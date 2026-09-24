Spis treści: Czym dokładnie jest standard DVB-I i czym różni się od DVB-T2? Jak DVB-I współpracuje z telewizją naziemną? Czy do odbioru DVB-I potrzebny będzie nowy telewizor lub dekoder? Kiedy DVB-I pojawi się w Polsce?

Czym dokładnie jest standard DVB-I i czym różni się od DVB-T2?

DVB-I, czyli Digital Video Broadcasting - Internet, ma sprawić, że kanały z różnych źródeł będą obsługiwane tak samo jak tradycyjna telewizja. Przykładowo TVP1 może być odbierana z anteny przez DVB-T2, a dodatkowa stacja wyłącznie przez internet, lecz obie pojawią się obok siebie na tej samej liście programów. Użytkownik wybiera kanał w zwykły sposób, bez przechodzenia między tunerem a poszczególnymi aplikacjami. Wraz z kanałami telewizor może pobierać także ich numerację, opisy audycji i dane do elektronicznego przewodnika.

DVB-T2 i DVB-I pełnią więc zupełnie inne funkcje. Pierwszy standard służy do nadawania telewizji naziemnej z masztów i nadajników, natomiast drugi pozwala włączyć do oferty telewizora również usługi dostarczane przez internet. Dzięki temu nadawca może udostępnić dodatkowy kanał, wersję regionalną albo czasową transmisję bez zajmowania miejsca w naziemnym multipleksie.

Jak DVB-I współpracuje z telewizją naziemną?

Kanały dostępne w naziemnych multipleksach nadal mogą być odbierane bezpośrednio z anteny, natomiast internet staje się dla telewizora dodatkowym źródłem sygnału. Jeśli dana stacja jest dostępna zarówno w ofercie naziemnej, jak i online, odbiornik może korzystać z jednej z tych dróg zależnie od sposobu skonfigurowania usługi. Dzięki temu DVB-T2 nadal zapewnia podstawowy odbiór najważniejszych kanałów, a DVB-I pozwala rozszerzyć tę ofertę.

Internet może też uzupełniać DVB-T2 tam, gdzie odbiór naziemny jest utrudniony albo niedostępny. Jeśli nadawca udostępni dany program również w wersji internetowej, kompatybilny odbiornik może zapewnić dostęp do tej samej stacji bez konieczności poprawiania instalacji antenowej. DVB-I może więc rozszerzyć dostępność kanałów poza obszary, w których tradycyjny sygnał naziemny dociera w dobrej jakości.

Czy do odbioru DVB-I potrzebny będzie nowy telewizor lub dekoder?

Samo podłączenie telewizora do internetu nie wystarczy, ponieważ Smart TV z Wi-Fi lub gniazdem LAN nie musi jeszcze obsługiwać DVB-I. Odbiornik potrzebuje odpowiedniego oprogramowania, które potrafi pobrać listę usług, rozpoznać kanały internetowe i włączyć je na listę programów. W części modeli taką funkcję da się dodać poprzez aktualizację systemu, ale będzie to zależało od producenta i konkretnego urządzenia. Jeśli telewizor nie otrzyma obsługi DVB-I, alternatywą może być zewnętrzny dekoder lub przystawka zgodna z tym standardem.

Nie oznacza to również, że po uruchomieniu DVB-I obecne telewizory nagle przestaną działać. DVB-T2/HEVC nadal pozostanie podstawą odbioru telewizji naziemnej w Polsce. Starszy odbiornik będzie więc odbierał dotychczasowe kanały naziemne, choć nie uzyska nowych funkcji internetowych.

Kiedy DVB-I pojawi się w Polsce?

Obecny standard naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2/HEVC był w Polsce wprowadzany etapami w 2022 r., a ostatni duży element tej zmiany, czyli MUX-3 z kanałami TVP, przeszedł na DVB-T2 w grudniu 2023 r. Dla części gospodarstw oznaczało to konieczność wymiany starszego telewizora albo dokupienia dekodera, ponieważ urządzenia obsługujące wyłącznie DVB-T nie mogły odbierać nowego sygnału. W przypadku DVB-I sytuacja wygląda inaczej: w Polsce nie ma obecnie wyznaczonej daty przejścia na nowy standard.

Rozwiązanie jest jednak testowane na innych rynkach. Niemcy w maju 2026 r. przyjęły "DVB-I Book Germany", określający zasady techniczne i organizacyjne dla komercyjnego uruchomienia standardu. W Irlandii od czerwca do listopada 2026 r. trwa zamknięty test DVB-I z udziałem do 100 użytkowników, natomiast nowozelandzki Freeview przygotowuje ogólnokrajową usługę NextGen, która ma umożliwić odbiór bezpłatnych kanałów również bez anteny, wyłącznie przez internet. Polska na razie nie ogłosiła podobnego projektu, dlatego bardziej prawdopodobne jest stopniowe pojawianie się DVB-I w nowych telewizorach i usługach niż jednorazowa zmiana porównywalna z przejściem z DVB-T na DVB-T2.