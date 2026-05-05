Dzieci na Facebooku czy Instagramie to nic nowego, choć przepisy w tej kwestii są jasne. W Polsce konta w serwisach społecznościowych mogą mieć założone tylko osoby, które mają ukończone co najmniej 13 lat. Praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Meta zdaje sobie sprawę z tego problemu i próbuje coś zaradzić. Pomóc w tym mają udoskonalone narzędzia, które docenią rodzice.

Meta wprowadza udoskonalone narzędzia do weryfikacji wieku

Meta poinformowała, że wdraża na terenie państw członkowskich (również w Polsce) zestaw udoskonalonych narzędzi do weryfikacji wieku. Mają one pozwolić na skuteczniejsze "wyłapanie" kont dzieci w serwisach Facebook czy Instagram. Następnie o tym fakcie zostaną poinformowani rodzice. Jak to ma działać?

Mark Zuckerberg i spółka zdecydowali się wykorzystać sztuczną inteligencję. Specjalne algorytmy przeczesują portale należące do firmy Meta pod kątem użytkowników, którzy potencjalnie nie spełniają odpowiednich kryteriów wiekowych.

Przykład powiadomienia z Facebooka, które Meta zacznie wysyłać do rodziców dzieci w serwisie. Meta materiały prasowe

Dla rodziców oznacza to dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w postaci powiadomień. Tego typu zgłoszenia pozwolą opiekunom dzieci zapoznać się z potencjalnym problemem, którym może być nieodpowiedni wiek. Rodzice następnie będą mogli zdecydować, co należy z tym zrobić i potwierdzić wiek lub nie. Przy okazji będą dostępne inne praktyczne opcje.

Meta mówi jedno a dzieci na Facebooku i Instagramie jest coraz więcej

Meta twierdzi, że ciągle uskutecznia własne narzędzia związane z weryfikowaniem nieletnich użytkowników i ograniczaniem ich aktywności we własnych serwisach, ale prawda jest taka, że dzieci w platformach Facebook czy Instagram jest coraz więcej.

Niedawny raport KidsAlert ujawnił, że aż 61 proc. rodziców dzieci w wieku 7-9 lat jest świadomych, że ich podopieczni korzystają z mediów społecznościowych. Natomiast w przedziale 10-12 lat odsetek wzrasta aż do ponad 84 proc. Najczęściej wskazywaną platformą jest YouTube, ale Facebook plasuje się na drugim miejscu. Zaraz za nim jest TikTok.

Problem jest poważny i kolejne zapowiedzi firmy Meta wydają się nie spełniać pokładanych w nich nadziei. Czy tym razem będzie inaczej? Wydaje się to wątpliwe, choć z drugiej strony nie można wykluczyć, że pewien pożytek z tych działań będzie.

Meta wie, że samodzielnie nie będzie w stanie całkowicie rozwiązać tego problemu i zwraca uwagę na innych gigantów branży. W tym właścicieli sklepów z aplikacjami, którzy powinni skutecznie weryfikować wiek użytkowników po swojej stronie, co również pozostawia wiele do życzenia.

"Wydarzenia": Sharenting w dobie AI. Rodzice narażają swoje dzieci Polsat News Polsat News