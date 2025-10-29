Spis treści: Zmiany w telewizji naziemnej. Chodzi o multipleks z Republiką Kiedy MUX-8 przejdzie na DVB-T2? Jak przygotować się do przejścia z MUX-8 na DVB-T2?

Zmiany w telewizji naziemnej. Chodzi o multipleks z Republiką

Migracja MUX-8 do nowoczesnego standardu DVB-T2/HEVC była znacznie bardziej wymagająca niż w przypadku pozostałych multipleksów. O ile MUX-1, MUX-2 czy MUX-4 zrealizowały zmianę już w 2022 roku, a MUX-3 dołączył w grudniu 2023, ósmy multipleks trzymał się jeszcze starszej technologii. Powód tkwi w samej naturze pasma VHF. To częstotliwości o innym charakterze propagacji, które wymagają staranniejszego planowania emisji, a w wielu miejscach również inwestycji w odrębne urządzenia odbiorcze.

Operator, spółka Emitel, podkreśla, że rozbudowa infrastruktury jest już na zaawansowanym etapie, jednak pełne wdrożenie będzie możliwe dopiero po uporządkowaniu kwestii formalnych. Urząd Komunikacji Elektronicznej wyraził zgodę na zmianę standardu, lecz skorzystać z niej mogą wyłącznie nadawcy, którzy dostosowali swoje koncesje. Część stacji - m.in. Zoom TV i Metro - nie zdecydowała się na ten krok, co oznacza, że zakończą emisję na MUX-8 z końcem 2025 roku. Dopiero wtedy cały multipleks będzie mógł przejść na nadawanie w jakości HD.

Warto dodać, że część kanałów, takich jak Republika, Nowa TV czy WP, już odnowiła swoje koncesje i planuje dalszą obecność na MUX-8 w nowym standardzie. Według analiz branżowych, przejście na DVB-T2 pozwoli na poprawę jakości obrazu i dźwięku, ale także na efektywniejsze wykorzystanie pasma, otwierając drogę do wprowadzenia nowych kanałów tematycznych i usług interaktywnych.

Kiedy MUX-8 przejdzie na DVB-T2?

Zgodnie z zapowiedziami operatora Emitel oraz decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pełne przełączenie nastąpi na początku 2026 roku, po zakończeniu emisji Zoom TV i Metro w grudniu 2025 roku. Wówczas wszystkie stacje dostępne na MUX-8 będą mogły nadawać w jakości HD.

Po zmianie standardu liczba kanałów na MUX-8 może wzrosnąć z obecnych czterech do nawet siedmiu w jakości HD. Widzowie zyskają lepszą jakość i szerszy wybór treści. Polska dołącza tym samym do większości krajów europejskich, które już wcześniej zakończyły proces migracji do DVB-T2.

W Niemczech czy Czechach standard ten funkcjonuje od kilku lat, a wprowadzenie go w Polsce ma szansę wyrównać różnice technologiczne i przygotować rynek na kolejne etapy cyfryzacji telewizji naziemnej.

Jak przygotować się do przejścia z MUX-8 na DVB-T2?

Przygotowania do zmiany standardu warto rozpocząć od sprawdzenia ustawień telewizora. W menu większości modeli znajduje się informacja o obsługiwanym tunerze - jeśli widnieje tam DVB-T2 oraz kodek HEVC (H.265), urządzenie jest gotowe na nadchodzące zmiany. Emitel uruchomił także specjalne plansze testowe, które pozwalają w prosty sposób zweryfikować kompatybilność odbiornika DVBT2. W przypadku starszych telewizorów, które nie wspierają nowego standardu, wystarczy dokupić zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC - ich ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

Warto również pamiętać o antenie. MUX-8 działa w paśmie VHF (174-230 MHz), podczas gdy większość pozostałych multipleksów korzysta z UHF. Oznacza to, że część gospodarstw domowych może potrzebować anteny obsługującej obydwa zakresy. Na terenach górzystych lub oddalonych od nadajników to właśnie instalacja antenowa, a nie sam dekoder, bywa najczęstszym źródłem problemów z odbiorem. Dlatego przed zakupem nowego sprzętu dobrze jest upewnić się, że antena jest prawidłowo ustawiona i dostosowana do odbioru VHF.

