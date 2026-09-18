Disney+ zapowiada reklamy w planach w Polsce. Wprowadza playlisty

W skrócie Disney+ poinformował użytkowników w Polsce o zmianach w regulaminie, które dopuszczają obecność reklam oraz materiałów sponsorowanych w wybranych treściach platformy.

Obecnie pakiety Standard oraz Premium w Polsce nie mają reklam, ale treści sponsorowane mogą pojawiać się przy transmisjach na żywo, kanałach i wydarzeniach specjalnych.

Platforma wprowadza nową funkcję playlist, która pozwala na automatyczne odtwarzanie wybranych propozycji, takich jak m.in. horrory, produkcje z Korei czy filmy Pixara.

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Disney+ szykuje zmiany, które obejmą również użytkowników platformy w Polsce. Gigant zapowiada je w wiadomości rozsyłanej do subskrybentów i wiemy, że mają one wejść w życie w ciągu 30 dni.

Disney+ zapowiada reklamy w Polsce

W Polsce Disney+ dostępny jest obecnie w dwóch różnych pakietach, ale żaden z nich nie jest planem podstawowym z reklamami, który jest dostępny na wybranych rynkach. Elementy sponsorowane mogą jednak wkrótce zagościć także do platformy w naszym kraju.

Disney+ w wiadomości wysyłanej do użytkowników zwraca uwagę na zasady związane z obecnością reklam w poszczególnych pakietach.

"Wyjaśniliśmy, że wszystkie plany mogą obejmować: treści promocyjne, sponsoring oraz reklamy przed/po odtwarzaniu treści, a także w kanałach, podczas transmisji na żywo/retransmisji, wydarzeń specjalnych i w treściach od innych dostawców" - wyjaśnia Disney+ w komunikacie.

Serwis Wirtualne Media zwraca uwagę, że podobne informacje umieszczono już na polskiej stronie platformy. Pakiety Standard oraz Premium są pozbawione reklam w Polsce, ale mogą pojawiać się przy uruchamianiu wybranych treści. Tutaj wymienia się na przykład kanały, transmisje na żywo czy wydarzenia specjalne.

Disney+ wprowadza do platformy playlisty

Przy okazji gigant rynku streamingowego informuje o wprowadzeniu nowości do platformy i są to playlisty. Rozwiązanie jest już wdrażane w Disney+ w ujęciu globalnym. Dzięki temu można wybrać gotowe propozycje do obejrzenia, które będą uruchamiane automatycznie jedna po drugiej.

Dla użytkowników z Polski przygotowano playlisty o nazwach Obyczajowe, Thriller, Historie kryminalne na faktach, Bluey, Horrory, Filmy akcji i przygodowe, Myszka Miki i przyjaciele, Filmy Pixara, Filmy komediowe, Produkcje z Korei, Simpsonowie, Musicale, Disney+ Playtime, Współczesna rodzina oraz Komedie.