Podczas trwających w Poznaniu Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, wrocławska firma Mactronic pokazała rozwiązanie, które ułatwi nocne akcje ratunkowe. Skylux 200 to pierwszy w Polsce dron oświetleniowy zasilany bezpośrednio z ziemi.

Koniec z rozładowanymi bateriami i dźwiganiem masztów

Największą bolączką tradycyjnych dronów jest krótki czas lotu. Twórcy systemu obeszli ten problem. Dron jest "na uwięzi", a prąd płynie do niego 12-metrowym przewodem podpięty do przenośnej stacji zasilania, agregatu prądotwórczego lub zwykłego gniazdka.

Urządzenie może wisieć w powietrzu tak długo, jak długo ma dostęp do prądu z ziemi.

Co to oznacza w praktyce dla strażaków i zespołów kryzysowych?

Uruchomienie sprzętu przez jednego operatora zajmuje mniej niż 5 minut. Odpada konieczność budowy rozbudowanego zaplecza i rozstawiania ciężkich, klasycznych masztów oświetleniowych.

Dron wznosi się na wysokość do 12 metrów i emituje potężny strumień światła (do 20 000 lumenów) w promieniu 360 stopni. Takie "sztuczne słońce" redukuje głębokie cienie i nie oślepia osób pracujących na dole.

Jedno urządzenie jest w stanie równomiernie oświetlić ponad 300 metrów kwadratowych terenu.

Odporny na wiatr, ulewę i zagłuszanie

Kryzysy rzadko wybuchają przy bezchmurnym niebie. Dlatego polski dron został przystosowany do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Niestraszne mu ulewy, wiatr wiejący z prędkością do 50 km/h, mróz (-20°C), upał (+60°C) czy duże wysokości (do 4 500 m n.p.m.).

Co niezwykle istotne, przewodowa konstrukcja oznacza brak konieczności korzystania z bezprzewodowych łączy sterowania. Dzięki temu SKYLUX 200 jest odporny na zakłócenia radiowe, co odgrywa kluczową rolę w strefach ochrony infrastruktury krytycznej.

Sprzęt idealnie sprawdzi się na gruzowiskach, w strefach ewakuacji czy polowych punktach medycznych. System znajdzie też zastosowanie w przemyśle - chociażby przy nocnych inspekcjach dachów czy pracach w trudno dostępnym terenie, gdzie nie da się dojechać ciężkim wozem.

Kompletny zestaw mieści się w mobilnej walizce, a sam przewód zwija się mechanicznie, chroniąc kable przed splątaniem.

