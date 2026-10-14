Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa coraz mniej przychylnie odnoszą się do pomysłu transmitowania na żywo egzekucji Nidala Hasana, sprawcy strzelaniny w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie. Jak podała stacja CBS News, powołując się na osoby zaznajomione z rozmowami, w administracji przeważa obecnie stanowisko przeciwne publicznej transmisji. Prezydent nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji.

Przypomnijmy, że Hasan został skazany za zabicie 13 osób i zranienie dziesiątek kolejnych podczas ataku w Fort Hood w 2009 roku. Egzekucję przez rozstrzelanie zaplanowano na 3 grudnia. Jeśli zostanie przeprowadzona w tej formie, będzie to pierwsza egzekucja amerykańskiego żołnierza przez rozstrzelanie od czasów II wojny światowej.

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Spór o publiczną egzekucję

Pomysł udostępnienia transmisji ogłosił w ubiegłym tygodniu sekretarz obrony Pete Hegseth. W wywiadzie dla stacji Real America's Voice argumentował, że społeczeństwo powinno mieć możliwość obejrzenia egzekucji, aby zobaczyć konsekwencje takich czynów.

Dopilnujemy, aby ludzie mogli to oglądać i żeby egzekucja była publiczna, ponieważ muszą zrozumieć, że za takie czyny ponosi się poważne konsekwencje

Według doniesień CNN i CBS News pomysł spotkał się jednak ze sprzeciwem części polityków oraz osób związanych z administracją. Jedną z głównych obaw jest to, że nagranie mogłoby zostać wykorzystane przez organizacje terrorystyczne do celów propagandowych, w tym do przedstawiania Hasana jako męczennika.

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Politycy mają wątpliwości

Takie ryzyko wskazał między innymi republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. W rozmowie z CBS News powiedział, że transmisja mogłaby stać się narzędziem rekrutacyjnym dla przyszłych terrorystów - sam zadeklarował, że nie zamierza oglądać egzekucji. Wiceprezydent JD Vance również zdystansował się od pomysłu. Oświadczył, że nie będzie oglądał egzekucji, jeśli zostanie ona pokazana na żywo.

Jak informowało wcześniej CNN, Trump konsultował się z doradcami w sprawie transmisji. Według źródeł stacji prezydent miał prywatnie przyznać, że początkowo nie wiedział, iż Hasan jest sparaliżowany od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidzkim (został postrzelony w plecy przez funkcjonariuszy podczas strzelaniny w 2009 roku). Zapytany przez dziennikarzy o decyzję w sprawie transmisji, prezydent odpowiedział jednak krótko: "Przyglądamy się temu".