Droga z dachu do gniazdka. Czy prąd w domu jest prosto z fotowoltaiki?

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Fotowoltaika to popularne źródło energii odnawialnej. Niektórzy mogą zastanawiać się, jak dokładnie panele dostarczają prąd do naszych gniazdek. W jaki sposób ogniwa zasilają domowe sprzęty? Co się dzieje z energią, której nie zużywamy od razu? Wyjaśniamy!

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Fotowoltaika na dachu.
Jak prąd z fotowoltaiki zasila sprzęty domowe?IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMONEast News

Spis treści:

  1. Czy prąd z paneli słonecznych płynie bezpośrednio do gniazdka?
  2. Jak prąd z fotowoltaiki zamienia się w energię dla domowych sprzętów?
  3. Co dzieje się z prądem z fotowoltaiki, którego nie zużyjesz od razu?

Czy prąd z paneli słonecznych płynie bezpośrednio do gniazdka?

Fotowoltaika to jedno z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej. Najprościej rzecz ujmując - jej zasada działania opiera się na wykorzystywaniu promieni słonecznych do wytwarzania prądu.

Co jednak ważne - w większości standardowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu, wytwarzany przez nie prąd nie trafia bezpośrednio do gniazdka. Kluczowe w tym przypadku okazuje się dostosowanie jego parametrów do wymagań sieci elektrycznej.

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Jak prąd z fotowoltaiki zamienia się w energię dla domowych sprzętów?

Popularne ogniwa produkują prąd stały (DC) za sprawą tak zwanego efektu fotowoltaicznego. Światło słoneczne (fotony), uderzając w materiał półprzewodnika (najczęściej krzem), wybija elektrony z ich miejsc. Różnica potencjałów (napięcie) istniejąca pomiędzy dwiema warstwami półprzewodników, zmusza elektrony do uporządkowanego ruchu w jednym kierunku. Tak właśnie powstaje prąd stały.

Wytworzony prąd nie może jednak zasilać naszych domowych sprzętów. Musi on przedtem trafić do falownika (zwanego również inwerterem) - urządzenia, którego głównym zadaniem jest przekształcanie wspomnianego prądu stałego (DC) w prąd przemienny (AC). Falownik dostosowuje parametry energii do warunków sieciowych (230 V i 50 Hz). Dopiero potem prąd płynie do gniazdek.

Warto jednak wiedzieć, że istnieją specjalne systemy instalacji fotowoltaicznych typu "plug and play". To zazwyczaj niewielkie panele z mikroinwerterami montowane na balkonie, które można podłączyć bezpośrednio do gniazdka, by w ten sposób dostarczyć do naszej domowej sieci prąd.

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Co dzieje się z prądem z fotowoltaiki, którego nie zużyjesz od razu?

Jeżeli nie zużyjemy prądu wyprodukowanego przez fotowoltaikę, jego nadmiar przeważnie trafia do sieci elektroenergetycznej. W przypadku instalacji rozliczanych w formie net-billing, nadwyżka jest sprzedawana po danej cenie rynkowej.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli nasza instalacja jest wyposażona w magazyn energii. Wówczas niewykorzystana energia elektryczna jest "składowana" w tego rodzaju domowych bateriach i wykorzystywana w innym czasie (na przykład w pochmurne dni lub w nocy).

W lepszym zarządzaniu energią elektryczną mogą pomóc specjalne systemy monitorujące, które sterują pracą danych urządzeń i włączają je w momencie, gdy produkcja energii jest największa.

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