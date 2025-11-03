Apple udostępniło iOS 26 we wrześniu. Teraz przyszedł czas na pierwszą aktualizację uzupełniającą w postaci wydania z numerkiem 26.1. Użytkownicy iPhone'ów będą mogli wkrótce instalować oprogramowanie. Co nowego tu znajdziemy?

Co nowego z aktualizacją iOS 26.1 dla iPhone'ów?

iOS 26.1 to większa aktualizacja dla iPhone'ów, która wprowadza kilka nowości, choć nie są one przełomowe. Na szczególną uwagę zasługuje przełącznik do zmiany przezroczystości elementów Liquid Glass. Apple wyjaśnia, że wprowadza taką opcję na podstawie opinii uzyskanych od beta testerów.

Następnie mamy budzik, którego wyłączenie teraz wymaga nieco więcej pracy. Nie jest to już zwykłe dotknięcie przycisku na ekranie, a konieczność przesunięcia palcem suwaka. Może wydawać się to śmieszne, ale komu z was nie udało się wstać na czas i zaspać z powodu przypadkowego dotknięcia wyłącznika zamiast drzemki?!

Kolejne nowości z aktualizacji iOS 26.1 obejmują m.in. wsparcie dla nowych języków w opcji tłumaczenia na żywo w słuchawkach AirPods (na liście nadal nie ma polskiego), wstęp do zmian w aplikacji TV, co wiążę się z większym rebrandingiem platformy Apple TV+, możliwość blokowania uruchamiania kamery poprzez przeciągnięcie palcem na ekranie czy nowy sposób na przełączanie się między utworami w aplikacji Muzyka.

Kiedy Apple udostępni iOS 26.1 dla wszystkich użytkowników?

Zacznijmy od tego, że program pilotażowy wersji beta iOS 26.1 rozpoczął się kilka tygodni temu. Deweloperzy i testerzy otrzymali build RC, czyli w zasadzie ostateczny, w zeszłym tygodniu. To oznacza, że aktualizacja dla wszystkich użytkowników iPhone'ów pojawi się najpewniej jeszcze dziś, czyli w poniedziałek 3 listopada.

Chcąc zainstalować iOS 26.1 trzeba będzie udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Oprogramowanie powinno pojawić się w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce. Instalacja będzie wymagała ponownego uruchomienia telefonu.

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone'ów pojawią się także nowe uaktualnienia na pozostałe urządzenia. Będą to iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS, macOS Tahoe oraz nowy software dla głośników HomePod z numerkami 26.1.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press