić na darmowy dostęp. Wtedy konieczne będzie założenie nowego konta. W trakcie aktywacji kodu może być wymagane wskazanie płatności (na przykład numeru karty płatniczej) dla ewentualnego przedłużenia abonamentu po upływie darmowego okresu.



