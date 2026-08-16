Dolby Vision 2 trafia na pierwsze telewizory marki HiSense

W skrócie HiSense rozpoczyna aktualizację wybranych telewizorów z rocznika 2026, wprowadzając wsparcie dla nowego formatu HDR o nazwie Dolby Vision 2.

Aktualizacja obejmuje modele Hisense UX, UR9, UR8 oraz U7, działające zarówno na systemach Google TV, jak i VIDAA OS na wybranych rynkach.

Wersja Dolby Vision 2 Max oferuje dodatkowe funkcje, w tym Authentic Motion, Light Sense 2 oraz zaawansowane ustawienia profesjonalne do kalibracji obrazu.

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Dolby Vision 2 to technologia, którą zapowiedziano niespełna rok temu. Nastąpiło to w trakcie wrześniowych targów IFA 2025. Wtedy Dolby Laboratories ogłosiło pierwszego partnera dla nowego formatu i był nim producent telewizorów HiSense. Teraz rusza proces aktualizacji.

HiSense rusza z aktualizacją telewizorów dodającej wsparcie dla Doby Vision 2

Dolby Laboratories i HiSense ogłosili, że zaczynają wprowadzać wsparcie dla nowego formatu HDR. Już wkrótce użytkownicy pierwszych telewizorów będą mogli cieszyć się wsparciem dla Dolby Vision 2. Które to modele? Obsługa jest ograniczona na razie do wybranych urządzeń z rocznika 2026. Są to:

Hisense UX

Hisense UR9

Hisense UR8

Hisense U7 (w Europie jako U7 Pro)

Wsparcie dla Dolby Vision 2 na wymienionych wyżej telewizorach wdrażane będzie wraz z aktualizacją firmware. Są to zarówno modele z Google TV, jak i VIDAA OS. Obsługa będzie sukcesywnie wprowadzana na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz krajów Azji i Pacyfiku.

Oczywiście do pełni szczęścia potrzeba jeszcze odpowiednich treści. Format zaprojektowano w taki sposób, aby zapewniał kompatybilność ze starszym Dolby Vision. Ponadto wsparcie ogłosiły wcześniej wybrane platformy streamingowe. Wśród nich są CANAL+, iQIYI i Peacock.

Wybrane telewizory HiSense ze wsparciem dla Dolby Vision 2 Max

Warto dodać, że nowy standard oferowany jest w dwóch formatach. Tym lepszym jest Dolby Vision 2 Max, który również w pierwszej kolejności będzie wspierany na wybranych telewizorach marki HiSense. Czym różni się od tego podstawowego?

Dolby Vision 2 Max to rozszerzenie nowego formatu o pewne funkcje, których nie ma w podstawowej wersji. Są to:

Authentic Motion - narzędzie do przetwarzania ruchu dla nowych tytułów, zaprojektowane w celu wyeliminowania drgań klatek i "efektu opery mydlanej", przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych kinowych cech ruchu.

Light Sense 2 - funkcja odpowiada za stałe śledzenie oświetlenia pomieszczenia, aby dostosować jasność i kontrast ekranu do warunków otoczenia. Poprawia to balans kolorów czy szczegóły cieni.

Ustawienia profesjonalne - zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych narzędzi do kalibracji, co pozwala uzyskać precyzyjną regulację.

Spodziewajmy się, że Dolby Vision 2 wkrótce będzie się rozpowszechniać. Wsparcie dla formatu dostaną kolejne telewizory i powinno pojawić się więcej dostawców treści.



