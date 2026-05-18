Duży zmiany w Windows 11. Microsoft wysłuchał użytkowników
Windows 11 przechodzi duże zmiany, co jest wynikiem nowych działań podejmowanych przez Microsoft. Firma pamięta także o walorach estetycznych. Pasek zadań z okienek dostał długo wyczekiwane opcje. Przy okazji Microsoft planuje odświeżyć menu Start z Windows 11, które będzie w szerszym stopniu konfigurowalne.
Microsoft jakiś czas temu ogłosił duży plan działań związanych z "naprawą Windows 11", co ma pozwolić na odzyskanie zaufania użytkowników komputerów. Prace obejmują różne obszary najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Również te związane z estetyką.
Pasek zadań z Windows 11 otrzymuje długo wyczekiwane opcje
Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że Microsoft planuje wziąć się za jeden z najistotniejszych elementów interfejsu użytkownika w Windows 11. Mowa o pasku zadań i rzeczywiście tak się stało. Gigant z Redmond wprowadza opcje, o które użytkownicy okienek prosili od dawna.
Pasek zadań z Windows 11 otrzymał wyczekiwane opcje, które pozwalają w końcu zmienić jego położenie na pulpicie. Można go przesunąć na górę lub też jedną z bocznych krawędzi ekranu. Zmiana orientacji ma wpływ na wyświetlanie elementów. Ponadto można zmodyfikować jego grubość.
Na razie zmiany te nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Microsoft umieścił je w poglądowej kompilacji systemu z kanału eksperymentalnego (wcześniej Dev). Opcje są udostępniane testerom etapami, ale można je aktywować ręcznie z wykorzystaniem narzędzia ViVeTool.
Microsoft szykuje duże zmiany dla menu Start z Windows 11
Pasek zadań to nie koniec, bo Microsoft wsłuchał się także w opinie użytkowników Windows 11, które dotyczą menu Start. Dla tego elementu systemu Microsoft również szykuje duże zmiany, co potwierdzono na oficjalnym blogu. Wśród nowości są:
- Przełączniki umożliwiające ukrywanie wybranych sekcji menu Start, w tym przypiętych aplikacji czy rekomendacji.
- Zmiana rozmiaru menu Start, którego wymiary są obecnie dopasowywane do rozdzielczości ekranu. Wkrótce będzie można samodzielnie wybrać duży lub mały design.
- Lepsza kontrola nad rekomendacjami.
- Możliwość usuwania nazwy użytkownika i awatara, co ma aspekty powiązane z prywatnością.
Wszystkie te nowości mają zostać udostępnione w ramach testów w ciągu najbliższych tygodni, ale konkretnych terminów nie podano. Nowe opcje dla paska zadań i menu Start wszyscy użytkownicy Windows 11 powinni dostać za kilka miesięcy.