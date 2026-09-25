Materiał zarejestrowali operatorzy dronów z jednostki Sunstrike, wchodzącej w skład ukraińskiej 82. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. Nagranie udostępnił również Serhij "Flash" Beskrestnow, doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych.

Na opublikowanych ujęciach widoczne są co najmniej dwa rosyjskie bezzałogowce Molnija, które zamiast standardowych ładunków wybuchowych przenoszą zaopatrzenie. Do jednego z nich przymocowano broń strzelecką, natomiast drugi transportuje paczkę z żywnością. Według ukraińskich żołnierzy drony miały dostarczyć ładunki rosyjskim oddziałom znajdującym się na wysuniętych pozycjach.

Dron uderzeniowy w roli jednorazowego transportowca

Molnija to stosunkowo prosty rosyjski bezzałogowiec, wykorzystywany przede wszystkim do przeprowadzania ataków na ukraińskie pozycje. Jego konstrukcja pozwala jednak na przenoszenie również innych niewielkich ładunków. Według ukraińskiego serwisu Militarnyi Rosjanie już wcześniej eksperymentowali z rozszerzaniem zastosowań tej platformy, między innymi wykorzystując ją w roli nosiciela mniejszych dronów FPV.

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Przekształcenie tego modelu w środek transportu może umożliwić dostarczanie podstawowego wyposażenia do miejsc, do których dotarcie drogą lądową wiąże się z dużym ryzykiem. Jest to szczególnie istotne w rejonach intensywnego działania dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, gdzie przemieszczanie pojazdów zaopatrzeniowych oraz niewielkich grup żołnierzy jest utrudnione.

Takie rozwiązanie ma jednak poważne ograniczenia. W przeciwieństwie do większych bezzałogowców transportowych, które mogą zrzucić ładunek i powrócić do operatora, Molnija użyta w tej roli jest w praktyce platformą jednorazową. Oznacza to konieczność poświęcenia całego drona, aby dostarczyć stosunkowo niewielką ilość zaopatrzenia.

Problemy z logistyką czy nowa taktyka?

Ukraińscy wojskowi interpretują zarejestrowane przypadki jako oznakę trudności z zaopatrywaniem rosyjskich grup szturmowych. Wykorzystywanie dronów uderzeniowych do przewożenia żywności i broni może sugerować, że tradycyjne drogi dostaw są w niektórych rejonach zbyt niebezpieczne lub zostały odcięte.

Nie można jednak na podstawie samego nagrania określić skali tych problemów. Jak zaznacza Militarnyi, nie ma obecnie potwierdzenia, że transport zaopatrzenia za pomocą tych dronów stał się standardową praktyką rosyjskiej armii lub jest stosowany na dużą skalę.

Niewykluczone, że zarejestrowane przypadki są lokalnym eksperymentem albo doraźnym rozwiązaniem zastosowanym przez konkretne oddziały. Nawet niewielkie dostawy mogą mieć znaczenie dla żołnierzy zajmujących odizolowane pozycje. Przekazanie żywności, amunicji czy dodatkowej broni pozwala im przez pewien czas kontynuować działania bez konieczności organizowania transportu lądowego.

Co wiemy o dronach Molnija?

Drony Molnija mają kadłub o długości ok. 1,3 do 1,5 metra wykonany z podstawowych materiałów, masę sięgającą 10 kilogramów i zasięg lotu szacowany na 30-35 kilometrów. W ukraińskich doniesieniach pojawia się też zmodernizowany wariant tego bezzałogowca, oznaczony jako Molnija-2, który został wyposażony w dwa silniki oraz bardziej opływowy kadłub, dzięki czemu jego zasięg zwiększył się do poziomu 40-50 kilometrów.

Co więcej, nie brakuje doniesień sugerujących, że mogą być one również wyposażone w niebezpieczne prowizoryczne głowice termobaryczne. Chodzi o pociski zaprojektowane z myślą o miotaczu ognia RPO Trzmiel, których instalację jako ładunku dronowego można było zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Zresztą obie wersje wykorzystują wiele improwizowanych pocisków, w tym ładunek wybuchowy KZ-6, granat przeciwpancerny z RPG-7 czy przeciwpancerne miny TM-62 - wszystko po to, by produkcja tego typu dronów była jak najtańsza. I najwyraźniej Rosja osiągnęła tu naprawdę niski koszt, skoro może pozwolić sobie na dostarczanie nimi prowiantu i innego zaopatrzenia.