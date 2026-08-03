Drony będą przenosić paczki? Nowy napęd otwiera drogę do rewolucji

Specjalny napęd dla bezzałogowców

Zgodnie z umową Odys ma zostać partnerem odpowiedzialnym za opracowanie napędu hybrydowego w ramach programu, wspierając projekt od etapu opracowania prototypu aż po ewentualną produkcję na dużą skalę. Współpraca będzie początkowo skupiać się na weryfikacji technicznej i możliwej realizacji, a jeśli przejdzie pozytywną ocenę, przejdzie do etapu zawarcia ostatecznej umowy dotyczącej prac rozwojowych.

Celem tej współpracy jest zwiększenie zasięgu bezzałogowego statku powietrznego DrN-600 oraz poprawa efektywności bezzałogowych operacji transportu towarowego. Po wdrożeniu nowego hybrydowego napędu dron ma mieć już zasięg ponad 300 kilometrów.

Makieta drona DrN-600. materiał zewnętrzny

Technologia opiera się na systemie napędu hybrydowego firmy Odys, który był rozwijany i testowany w warunkach lotniczych przez ostatnie pięć lat. Ten modułowy system, dostępny w wersjach o mocy od 20 kW do ponad 4 MW, jest przeznaczony do zastosowań w lotnictwie, przemyśle obronnym i energetyce. Tego typu napęd łączy zwiększenie zasięgu, wielogodzinną wytrzymałość oraz niskie koszty eksploatacji w porównaniu z napędem konwencjonalnym. W zamyśle może być wykorzystywany w dronach kurierskich, które mogą transportować paczki do domostw z oddalonych centrów logistycznych.

Nadlatuje nowy dron do transportu

DrN-600 to bezzałogowy system powietrzny firmy ST Engineering, przeznaczony do transportu ładunków masie do 100 kilogramów w przestronnej komorze ładunkowej dostosowanej do różnych standardowych rozmiarów palet. Może transportować środki medyczne, sprzęt przemysłowy, pomoc humanitarną oraz inne niezbędne ładunki do odległych lub trudno dostępnych lokalizacji, gdzie transport konwencjonalny może być niepraktyczny.

Ukończenie certyfikacji DrN-600 wraz z nowym systemem napędowym planowane jest na 2028 rok. Równolegle z procesem certyfikacji firma ST Engineering zamierza przeprowadzić testy operacyjne prototypu z udziałem potencjalnych klientów, aby zweryfikować osiągi statku powietrznego w rzeczywistych misjach, zebrać opinie użytkowników oraz dopracować platformę przed wprowadzeniem jej na rynek.