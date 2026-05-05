Dzieci znikną z Facebooka i Instagrama? Meta ogłasza nowe narzędzia
Meta poinformowała, że rozszerza dostępność narzędzi umożliwiających skuteczniejszą weryfikację wieku użytkowników. Dotyczy to osób, które mają konta w serwisach Facebook czy Instagram. Co to oznacza w konsekwencji? Rodzice otrzymają niedługo powiadomienia, które pozwolą na zatwierdzenie wieku własnych dzieci. Nowe narzędzia będą dostępne także w Polsce.
Dzieci na Facebooku czy Instagramie to nic nowego, choć przepisy w tej kwestii są jasne. W Polsce konta w serwisach społecznościowych mogą mieć założone tylko osoby, które mają ukończone co najmniej 13 lat. Praktyka pokazuje coś zupełnie innego. Meta zdaje sobie sprawę z tego problemu i próbuje coś zaradzić. Pomóc w tym mają udoskonalone narzędzia, które docenią rodzice.
Meta wprowadza udoskonalone narzędzia do weryfikacji wieku
Meta poinformowała, że wdraża na terenie państw członkowskich (również w Polsce) zestaw udoskonalonych narzędzi do weryfikacji wieku. Mają one pozwolić na skuteczniejsze "wyłapanie" kont dzieci w serwisach Facebook czy Instagram. Następnie o tym fakcie zostaną poinformowani rodzice. Jak to ma działać?
Mark Zuckerberg i spółka zdecydowali się wykorzystać sztuczną inteligencję. Specjalne algorytmy przeczesują portale należące do firmy Meta pod kątem użytkowników, którzy potencjalnie nie spełniają odpowiednich kryteriów wiekowych.
Dla rodziców oznacza to dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w postaci powiadomień. Tego typu zgłoszenia pozwolą opiekunom dzieci zapoznać się z potencjalnym problemem, którym może być nieodpowiedni wiek. Rodzice następnie będą mogli zdecydować, co należy z tym zrobić i potwierdzić wiek lub nie. Przy okazji będą dostępne inne praktyczne opcje.
Meta mówi jedno a dzieci na Facebooku i Instagramie jest coraz więcej
Meta twierdzi, że ciągle uskutecznia własne narzędzia związane z weryfikowaniem nieletnich użytkowników i ograniczaniem ich aktywności we własnych serwisach, ale prawda jest taka, że dzieci w platformach Facebook czy Instagram jest coraz więcej.
Niedawny raport KidsAlert ujawnił, że aż 61 proc. rodziców dzieci w wieku 7-9 lat jest świadomych, że ich podopieczni korzystają z mediów społecznościowych. Natomiast w przedziale 10-12 lat odsetek wzrasta aż do ponad 84 proc. Najczęściej wskazywaną platformą jest YouTube, ale Facebook plasuje się na drugim miejscu. Zaraz za nim jest TikTok.
Problem jest poważny i kolejne zapowiedzi firmy Meta wydają się nie spełniać pokładanych w nich nadziei. Czy tym razem będzie inaczej? Wydaje się to wątpliwe, choć z drugiej strony nie można wykluczyć, że pewien pożytek z tych działań będzie.
Meta wie, że samodzielnie nie będzie w stanie całkowicie rozwiązać tego problemu i zwraca uwagę na innych gigantów branży. W tym właścicieli sklepów z aplikacjami, którzy powinni skutecznie weryfikować wiek użytkowników po swojej stronie, co również pozostawia wiele do życzenia.