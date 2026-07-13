W skrócie UOKiK wszczął postępowanie przeciwko dwóm influencerom gamingowym z YouTube i TikToka za wywieranie niedozwolonej presji zakupowej na dzieciach poprzez agresywne reklamy.

Prezes UOKiK podkreśla, że dzieci wymagają szczególnej ochrony przed reklamami wplatanymi w treści rozrywkowe, gdyż takie praktyki są sprzeczne z polskimi i unijnymi przepisami.

Jeśli zarzuty wobec twórców kanałów takich jak WojanGames czy Palion Games się potwierdzą, grożą im wysokie kary finansowe oraz grzywna do 2 mln złotych dla zarządzającego Wojan Group.

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Influencerzy nierzadko starają się wywierać presje zakupowe na widzach. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów wszczął postępowanie wobec dwóch twórców internetowych powiązanych z tematyką gamingową, którzy dopuszczali się podobnych praktyk na dzieciach. Grożą im wysokie kary.

Influencerzy z YouTube'a i TikToka wywierali presje zakupowe na dzieciach

"Wbijajcie do Żabek, póki te Wojanki jeszcze są", "Już wszyscy kupili, bo widziałem, że niektóre osoby kupowały po 10 Wojanków na raz", "Wpadajcie na Palion Style, zamawiajcie, póki jest, bo sprzedaje się jak gorące bułeczki, a szkoła już niedługo". Tego typu treści były wyświetlane dzieciom, które oglądały kanały "WojanGames", "WojanPlus", "wojanteam_pl" oraz "Palion Games" i ""Palion Games Plus", co wykazała analiza materiałów.

Wykroczeń dopuściło się dwóch influencerów publikujących materiały na wspomnianych kanałach w platformach YouTube i TikTok, gdzie pojawiają się treści powiązane z tematyką gamingową. Głównie poświęcone grze Minecraft.

Dzieci nie mogą być poddawane presji zakupowej poprzez agresywną reklamę. Tymczasem influencerzy, którym postawiłem zarzuty, promują swoje biznesy za pośrednictwem treści w mediach społecznościowych opartych na popularnych grach komputerowych dla dzieci

"W jednej chwili relacjonują przebieg rozgrywki, a w następnej zachęcają do kupowania plecaków, napojów czy koszulek. Przekaz reklamowy jest wpleciony w treści o charakterze rozrywkowym. Dzieci muszą być chronione przed takimi działaniami" - dodaje Prezes UOKiK.

Prezes UOKiK może nałożyć na Wojan Group wysoką karę

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec dwóch influencerów, którzy łamią obowiązujące przepisy. Dzieci (jako odbiorcy reklam) podlegają szczególnej ochronie. Zarówno poprzez przepisy obowiązujące w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Zakazy obejmują agresywne przekazy marketingowe, które mogą powodować presje zakupowe wywierane na najmłodszych.

Postępowanie jest w toku, ale jeśli zarzuty się potwierdzą, to youtuberów wywierających presje na dzieciach mogą spotkać wysokie kary. Mogę one sięgnąć nawet 10 proc. obrotu. Ponadto prezes UOKiK wspomina o dodatkowej grzywnie w wysokości do 2 mln złotych, która może zostać nałożona na osobę zarządzającą Wojan Group.



