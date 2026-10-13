Dwie usługi w aplikacji mObywatel przestaną działać. Znamy przyczyny

Dawid Długosz

Dawid Długosz

mObywatel pozwala załatwiać mnóstwo spraw online, ale już wkrótce dwie usługi dostępne w platformie zostaną wyłączone. Na szczęście nie na zawsze i nie będzie można z nich korzystać tylko przez kilka dni. Spowodowane to jest przerwą techniczną, która potrwa ponad trzy doby.

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Dwie usługi w aplikacji mObywatel przestaną działać. Znamy przyczyny.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Usługi Księgi wieczyste oraz Dane w KRS w aplikacji mObywatel będą tymczasowo wyłączone w związku z planowaną przerwą techniczną w systemach Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Przerwa techniczna rozpocznie się w piątek 16 października o godzinie 16:00 i potrwa do poniedziałku 19 października do godziny 6:00 rano.
  • W najbliższych miesiącach do mObywatela trafią nowe funkcje, m.in. możliwość rejestracji pojazdów online, pilotaż eDziennika oraz legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, która ma kilkanaście mln użytkowników. Dzięki niej można załatwiać mnóstwo spraw drogą online, ale już na dniach zostaną wyłączone dwie usługi. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał Centralny Ośrodek Informatyki, który odpowiada za utrzymanie popularnej platformy.

Usługi Księgi wieczyste i Dane w KRS z aplikacji mObywatel zostaną wyłączone

Centralny Ośrodek Informatyki wydał pilny komunikat obejmujący planowaną przerwę techniczną w dostępie do wybranych usług aplikacji mObywatel. Dotyczy to dwóch narzędzi i są to:

  • Księgi wieczyste
  • Dane w KRS

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Obie usługi zostaną jeszcze w tym tygodniu tymczasowo wyłączone. Zaplanowana przerwa techniczna rozpocznie się w piątek 16 października o godzinie 16:00 i potrwa do poniedziałku 19 października do godziny 6:00.

W tym czasie Księgi wieczyste oraz Dane w KRS nie będą dostępne z poziomu aplikacji mObywatel, co warto mieć na uwadze. Użytkownicy chcący skorzystać z tych usług powinni to zrobić wcześniej lub też poczekać do zakończenia planowanej przerwy technicznej związanej z systemami podlegającymi pod Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niedostępność tych usług wynika z zaplanowanej przerwy technicznej w działaniu systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości. Prosimy o załatwienie spraw, które wymagają dostępu do tych usług przed rozpoczęciem przerwy technicznej lub po jej zakończeniu
czytamy w udostępnionym komunikacie.

Aplikacja mObywatel otrzyma wkrótce wiele nowości

Przerwa techniczna sprawi, że część usług chwilowo nie będzie dostępnych, ale już w ciągu najbliższych miesięcy mObywatel zostanie wzbogacony w kolejne nowości. Jakie?

Już wkrótce w Polsce ruszy możliwość rejestrowania pojazdów drogą online i usługa zostanie zintegrowana z mObywatelem. Następnie mamy program pilotażowy związany z europejskim portfelem tożsamości.

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Na etapie prac znajdują się także program pilotażowy usługi eDziennik, uprawnienia geodezyjne i kartograficzne, dokumenty lokalne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji, elektroniczna rejestracja pojazdu czy legitymacja emeryta-rencisty MSWiA.

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