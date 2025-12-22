Dwa programy znikną z telewizji naziemnej. Wyłączą je za tydzień
Już za tydzień nastąpią duże zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej. 29 grudnia z ósmego multipleksu (MUX-8) zostaną usunięte dwa kanały: Metro oraz Zoom TV. To nie koniec zmian. W styczniu standard nadawania ma być zmieniony na DVB-T2/HEVC. Telewidzowie będą musieli wtedy zaprogramować listę kanałów na nowo.
Metro i Zoom TV będą wyłączone w telewizji naziemnej. Co to oznacza?
Programy Metro oraz Zoom TV znikają z naziemnej telewizji cyfrowej. Ich koncesje wygasną 28 grudnia 2025 roku. Nadawcy nie ubiegali się o ich przedłużenie. Obie stacje rezygnują z darmowej emisji na rzecz płatnych platform cyfrowych, kablowych oraz streamingu.
Równocześnie multipleks 8 (MUX-8), na którym nadawane były te dwa programy, przejdzie technologiczną rewolucję. Jego operator, Emitel, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC na początku 2026 roku, co podniesie jakość obrazu do HD.
Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Co w zamian?
Choć widzowie tracą Metro i Zoom TV, luka powinna być zapełniona - KRRiT ogłosiła konkursy na zwolnione miejsca. Chętnych nie ma jednak zbyt wielu, bo nadawców odstraszają wysokie koszty emisji oraz pasmo VHF wykorzystywane w MUX‑8. Wymaga innej anteny do odbioru i tym samym ogranicza zasięg.
W pierwszym konkursie na dwa miejsca zgłoszono tylko jeden wniosek (Republika 2), który obecnie czeka na rozpatrzenie, a nadawca musi uzupełnić dokumenty.
8 grudnia ruszył drugi konkurs na jedno miejsce, a nadawcy mogą składać swoje wnioski do 22 stycznia 2026. Ma to być stacja o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym.
To jednak nie koniec problemów. Od połowy lutego 2025 na multipleksie 8 nie nadaje ViDoc TV. Wobec nadawcy wszczęte zostało postępowanie o cofnięcie koncesji.
To oznacza, że od 29 grudnia z siedmiu miejsc na MUX-8 zajęte będą cztery: Nowa TV na pozycji 40, WP na pozycji 41, Republika na pozycji 51 i wPolsce24 na pozycji 52.
Jakie programy można dziś oglądać w telewizji naziemnej?
W naziemnej telewizji cyfrowej jest dostępnych ponad 40 kanałów dostępnych w multipleksach MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8.
Większość programów jest dostępna w jakości HD.
LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV
MUX-1 (FTA)
16
TV Trwam
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka
MUX-1 (FTA)
18
Fokus TV
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument
MUX-6 (FTA)
27
TVP Rozrywka
MUX-6 (FTA)
28
Alfa TVP
MUX-6 (FTA)
29
TVP ABC
MUX-3 (FTA)
30
TVP Kultura
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia
MUX-3 (FTA)
32
TVP Sport
MUX-3 (FTA)
33
TVP World
MUX-6 (FTA)
34
TVP Info
MUX-3 (FTA)
35
TVP Kobieta
MUX-6 (FTA)
36
Belsat
MUX-6 (FTA)
38
Metro (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
39
Zoom (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
40
Nowa TV
MUX-8 (FTA)
41
WP
MUX-8 (FTA)
49
Wydarzenia 24
MUX-1 (FTA)
50
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51
Republika
MUX-8 (FTA)
52
wPolsce24
MUX-8 (FTA)
86
CDA Premium
MUX-8 (HbbTV)
87
Sklep Kapitan.pl
MUX-8 (HbbTV)
88
TVP GO
MUX-3 (HbbTV)
91
TVP World
MUX-3 (HbbTV)
92
TVP ABC 2
MUX-3 (HbbTV)
93
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)
94
TVP Kultura 2
MUX-3 (HbbTV)
98
EmiRadio
MUX-8 (HbbTV)
99
EmiTV
MUX-8 (HbbTV)
110
Polsat Sport 1
MUX-4 (płatny)
111
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny)
112
Eurosport 1
MUX-4 (płatny)
113
Eurosport 2
MUX-4 (płatny)
114
Eleven Sports 1
MUX-4 (płatny)
115
Eleven Sports 2
MUX-4 (płatny)
116
TVN Turbo
MUX-4 (płatny)
117
TVN Style
MUX-4 (płatny)
118
Polsat News Polityka
MUX-4
119
Polsat News
MUX-4 (płatny)
120
TVN 24
MUX-4 (płatny)
333
Polsat HbbTV
MUX-4