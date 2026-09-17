Dragon 3. Newag zbuduje potężną lokomotywę spalinową w Polsce

W skrócie Newag podpisał umowę z firmą Medex na budowę lokomotywy spalinowej Dragon 3, która będzie pierwszą sześcioosiową jednostką tego typu wyprodukowaną w Polsce od 40 lat.

Firma Medex to śląskie przedsiębiorstwo zajmujące się handlem paliwami stałymi, które zdecydowało się na rozbudowę własnej floty kolejowej poprzez zakup pojazdu od Newagu.

Dragon 3 uzupełni dotychczasowe portfolio pojazdów elektrycznych i wielosystemowych producenta, bazując na wieloletnim doświadczeniu Newagu w konstruowaniu lokomotyw.

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Newag przekazał, że zbuduje pierwszą sześcioosiową lokomotywę spalinową w Polsce od kilkudziesięciu lat, która dostarczy firmie Medex. Potężny pojazd to Dragon 3, który powstanie w fabrykach zlokalizowanych na terenie kraju. Co wiemy o tym pojeździe?

Dragon 3 to pierwsza sześcioosiowa lokomotywa spalinowa w Polsce od 40 lat

Nowa lokomotywa firmy Newag będzie potężna. To pierwsza sześcioosiowa jednostka z tego typu napędem, która zostanie wyprodukowana w Polsce od aż 40 lat. Pierwszy pojazd zostanie dostarczony firmie Medex.

Podpisanie umowy z firmą Medex rozpoczyna kolejny etap rozwoju rodziny DRAGON. DRAGON 3 będzie pierwszą od czterech dekad nową sześcioosiową lokomotywą spalinową wyprodukowaną w Polsce. To dla nas ważny projekt zarówno z punktu widzenia rozwoju naszego portfolio, jak i polskiego przemysłu kolejowego

"Sześcioosiowa konstrukcja, nowoczesne rozwiązania i doświadczenie zdobywane przez lata projektowania oraz produkcji lokomotyw w NEWAG - wszystko po to, by stworzyć maszynę odpowiadającą na potrzeby współczesnego transportu kolejowego" - czytamy na Facebooku producenta.

O samej lokomotywie Dragon 3 wiadomo obecnie niewiele. Szczegóły techniczne pojazdu owiane są tajemnicą. Jednostka zostanie wyprodukowana z wykorzystaniem "doświadczeń Newag zdobytych przy projektowaniu i produkcji lokomotyw przeznaczonych do transportu kolejowego". Ponadto uzupełni portfolio pojazdów elektrycznych i wielosystemowych.

Newag dostarczy pierwszą lokomotywę Dragon 3 w ręce firmy Medex

Pierwszym odbiorcą nowego kolosa będzie firma Medex. To prywatne przedsiębiorstwo ze Śląska, które zajmuje się handlem paliwami stałymi (węgiel, ekogroszek). Poza tym rozbudowuje flotę pojazdów. Ma już liczne ciężarówki, a teraz postanowiło zainwestować w pociągi.

Szczegóły umowy podpisanej przez firmy Medex i Newag nie są znane. Kwota transakcji również pozostaje tajemnicą. Możemy się domyślać, że więcej informacji zostanie ujawnionych w przyszłości.

Warto dodać, że Newag dostarczył już ponad 100 lokomotyw z tej serii. Są to głównie jednostki Dragon 2. Ponadto firma odpowiada za pojazdy Griffin 200, które wykorzystuje PKP Intercity.