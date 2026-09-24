Disney+ znowu podnosi ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

W skrócie Disney+ podnosi ceny subskrypcji w Stanach Zjednoczonych, wprowadzając podwyżki sięgające kilkunastu procent dla wybranych pakietów.

Nowe stawki obejmują zarówno samodzielne plany Disney+ i Hulu, jak i oferty łączone, a zmiany dotyczą już nowych użytkowników w USA.

Ceny pakietów Disney+ w Polsce pozostają na razie bez zmian i wynoszą odpowiednio 34,99 zł za wariant Standard oraz 59,99 zł za wersję Premium.

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Platformy streamingowe drożeją i obserwujemy to od dłuższego czasu na przykładzie wielu usług. W drodze są kolejne podwyżki cen i tym razem serwuje je Disney+. Na razie jeszcze nie w Polsce. Na wyższe opłaty zdecydowano się w Stanach Zjednoczonych.

Ceny pakietów Disney+ i Hulu droższe nawet o kilkanaście procent

Nowe podwyżki cen zostały zapowiedziane w Stanach Zjednoczonych i obejmują pakiety Disney+ oraz Hulu (które w USA nie są połączone), jak i ofert łączonych na obie subskrypcje.

Cena pakietu Disney+ w opcji bez reklam została podniesiona do 21,5 dol./miesiąc, co stanowi wzrost o 13 proc. Oferta łączona z Hulu (również bez elementów sponsorowanych) kosztuje teraz 22 dol./miesiąc (o 2 dol. więcej).

Disney+ i Hulu z reklamami kosztują teraz po 12,5 dol. (podwyżka z 12 dol.). Natomiast pakiet łączony obu usług z elementami sponsorowanymi nadal kosztuje 13 dol. i z pewnością jest najkorzystniejszą opcją z punktu widzenia użytkowników.

Nowe ceny dla Hulu i Disney+ obowiązują już nowych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dotychczasowi subskrybenci zobaczą je wraz z kolejnymi rachunkami.

Ile kosztuje Disney+ w Polsce?

W Polsce ceny pakietów pozostają na razie bez zmian. Cennik dla naszego rynku prezentuje się następująco.

Disney+ Standard z jakością 1080p - 34,99 zł/miesiąc

Disney+ Premium z jakością 4K UHD i HDR - 59,99 zł/miesiąc

Taki cennik w Polsce obowiązuje od miesięcy, ale warto dodać, że obecnie trwa promocja. W jej ramach dostęp przez maksymalnie 6 miesięcy można uzyskać w niższych cenach. Dla pakietu Standard jest to 28,99 zł, a dla Premium 44,99 zł. Po upływie pół roku będą to kwoty obowiązujące w danym czasie.

Oczywiście podwyżki cen Disney+ i Hulu w Stanach Zjednoczonych mogą zwiastować podobny ruch na rynkach europejskich w niedługim terminie. Na razie jednak nic takiego się nie wydarzyło i pozostaje wierzyć, że będzie tak jeszcze przez dłuższy czas.