Drogi roaming poza UE. Uważaj na internet na wakacjach za granicą

Spis treści: Roaming poza UE. Dlaczego internet za granicą jest taki drogi? Popularne kierunki wakacyjne. Gdzie internet potrafi zaskoczyć kosztami? Tani internet na wakacjach. eSIM i lokalne karty jako alternatywa

Roaming poza UE. Dlaczego internet za granicą jest taki drogi?

Telefon w roamingu poza Unią Europejską jest drogi przede wszystkim dlatego, że nie obejmują go wspólne unijne limity cenowe. Gdy turysta korzysta z internetu, jego telefon łączy się z siecią lokalnego operatora.

Każdy przesłany megabajt przechodzi przez zagraniczną infrastrukturę, za którą polski operator musi zapłacić. Później ten koszt trafia do cennika klienta, już w złotówkach.

W krajach UE sytuacja wygląda inaczej. Obowiązuje tam zasada RLAH, czyli Roam Like at Home, która pozwala korzystać z telefonu za granicą na warunkach zbliżonych do krajowych. Wówczas użytkownik nie odczuwa gwałtownego skoku cen po przekroczeniu granicy. Podstawą tych zasad jest rozporządzenie 2022/612, utrzymujące RLAH do 2032 roku.

Unia ogranicza również stawki rozliczane między operatorami. W 2026 roku maksymalna hurtowa cena transmisji danych w roamingu regulowanym spada do 1,10 euro za 1 GB, a od 2027 roku ma wynosić 1 euro za 1 GB.

Poza UE ta ochrona ma znacznie mniejszy zakres. Popularne kierunki wakacyjne (Turcja, Egipt, Maroko, Czarnogóra, Albania czy Szwajcaria) nie podlegają unijnym zasadom RLAH, więc ceny zależą od umów między operatorami, kraju, taryfy i wykupionego pakietu. Za 1 GB internetu można więc zapłacić kilkanaście, kilkadziesiąt, a w wybranych ofertach nawet około 100 zł.

Na cenę roamingu poza UE wpływają przede wszystkim:

koszty dostępu do zagranicznej sieci,

rozliczenia między polskim i lokalnym operatorem,

obsługa połączeń międzynarodowych,

ryzyko finansowe po stronie dostawców usług,

brak jednego, wspólnego pułapu cenowego dla wszystkich krajów.

Wysoki rachunek często nie wynika z wielogodzinnego przeglądania internetu. Dużą część transferu zużywają procesy w tle: synchronizacja poczty, aktualizacje aplikacji, kopie zapasowe zdjęć i filmów, mapy oraz usługi lokalizacji. Użytkownik widzi jedną prostą czynność, na przykład sprawdzenie trasy do hotelu, a telefon w tym samym czasie pobiera i wysyła dane w kilku aplikacjach naraz.

UKE przypomina, że operatorzy muszą informować klientów o kosztach roamingu po przekroczeniu granicy. Standardowo obowiązują też progi ochronne dla transmisji danych: około 50 euro miesięcznie jako podstawowy limit, około 100 euro jako kolejny próg oraz ostrzeżenie po wykorzystaniu około 80 proc. limitu. Skuteczność tej ochrony poza UE zależy jednak od tego, czy zagraniczna sieć przekazuje dane o zużyciu na bieżąco.

Osobną pułapką są sieci satelitarne i pokładowe GSM w samolotach, na promach oraz statkach. Telefon może automatycznie połączyć się z najsilniejszym sygnałem, a taki sygnał bywa rozliczany według odrębnych stawek. Koszty rosną wtedy bardzo szybko i nie mają związku ze zwykłym roamingiem lądowym. Unijne przepisy wymagają informowania użytkownika o takim połączeniu oraz stosowania progów ochronnych, w tym przerwania transmisji po osiągnięciu określonego limitu.

Popularne kierunki wakacyjne. Gdzie internet potrafi zaskoczyć kosztami?

Największe ryzyko roamingowe dotyczy krajów znajdujących się poza unijnym systemem.

Cenniki operatorów jasno określają, ile kosztuje internet w roamingu poza UE. U polskich operatorów koszt 1 MB (nie 1 GB, jak przyzwyczaiły nas popularne oferty) to wydatek 30-50 zł.

Na szczęście operatorzy w podobnych cenach oferują klientom większe pakiety danych (najczęściej właśnie 1 GB), które trzymają rachunkowy budżet w ryzach.

Na liście kierunków, przy których warto trzeba sprawdzić roaming jeszcze przed wylotem, są Turcja, Egipt, Albania, Czarnogóra, Maroko, Tunezja, Tajlandia, Wietnam, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Stany Zjednoczone.

Na przykład w Plusie ceny zależą od kierunku. Turcja znajduje się w pakiecie "Europa i Turcja", w którym 2 GB kosztują 50 zł, natomiast dalsze kraje trafiają do szerszych pakietów "światowych".

W Play pakiet "Internet Świat" obejmuje m.in. Albanię, Czarnogórę, Egipt, Maroko, Tunezję, Turcję, Tajlandię i Wietnam, ale 1 GB kosztuje 100 zł. W T-Mobile stawka wynosi 49 zł za 1 GB w wybranych strefach poza UE.

Największe zaskoczenie nie dotyczy samej ceny, ale sposobu zużycia danych. Wystarczy jedna aktywna grupa użytkowników: telefon udostępniający hotspot, dzieci oglądające wideo, automatyczna kopia zdjęć w chmurze i komunikatory pobierające multimedia w tle a 1 GB zniknie w jedne wieczór.

Jeśli korzystamy tylko z map, przeglądamy wiadomości i strony internetowe może wystarczyć na kilka dni.

Tani internet na wakacjach. eSIM i lokalne karty jako alternatywa

Przed wyjazdem powinniśmy sprawdzić trzy rzeczy: czy dany kraj należy do UE lub EOG, jaki limit danych obejmuje abonament oraz jakie są stawki po jego przekroczeniu. W Unii Europejskiej zwykle wystarcza standardowa oferta, choć nadal obowiązują limity uczciwego korzystania. Poza UE transmisja danych najczęściej rozliczana jest osobno, według stawek operatorów i wybranych pakietów roamingowych.

Coraz częściej alternatywą dla roamingu jest eSIM, czyli cyfrowa karta aktywowana kodem QR albo przez aplikację. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy chcemy mieć dostęp do internetu od razu po lądowaniu. Nie trzeba szukać kiosku na lotnisku ani przekładać plastikowej karty w telefonie. Smartfon musi jednak obsługiwać eSIM, a użytkownik powinien wybrać sprawdzonego dostawcę i pakiet dopasowany do kraju wyjazdu. W części ofert eSIM gwarantuje wyłącznie dostęp do internetu, bez lokalnego numeru telefonu, więc przed zakupem warto sprawdzić szczegóły.

Lokalna karta SIM jest tańsza w przeliczeniu na gigabajt, ale wymaga więcej zachodu. W wielu krajach trzeba okazać paszport, podać dane osobowe, a czasem poczekać na aktywację. Po nocnym locie, z dziećmi, walizkami i transferem czekającym przed terminalem, robi się z tego kolejny punkt na liście wakacyjnych stresorów.

Dobrą praktyką jest przygotowanie telefonu jeszcze przed wyjazdem. Pobranie map offline, wyłączenie automatycznych aktualizacji aplikacji, ograniczenie kopii zdjęć przez sieć komórkową oraz kontrola usług lokalizacji mogą znacząco zmniejszyć zużycie danych. W rejonach przygranicznych warto też sprawdzić ręczny wybór sieci, aby uniknąć przypadkowego połączenia z droższym operatorem.





Gen. dyw. Molenda w "Gościu Wydarzeń": Mamy swoich cyberkomandosów Polsat News