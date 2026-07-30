Dostałeś SMS-a od "mObywatela" o certyfikatach? Uważaj, bo to oszustwo

W skrócie Oszuści rozsyłają fałszywe SMS-y podszywające się pod mObywatela, w których straszą użytkowników utratą dostępu do usług i nakłaniają do kliknięcia w podejrzany link.

Kliknięcie w link zawarty w wiadomości od przestępców może prowadzić do kradzieży prywatnych danych na fałszywej stronie internetowej, dlatego najlepiej od razu skasować SMS-a.

Aktualizacja certyfikatów w mObywatelu odbywa się automatycznie w tle po zalogowaniu do aplikacji i nie wymaga wchodzenia na żadne strony internetowe wskazane w SMS-ach.

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mObywatel to aplikacja, z której korzysta w Polsce kilkanaście mln użytkowników. W ostatnim czasie jest głośno w kwestii certyfikatów dla dokumentów, które wymagają odświeżenia. Okazję do uzyskania własnych korzyści zwęszyli tu oszuści.

Oszuści wysyłają fałszywe SMS-y o odświeżeniu certyfikatów w mObywatelu

O sprawie raportuje CERN Orange. Oszuści po raz kolejny zwietrzyli dla siebie okazję i ponownie podszywają się pod mObywatela. Na telefony Polaków trafiają fałszywe SMS-y podpisane jako "mGOV". Co znajdziemy w ich treści?

mObywatel: twoje certyfikaty stracą ważność a wraz z nim dostęp do ważnych usług. Zaktualizuj je tutaj: m-gov[.]com

Są to typowe działania oszustów. Krętacze straszą użytkowników o utracie dostępu do usług i proponują gotowe "rozwiązanie" problemu. W rzeczywistości jest to groźna pułapka.

Link umieszczony w treści SMS-a prowadzi na fałszywą stronę, gdzie może dojść do próby wyłudzenia prywatnych danych lub innych ataków. Co należy zrobić po otrzymaniu takiej wiadomości? Najlepiej po prostu ją skasować i zapomnieć. Z pewnością nie należy klikać w link i nie podejmować działań opisanych na fałszywej stronie przygotowanej przez cyberprzestępców. To może mieć bardzo złe konsekwencje.

Jak zaktualizować certyfikaty dokumentów w aplikacji mObywatel?

Oszuści wykorzystali do własnych celów ostatnie komunikaty związane z koniecznością zaktualizowania wspomnianych certyfikatów mObywatela. Rzeczywiście należy to zrobić przed 5 sierpnia. W przeciwnym wypadku wybrane dokumenty stracą ważność i trzeba je będzie wygenerować na nowo.

Nie odbywa się to jednak poprzez stronę internetową, na którą chcą ściągnąć potencjalne ofiary oszuści. Proces wygląda inaczej i w tym celu trzeba tylko wykonać następujące kroki.

Uruchamiamy aplikację mObywatel na telefonie. Logujemy się do aplikacji z użyciem jednej z dostępnych metod. Certyfikaty zostaną odświeżone automatycznie w tle.

To wszystko. Nie trzeba w tym celu robić nic więcej. Przez najbliższe dni (i nie tylko) z pewnością warto zachować wzmożoną czujność, bo podobnych prób ataków na użytkowników mObywatela może być więcej.



