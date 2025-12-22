Dwa programy znikną z telewizji naziemnej. Wyłączą je za tydzień

Tomasz Wróblewski

Oprac.: Tomasz Wróblewski

Już za tydzień nastąpią duże zmiany w naziemnej telewizji cyfrowej. 29 grudnia z ósmego multipleksu (MUX-8) zostaną usunięte dwa kanały: Metro oraz Zoom TV. To nie koniec zmian. W styczniu standard nadawania ma być zmieniony na DVB-T2/HEVC. Telewidzowie będą musieli wtedy zaprogramować listę kanałów na nowo.

Ekran telewizora wypełniony szumem, w centrum kadru widoczna dłoń z pilotem skierowanym w stronę ekranu, ustawienie sugeruje próbę zmiany kanału lub uruchomienia urządzenia.
29 grudnia z telewizji naziemnej znikną dwa programy.123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Metro i Zoom TV będą wyłączone w telewizji naziemnej. Co to oznacza?
  2. Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Co w zamian?
  3. Jakie programy można dziś oglądać w telewizji naziemnej?

Metro i Zoom TV będą wyłączone w telewizji naziemnej. Co to oznacza?

Programy Metro oraz Zoom TV znikają z naziemnej telewizji cyfrowej. Ich koncesje wygasną 28 grudnia 2025 roku. Nadawcy nie ubiegali się o ich przedłużenie. Obie stacje rezygnują z darmowej emisji na rzecz płatnych platform cyfrowych, kablowych oraz streamingu.

Równocześnie multipleks 8 (MUX-8), na którym nadawane były te dwa programy, przejdzie technologiczną rewolucję. Jego operator, Emitel, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC na początku 2026 roku, co podniesie jakość obrazu do HD.

Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Co w zamian?

Choć widzowie tracą Metro i Zoom TV, luka powinna być zapełniona - KRRiT ogłosiła konkursy na zwolnione miejsca. Chętnych nie ma jednak zbyt wielu, bo nadawców odstraszają wysokie koszty emisji oraz pasmo VHF wykorzystywane w MUX‑8. Wymaga innej anteny do odbioru i tym samym ogranicza zasięg.
W pierwszym konkursie na dwa miejsca zgłoszono tylko jeden wniosek (Republika 2), który obecnie czeka na rozpatrzenie, a nadawca musi uzupełnić dokumenty.
8 grudnia ruszył drugi konkurs na jedno miejsce, a nadawcy mogą składać swoje wnioski do 22 stycznia 2026. Ma to być stacja o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym.

To jednak nie koniec problemów. Od połowy lutego 2025 na multipleksie 8 nie nadaje ViDoc TV. Wobec nadawcy wszczęte zostało postępowanie o cofnięcie koncesji.

To oznacza, że od 29 grudnia z siedmiu miejsc na MUX-8 zajęte będą cztery: Nowa TV na pozycji 40, WP na pozycji 41, Republika na pozycji 51 i wPolsce24 na pozycji 52.

Jakie programy można dziś oglądać w telewizji naziemnej?

W naziemnej telewizji cyfrowej jest dostępnych ponad 40 kanałów dostępnych w multipleksach MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8.

Większość programów jest dostępna w jakości HD.

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN)

LCN
Program
Multipleks
1
TVP 1
MUX-3 (FTA)
2
TVP 2
MUX-3 (FTA)
3
TVP Regionalna 
MUX-3 (FTA)
4
Polsat
MUX-2 (FTA)
5
TVN
MUX-2 (FTA)
6
TV 4
MUX-2 (FTA)
7
TV Puls
MUX-2 (FTA)
8
TVN 7
MUX-2 (FTA)
9
Puls 2
MUX-2 (FTA)
10
TV 6
MUX-2 (FTA)
11
Super Polsat
MUX-2 (FTA)
12
Eska TV
MUX-1 (FTA)
13
TTV
MUX-1 (FTA)
14
Polo TV 
MUX-1 (FTA)
15
Antena TV 
MUX-1 (FTA)
16 
TV Trwam 
MUX-1 (FTA)
17
Stopklatka  
MUX-1 (FTA)
18 
Fokus TV 
MUX-1 (FTA)
19
TVP Polonia  
MUX-6 (FTA)
20
TVP Nauka 
MUX-6 (FTA)
24
TVP Dokument 
MUX-6 (FTA)
27 
TVP Rozrywka 
MUX-6 (FTA)
28 
Alfa TVP 
MUX-6 (FTA)
29 
TVP ABC 
MUX-3 (FTA)
30 
TVP Kultura 
MUX-3 (FTA)
31
TVP Historia 
MUX-3 (FTA)
32 
TVP Sport 
MUX-3 (FTA)
33 
TVP World 
MUX-6 (FTA)
34 
TVP Info 
MUX-3 (FTA)
35 
TVP Kobieta 
MUX-6 (FTA)
36 
Belsat 
MUX-6 (FTA)
38 
Metro (do 29 grudnia 2025)
MUX-8 (FTA)
39 
Zoom (do 29 grudnia 2025) 
MUX-8 (FTA)
40 
Nowa TV 
MUX-8 (FTA)
41 
WP 
MUX-8 (FTA)
49 
Wydarzenia 24 
MUX-1 (FTA)
50 
ViDocTV (emisja zawieszona)
MUX-8 (FTA)
51 
Republika 
MUX-8 (FTA)
52 
wPolsce24 
MUX-8 (FTA)
86 
CDA Premium  
MUX-8 (HbbTV) 
87 
Sklep Kapitan.pl 
MUX-8 (HbbTV)  
88 
TVP GO 
MUX-3 (HbbTV)  
91 
TVP World 
MUX-3 (HbbTV)  
92 
TVP ABC 2 
MUX-3 (HbbTV)   
93 
TVP Historia 2
MUX-3 (HbbTV)   
94 
TVP Kultura 2 
MUX-3 (HbbTV)   
98 
EmiRadio 
MUX-8 (HbbTV)    
99 
EmiTV 
MUX-8 (HbbTV)    
110 
Polsat Sport 1 
MUX-4 (płatny) 
111 
Polsat Sport 2
MUX-4 (płatny) 
112 
Eurosport 1 
MUX-4 (płatny) 
113 
Eurosport 2 
MUX-4 (płatny) 
114 
Eleven Sports 1 
MUX-4 (płatny) 
115 
Eleven Sports 2 
MUX-4 (płatny) 
116 
TVN Turbo 
MUX-4 (płatny) 
117 
TVN Style 
MUX-4 (płatny) 
118 
Polsat News Polityka 
MUX-4
119 
Polsat News 
MUX-4 (płatny)  
120 
TVN 24 
MUX-4 (płatny)  
333 
Polsat HbbTV 
MUX-4 

Zobacz również:

Odpowiednie ustawienie anteny DVB-T2 pozwoli odbierać więcej kanałów telewizji naziemnej.
Technologia

Jak ustawić telewizję naziemną i zwiększyć liczbę programów?

Justyna Nachman
Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze