Dwa programy znikną z telewizji naziemnej. Wyłączą je za tydzień

Spis treści: Metro i Zoom TV będą wyłączone w telewizji naziemnej. Co to oznacza? Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Co w zamian? Jakie programy można dziś oglądać w telewizji naziemnej?

Metro i Zoom TV będą wyłączone w telewizji naziemnej. Co to oznacza?

Programy Metro oraz Zoom TV znikają z naziemnej telewizji cyfrowej. Ich koncesje wygasną 28 grudnia 2025 roku. Nadawcy nie ubiegali się o ich przedłużenie. Obie stacje rezygnują z darmowej emisji na rzecz płatnych platform cyfrowych, kablowych oraz streamingu.

Równocześnie multipleks 8 (MUX-8), na którym nadawane były te dwa programy, przejdzie technologiczną rewolucję. Jego operator, Emitel, zapowiedział przejście na standard DVB-T2/HEVC na początku 2026 roku, co podniesie jakość obrazu do HD.

Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej. Co w zamian?

Choć widzowie tracą Metro i Zoom TV, luka powinna być zapełniona - KRRiT ogłosiła konkursy na zwolnione miejsca. Chętnych nie ma jednak zbyt wielu, bo nadawców odstraszają wysokie koszty emisji oraz pasmo VHF wykorzystywane w MUX‑8. Wymaga innej anteny do odbioru i tym samym ogranicza zasięg.

W pierwszym konkursie na dwa miejsca zgłoszono tylko jeden wniosek (Republika 2), który obecnie czeka na rozpatrzenie, a nadawca musi uzupełnić dokumenty.

8 grudnia ruszył drugi konkurs na jedno miejsce, a nadawcy mogą składać swoje wnioski do 22 stycznia 2026. Ma to być stacja o charakterze uniwersalnym lub wyspecjalizowanym.

To jednak nie koniec problemów. Od połowy lutego 2025 na multipleksie 8 nie nadaje ViDoc TV. Wobec nadawcy wszczęte zostało postępowanie o cofnięcie koncesji.

To oznacza, że od 29 grudnia z siedmiu miejsc na MUX-8 zajęte będą cztery: Nowa TV na pozycji 40, WP na pozycji 41, Republika na pozycji 51 i wPolsce24 na pozycji 52.

Jakie programy można dziś oglądać w telewizji naziemnej?

W naziemnej telewizji cyfrowej jest dostępnych ponad 40 kanałów dostępnych w multipleksach MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-6 i MUX-8.

Większość programów jest dostępna w jakości HD.

Programy w naziemnej telewizji cyfrowej (wg LCN) LCN Program Multipleks 1 TVP 1 MUX-3 (FTA) 2 TVP 2 MUX-3 (FTA) 3 TVP Regionalna MUX-3 (FTA) 4 Polsat MUX-2 (FTA) 5 TVN MUX-2 (FTA) 6 TV 4 MUX-2 (FTA) 7 TV Puls MUX-2 (FTA) 8 TVN 7 MUX-2 (FTA) 9 Puls 2 MUX-2 (FTA) 10 TV 6 MUX-2 (FTA) 11 Super Polsat MUX-2 (FTA) 12 Eska TV MUX-1 (FTA) 13 TTV MUX-1 (FTA) 14 Polo TV MUX-1 (FTA) 15 Antena TV MUX-1 (FTA) 16 TV Trwam MUX-1 (FTA) 17 Stopklatka MUX-1 (FTA) 18 Fokus TV MUX-1 (FTA) 19 TVP Polonia MUX-6 (FTA) 20 TVP Nauka MUX-6 (FTA) 24 TVP Dokument MUX-6 (FTA) 27 TVP Rozrywka MUX-6 (FTA) 28 Alfa TVP MUX-6 (FTA) 29 TVP ABC MUX-3 (FTA) 30 TVP Kultura MUX-3 (FTA) 31 TVP Historia MUX-3 (FTA) 32 TVP Sport MUX-3 (FTA) 33 TVP World MUX-6 (FTA) 34 TVP Info MUX-3 (FTA) 35 TVP Kobieta MUX-6 (FTA) 36 Belsat MUX-6 (FTA) 38 Metro (do 29 grudnia 2025) MUX-8 (FTA) 39 Zoom (do 29 grudnia 2025) MUX-8 (FTA) 40 Nowa TV MUX-8 (FTA) 41 WP MUX-8 (FTA) 49 Wydarzenia 24 MUX-1 (FTA) 50 ViDocTV (emisja zawieszona) MUX-8 (FTA) 51 Republika MUX-8 (FTA) 52 wPolsce24 MUX-8 (FTA) 86 CDA Premium MUX-8 (HbbTV) 87 Sklep Kapitan.pl MUX-8 (HbbTV) 88 TVP GO MUX-3 (HbbTV) 91 TVP World MUX-3 (HbbTV) 92 TVP ABC 2 MUX-3 (HbbTV) 93 TVP Historia 2 MUX-3 (HbbTV) 94 TVP Kultura 2 MUX-3 (HbbTV) 98 EmiRadio MUX-8 (HbbTV) 99 EmiTV MUX-8 (HbbTV) 110 Polsat Sport 1 MUX-4 (płatny) 111 Polsat Sport 2 MUX-4 (płatny) 112 Eurosport 1 MUX-4 (płatny) 113 Eurosport 2 MUX-4 (płatny) 114 Eleven Sports 1 MUX-4 (płatny) 115 Eleven Sports 2 MUX-4 (płatny) 116 TVN Turbo MUX-4 (płatny) 117 TVN Style MUX-4 (płatny) 118 Polsat News Polityka MUX-4 119 Polsat News MUX-4 (płatny) 120 TVN 24 MUX-4 (płatny) 333 Polsat HbbTV MUX-4

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press