Dworzec kolejowy w Oławie. Jedna z najstarszych stacji w Polsce odnowiona

W skrócie Dworzec kolejowy w Oławie, będący najstarszym działającym obiektem tego typu w Polsce, przeszedł gruntowną modernizację, która trwała półtora roku.

Obiekt zyskał nowoczesne udogodnienia dla podróżnych, w tym rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, systemy zarządzania budynkiem oraz monitoring bezpieczeństwa.

Koszt inwestycji wyniósł 18,1 mln zł, a zakres prac objął również renowację wiaty peronowej oraz stworzenie nowego parkingu i strefy typu Kiss & Ride przed budynkiem.

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Dworzec w Oławie to jedna z pereł polskiej kolei. Dziś jest to najstarszy obiekt tego typu wśród wszystkich, które działają w Polsce. Stacja przeszła gruntowną modernizację, którą rozpoczęto kilkanaście miesięcy temu.

Dworzec kolejowy w Oławie odnowiony i stał się nowoczesną przestrzenią dla podróżnych

Prace związane z modernizacją dworca kolejowego w Oławie rozpoczęły się półtora roku temu. Nie były proste, bo należało zachować historyczne elementy budynku, a przy okazji PKP Polskie Linie Kolejowe chciały stworzyć nowoczesną przestrzeń dla podróżnych.

Modernizacja miała na celu stworzenie funkcjonalnej przestrzeni, odpowiadającej współczesnym standardom, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru obiektu

Prace były prowadzone pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków. Obiekt zyskał nowoczesną i komfortową przestrzeń dla podróżnych. Na zewnątrz od strony miasta wstawiono nowy zegar oraz neon "OŁAWA". W środku znajduje się mnóstwo udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dotyczy to m.in. podjazdów czy toalet. Przy okazji zlikwidowano bariery architektoniczne.

PKP Polskie Linie Kolejowe postawiły także na nowoczesne rozwiązania. Dotyczy to nie tylko prezentowania informacji dla pasażerów, ale też systemu zarządzania budynkiem. Pozwoliło to na optymalizację kosztów związanych z zużyciem mediów. Nie zabrakło także systemów z zakresu bezpieczeństwa, w tym monitoringu.

Dworzec kolejowy w Oławie najstarszym działającym w Polsce

Dworzec kolejowy w Oławie został oddany do użytku w maju 1842 r. Kamień węgielny położono 6 czerwca 1841 r. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce, a wśród działających nie ma starszego.

"Koszt przebudowy dworca w Oławie wyniósł 18,1 mln zł brutto, inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a za projekt przebudowy i prace budowlane odpowiadała firma Global Budownictwo Sp. z o.o. z Częstochowy" - czytamy w komunikacie PKP PLK.

W trakcie prac odnowiono także przestrzeń znajdującą się przed budynkiem dworca. Powstał nowy parking czy strefa Kiss & Ride. Odrestaurowano także wiatę peronową przylegającą do dworca.