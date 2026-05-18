Microsoft jakiś czas temu ogłosił duży plan działań związanych z "naprawą Windows 11", co ma pozwolić na odzyskanie zaufania użytkowników komputerów. Prace obejmują różne obszary najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Również te związane z estetyką.

Pasek zadań z Windows 11 otrzymuje długo wyczekiwane opcje

Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że Microsoft planuje wziąć się za jeden z najistotniejszych elementów interfejsu użytkownika w Windows 11. Mowa o pasku zadań i rzeczywiście tak się stało. Gigant z Redmond wprowadza opcje, o które użytkownicy okienek prosili od dawna.

Pasek zadań z Windows 11 otrzymał wyczekiwane opcje, które pozwalają w końcu zmienić jego położenie na pulpicie. Można go przesunąć na górę lub też jedną z bocznych krawędzi ekranu. Zmiana orientacji ma wpływ na wyświetlanie elementów. Ponadto można zmodyfikować jego grubość.

Windows 11 z paskiem zadań umieszczonym po lewej stronie pulpitu. Microsoft materiały prasowe

Na razie zmiany te nie są dostępne dla wszystkich użytkowników. Microsoft umieścił je w poglądowej kompilacji systemu z kanału eksperymentalnego (wcześniej Dev). Opcje są udostępniane testerom etapami, ale można je aktywować ręcznie z wykorzystaniem narzędzia ViVeTool.

Microsoft szykuje duże zmiany dla menu Start z Windows 11

Pasek zadań to nie koniec, bo Microsoft wsłuchał się także w opinie użytkowników Windows 11, które dotyczą menu Start. Dla tego elementu systemu Microsoft również szykuje duże zmiany, co potwierdzono na oficjalnym blogu. Wśród nowości są:

Przełączniki umożliwiające ukrywanie wybranych sekcji menu Start , w tym przypiętych aplikacji czy rekomendacji.

Zmiana rozmiaru menu Start , którego wymiary są obecnie dopasowywane do rozdzielczości ekranu. Wkrótce będzie można samodzielnie wybrać duży lub mały design.

Lepsza kontrola nad rekomendacjami.

Możliwość usuwania nazwy użytkownika i awatara, co ma aspekty powiązane z prywatnością.

Wszystkie te nowości mają zostać udostępnione w ramach testów w ciągu najbliższych tygodni, ale konkretnych terminów nie podano. Nowe opcje dla paska zadań i menu Start wszyscy użytkownicy Windows 11 powinni dostać za kilka miesięcy.

