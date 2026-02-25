Dziś Galaxy Unpacked. Nowy S26 i jeszcze więcej sprzętu od Samsunga

Spis treści: O której godzinie Samsung Unpacked i gdzie oglądać premierę S26? Trzy nowe smartfony z serii Samsung Galaxy S26 Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S26 Ultra Ceny smartfonów Samsung Galaxy S26 i ewentualne podwyżki? Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro Nowe oprogramowanie One UI 8.5

25 lutego to wielki dzień dla fanów marki Samsung. Przed nami pierwsza z tegorocznych konferencji Unpacked, na której zostaną zaprezentowane nowe produkty. Będą to przede wszystkim smartfony z serii Samsung Galaxy S26, ale to nie wszystko.

O której godzinie Samsung Unpacked i gdzie oglądać premierę S26?

Konferencja Unpacked odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Tym razem na miejsce premiery Samsung wybrał San Francisco. Start przewidziano na godzinę 19:00 czasu w Polsce. Gdzie oglądać to wydarzenie?

Samsung oczywiście udostępni relację z wydarzenia i konferencję Unpacked będzie można oglądać na stronie internetowej producenta, jak i w oficjalnym kanale marki w serwisie YouTube.

Przy okazji warto dodać, że na stronie producenta trwają zapisy i z pewnością warto z takiej możliwości skorzystać. Dlaczego? W ten sposób firma daje 150 złotych zniżki na zakup dwóch wskazanych urządzeń. Ponadto można wziąć udział w konkursie, gdzie w roli nagród przewidziano 1015 voucherów na zakup smartfona.

Trzy nowe smartfony z serii Samsung Galaxy S26

Gwoździem programu tegorocznej konferencji Unpacked są trzy nowe smartfony. To modele Samsung Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Jeszcze jakiś czas temu producent rozważał czwarty telefon S26 Edge, ale ostatecznie z niego zrezygnowano, co było wynikiem słabej sprzedaży poprzedniego Galaxy S25 Edge.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 dostaną liczne udoskonalenia. Przede wszystkim Koreańczycy umieszczą w nich nowe procesory i w zależności od modelu oraz rynku dystrybucji, będą to autorskie chipy Exynos 2600 lub Snapdragon 8 Elite Gen 5 dostarczony przez Qualcomma. Ten drugi układ znajduje się już w wielu flagowcach innych marek.

Samsung Galaxy S26 Ultra dostanie cztery podstawowe kolory obudowy. Samsung materiały prasowe

Kolejną z bardzo istotnych nowości jest wsparcie dla standardu Qi2 i przy okazji nowe telefony zapewnią obsługę szybszych ładowarek. Przede wszystkim zmiana będzie widoczna w przypadku smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra, który zaoferuje ładowanie o mocy 60 W.

Przy okazji producent przygotował liczne nowe akcesoria. Są to ładowarki bezprzewodowe, etui czy powerbanki magnetyczne zgodne z Qi2. Sporo nowości obejmie także warstwę oprogramowania. Ciekawą funkcją będzie prywatny ekran, który pozwoli "ukrywać" treści prezentowane na wyświetlaczu telefonu przed obecnymi w pobliżu osobami, a więc jest to rozwiązanie, które przyda się na przykład w zatłoczonych miejscach.

Nowa ładowarka bezprzewodowa Samsunga dla smartfonów Galaxy S26. Sammobile materiał zewnętrzny

Istotną zmianą jest także przeprojektowany aparat fotograficzny. Samsung po kilku latach postanowił w serii S wrócić do garbów na pleckach, gdzie znajdują się obiektywy. Przypomina on z wyglądu to, co znamy ze składaków Galaxy Z Fold.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy S26 Ultra

Topowym telefonem z serii jest Samsung Galaxy S26 Ultra i urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery. Smartfon ma duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 3120 × 1440 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Armor 2.

Smartfon będzie dostępny w kilku konfiguracjach sprzętowych z 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 5000 mAh, ale wspiera szybsze ładowanie. W Europie telefon będzie sprzedawany wyłącznie ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Exynosy 2600 trafią do dwóch tańszych modeli.

Aparat fotograficzny pod względem hardware'owym nie przeszedł większych zmian. Główny obiektyw Samsunga Galaxy S26 Ultra współpracuje z 200-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna jest połączona z 50-megapikelowym czujnikiem. Natomiast dwa teleobiektywy współpracują z sensorami 50 i 10 MP. Duży nacisk w tym roku ma być położony na warstwę oprogramowania aparatu.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy S26 i ewentualne podwyżki?

Przez ostatnie tygodnie w sieci pojawiało się mnóstwo plotek obejmujących ceny telefonów Samsung Galaxy S26. To mówiono, że firma chce je utrzymać na poziomie serii S25, a innym razem straszono podwyżkami. Ile więc zapłacimy?

Osobiście najbardziej skłaniam się ku informacjom, które niedawno udostępnił niemiecki serwis Winfuture.de, który w przeszłości serwował sprawdzone informacje z obozu koreańskiej marki. Wygląda to następująco:

Samsung Galaxy S26 - od 999 euro (ok. 4,2 tys. złotych)

Samsung Galaxy S26+ - od 1269 euro (ok. 5350 złotych)

Samsung Galaxy S26 Ultra - od 1469 euro (ok. 6,2 tys. złotych)

Jeśli powyższe informacje okażą się prawdziwe, to za smartfony z rodziny S26 zapłacimy podobnie, jak w zeszłym roku za modele S25.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro

Kolejną nowością na Unpacked będą słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4, które zastąpią model Buds 3 z 2024 r. Wiemy, że firma postanowiła je przeprojektować. Trzpień przebudowano i pozbyto się podświetlenia, które było w poprzedniej generacji. Natomiast na pudełeczku ładującym znajduje się dodatkowy przycisk. Pozwoli on na lokalizowanie sparowanego telefonu.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 4 zobaczymy wraz ze smartfonami S26. Samsung materiały prasowe

Do wyboru będą dwie wersje słuchawek. Droższy model to Samsung Galaxy Buds 4 Pro, który w Polsce powinien kosztować około 1050 złotych. W tańszej wersji zabraknie wkładek dousznych i będą także mniejsze baterie. Cena ma wynieść około 750 złotych. Dokładne kwoty poznamy zaraz po Unpacked.

Nowe oprogramowanie One UI 8.5

Ostatnią z nowości, która jest niemal pewnym punktem dzisiejszej konferencji Unpacked, to nakładka One UI 8.5, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Udział w nich biorą wybrani właściciele smartfonów S26, również z Polski. Natomiast telefony Samsung Galaxy S26 będą pierwszymi, które mają pracować pod kontrolą tego software od razu po wyjęciu z pudełek.

One UI 8.5 wprowadzi mnóstwo nowości, które obejmą różne obszary oprogramowania. Będą to m.in. szybkie ustawienia, animacje, interfejs użytkownika czy nowy asystent Bixby. Aktualizacja na starsze telefony Samsunga powinna być udostępniana od marca, ale konkretnych terminów na razie nie ma.

