Duża awaria kolei na Śląsku. Odwołane pociągi i opóźnienia

Dawid Długosz

Dawid Długosz

W Katowicach doszło do dużej awarii kolei. Brak zasilania urządzeń sterowania ruchem doprowadził do dużych utrudnień w mieście, które mogą skutkować także połączeniami w innych regionach Górnego Śląska. Ostatecznie może przełożyć się to na opóźnienia pociągów czy ich odwołania.

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Nowoczesny niebiesko-biały pociąg pasażerski na torach, w tle infrastruktura kolejowa i linie trakcyjne.
Duża awaria kolei na Śląsku. Odwołane pociągi i opóźnienia.Tomasz KawkaEast News

W skrócie

  • W województwie śląskim doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem, która spowodowała opóźnienia oraz odwołania pociągów na terenie wielu stacji, w tym w Katowicach.
  • Utrudnienia dotknęły ruch na odcinku od Chorzowa Batorego do Katowic Ligoty, Mysłowic i Będzina, a skutki awarii mogą być odczuwalne w całym województwie śląskim.
  • Pasażerowie mogą korzystać z honorowania biletów Kolei Śląskich w komunikacji ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a bieżące informacje dostępne są w sieci.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

W województwie śląskim doszło do dużej awarii kolei. Problemy zaczęły się w Katowicach, gdzie odnotowano brak zasilania urządzeń sterowania ruchem zarządzanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju. Ma to wpływ na opóźnienia oraz odwołania pociągów.

Awaria kolei w Katowicach to opóźnienia oraz odwołane pociągi

Problem zidentyfikowano na stacjach Katowice oraz Katowice Ligota i wystąpił około godziny 3 w nocy w środę 16 września. W konsekwencji wystąpiły nieprawidłowości w ruchu kolejowym na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin.

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Wspomniana awaria może skutkować kolejnymi opóźnieniami pociągów czy odwołaniem wybranych połączeń, które obejmą kolejne regiony województwa śląskiego. Nieprawidłowości zostały potwierdzone przez Koleje Śląskie, których oświadczenie widoczne jest niżej.

W związku z rozległym obszarem awarii opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na obszarze całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie
informują Koleje Śląskie.

Przy okazji wprowadzono honorowanie biletów na trasach, które objęły utrudnienia. Bilety Kolei Śląskich są honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Aktualne utrudnienia w kursowaniu pociągów są dostępne na stronie przewoźnika. Można je monitorować pod adresem www.kolejeslaskie.pl/utrudnienia/utrudnienia-biezace. Na chwilę obecną jest to kilkadziesiąt połączeń.

Problemy kolei na Górnym Śląsku z powodu awarii urządzeń SRK

Wspomniane problemy są efektem awarii, do której doszło w przypadku urządzeń sterowania ruchem kolejowym SRK. Należą one do PKP Polskich Linii Kolejowych, a w obszarze katowickiego węzła kolejowego obecnie prowadzone są prace modernizacyjne.

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SRK to zestaw systemów i technologii, które dbają o bezpieczeństwo oraz płynność jazdy pociągów. Dzielą się one na trzy kategorie: stacyjne, liniowe oraz przytorowe i pokładowe. Nieprawidłowości w działaniu skutkują problemami z prawidłową obsługą ruchu.

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