W skrócie Disney+ Premium na wybranych rynkach europejskich przestał oferować wsparcie dla Dolby Vision oraz wideo 3D w wyniku sporu patentowego z firmą InterDigital.

Disney+ oświadcza, że pracuje nad możliwymi rozwiązaniami tej sytuacji.

Brak wsparcia dla Dolby Vision nie obejmuje jakości 4K i IMAX Enhanced, które pozostają dostępne na platformie.

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Jeśli korzystacie z pakietu Disney+ Premium, to nie mamy dobrych wieści. Z usługi na wybranych rynkach w Europie ponownie znika wsparcie dla formatu Dolby Vision oraz powiązanego z nim wideo 3D. Nastąpiło to zaledwie po kilku miesiącach od przywrócenia obsługi tych rozwiązań.

Pakiet Disney+ Premium znowu pozbawiony wsparcia Dolby Vision i wideo 3D

Zmiany zaczęły być wdrażane na początku tego tygodnia, kiedy to pierwsi użytkownicy pakietu Disney+ Premium na wybranych rynkach europejskich zaczęli zgłaszać problemy z dostępnością treści w formacie Dolby Vision. Nie jest to awaria, a więc co się stało?

Disney prowadzi spór patentowy z firmą InterDigital, która wygrała jedną ze spraw w niemieckim sądzie. W konsekwencji doszło do wyłączenia Dolby Vision w popularnej platformie na wybranych rynkach. Głos w tej sprawie zabrał duński oddział giganta branży streamingowej.

W wyniku sporu przed europejskim sądem patentowym byliśmy zobowiązani do wprowadzenia zmian w dostępności Dolby Vision i 3D w Danii i kilku krajach sąsiednich. Jesteśmy rozczarowani, że musieliśmy to zrobić i podzielamy frustrację naszych klientów

"Disney+ w dalszym ciągu obsługuje formaty najwyższej jakości, w tym do 4K UHD i HDR, i aktywnie badamy możliwości rozwiązania ostatnich zmian, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia wizualne dostosowane do urządzeń klientów i planów subskrypcyjnych" - czytamy w dalszej części oświadczenia Disney+.

Disney+ wyłącza użytkownikom Dolby Vision nie pierwszy raz

To nie pierwsza tego typu sytuacja. Pakiet Disney+ Premium został pozbawiony wsparcia dla Dolby Vision i powiązanego z nim wideo 3D na początku tego roku. Przerwa w dostępności potrwała kilka tygodni i w pierwszej połowie marca obsługę przywrócono. Upłynęło kilka miesięcy i sytuacja się powtarza.

Warto dodać, że spór patentowy toczony z InterDigital nie obejmuje treści w jakości 4K czy IMAX Enhanced, dla których wsparcie w platformie nadal jest oferowane. Jednak brak Dolby Vision oznacza, że klienci z wybranych krajów europejskich zostali pozbawieni dostępu do jakości HDR premium, bo konkurencyjny format HDR10+ w Europie nie jest dostępny.





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