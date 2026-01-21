mObywatel to aplikacja, która w tym roku ma dostać liczne nowości. Pierwszą z nich jest zarządzanie e-dowodem, które właśnie pojawia się w platformie. Co umożliwia ta funkcja?

Zarządzanie e-dowodem w aplikacji mObywatel

Informacja o nowej funkcji pojawiła się w oficjalnym wykazie zmian w najnowszej wersji platformy i dziś została potwierdzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy już nowe narzędzia i wiemy, co oferują. Sam resort opisał je w następujący sposób.

Zarządzanie e-dowodem – nowa funkcja, za pomocą której zmienisz lub odblokujesz PIN do profilu osobistego i do podpisu osobistego, sprawdzisz status certyfikatów zapisanych na e-dowodzie

Chcąc uzyskać dostęp do nowych narzędzi trzeba wskazać nasz mDowód i następnie na jego karcie wybrać Dane dowodu osobistego. W kolejnym kroku dotykamy Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu. Teraz potrzebujemy standardowego dokumentu. W polu sekcji Numer CAN wpisujemy 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu dowodu. Następnie musimy przybliżyć dokument do telefonu (który ma moduł NFC), co pozwoli na odczyt danych. Ostatecznie otrzymujemy dostęp do trzech narzędzi i są to:

Zmień PIN do profilu osobistego , który składa się z 4 cyfr i służy do potwierdzania tożsamości.

Zmień PIN do podpisu osobistego , który ma 6 cyfr i umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Sprawdź certyfikat, co daje dostęp do aktualnych certyfikatów e-dowodu.

Zarządzanie e-dowodem w aplikacji mObywatel. Dawid Długosz INTERIA.PL

Dodanie takich funkcji z pewnością cieszy i są to kolejne użyteczne zmiany obejmujące dokumenty, które otrzymał mObywatel. Wcześniej podobne czynności wymagały wizyty w urzędzie. Teraz można to zrobić bez wychodzenia z domu.

Nowa funkcja z mObywatela w nowej wersji aplikacji

Chcąc uzyskać dostęp do zarządzania e-dowodem należy dysponować aktualną wersją aplikacji. Nowość pojawia się w aktualizacji mObywatela z numerkiem 4.74.0. Jeśli nie wiecie, czy macie to wydanie, to można to bardzo szybko sprawdzić. Jak to zrobić?

W sklepach App Store (iPhone) lub Google Play (Android) należy przejść na kartę aplikacji mObywatel. Jeśli wersja platformy nie jest aktualna, to pojawi się przycisk Uaktualnij. Wystarczy go dotknąć i po chwili zostanie zainstalowana najnowsze wydanie aplikacji.

mObywatel dostanie wkrótce inne nowości

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje także nad innymi funkcjami, które wkrótce otrzyma mObywatel. Na etapie realizacji znajduje się obecnie kilka projektów. Są to:

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Księgi wieczyste

Mój KRS

Rozwój usługi ePłatności

Onboarding e-dowodem

e-Doręczenia

Wszystkie te nowości powinny być sukcesywnie udostępniane użytkownikom w ciągu najbliższych miesięcy.

