W skrócie YouTuber Colsto opracował nową metodę geolokalizacji, która wykorzystuje efekt Dopplera dźwięków przelatujących samolotów do ustalenia miejsca nagrania wideo.

Analiza spektrogramów dźwięku pozwala na zestawienie śladów lotniczych z publicznymi danymi ADS-B, co umożliwia precyzyjne śledzenie trajektorii maszyn w czasie.

Eksperyment pokazuje, że nawet teoretycznie nieistotny szum otoczenia na nagraniu może nieświadomie ujawnić dokładną lokalizację autora lub miejsca jego pobytu.

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Skuteczna geolokalizacja na podstawie dźwięków samolotów

YouTuber o pseudonimie Colsto, znany z odnajdywania trudnych do zlokalizowania miejsc z filmów i zdjęć, odkrył nową metodę geolokalizacji. Na swoim kanale dowiódł, że można precyzyjnie wskazać miejsce wykonania niemal dowolnego nagrania wideo. Potrzebna jest do tego szczegółowa analiza ścieżki dźwiękowej pod kątem niemal niesłyszalnych odgłosów przelatujących samolotów.

Tajemnica tej metody opiera się na badaniu krzywych Dopplera, które obrazują zmiany częstotliwości dźwięku emitowanego przez lecącą maszynę. Efekt Dopplera sprawia, że częstotliwość fal dźwiękowych rośnie, gdy obiekt przybliża się do rejestratora, a następnie spada, gdy ten się oddala. Podobne zjawisko zachodzi w przypadku syren pojazdów uprzywilejowanych bądź fal elektromagnetycznych, jednak w tym przypadku kluczowe znaczenie ma akustyka maszyn lotniczych.

Samoloty generują dźwięki o niskiej częstotliwości, które potrafią przebyć znaczne odległości. Choć ludzkie ucho często nie jest w stanie ich zarejestrować, czułe mikrofony bez problemu wychwytują te częstotliwości. Colsto postanowił wykorzystać ten fakt i zestawić dane akustyczne z jawnymi informacjami o ruchu lotniczym.

Dane o trasach maszyn przebywających w przestrzeni powietrznej są powszechnie dostępne dzięki systemowi Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B). Urządzenia montowane w samolotach stale transmitują dane dotyczące pozycji, prędkości i wysokości lotu. Serwisy takie jak OpenSky Network zbierają te sygnały i udostępniają je publicznie, tworząc szczegółową mapę przelotów nad wieloma regionami świata.

Spektrogramy odsłaniają niewidoczne ślady w tle akustycznym

W ramach prezentacji metody Colsto użył wideo zawierającego jedynie statyczne nagranie drzew w bardzo niskiej rozdzielczości. Trudno wyobrazić sobie bardziej generyczną scenerię.

Jedynymi znanymi informacjami o nagraniu była data jego wykonania - 8 września - oraz fakt, że powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Odsłuch materiału ujawniał jedynie szum otoczenia i śpiew ptaków, co dla większości obserwatorów nie stanowi zbyt pomocnej wskazówki.

Analiza ścieżki dźwiękowej za pomocą spektrogramu (wykresu wizualnego przedstawiającego zmiany częstotliwości sygnału dźwiękowego w czasie) pozwoliła jednak dostrzec dwie subtelne smugi będące krzywymi Dopplera przelatujących samolotów.

Odstęp czasowy między pierwszym a drugim sygnałem wynosił dokładnie 920 sekund. Sam fakt zarejestrowania dwóch maszyn w takim odstępie czasu nie wystarczał jednak do natychmiastowego wyznaczenia miejsca, bowiem w skali całego kraju podobne zdarzenie zarejestrowano w wielu lokalizacjach.

Kształt samych krzywych Dopplera zawiera jednak ogromną ilość szczegółowych danych na temat parametrów przelotu. Podstawowy zarys linii w spektrogramie pozwala dość celnie oszacować zarówno prędkość maszyny, jak i jej odległość od mikrofonu. Wstępne zestawienie tych danych z bazą ADS-B wygenerowało około 70 tys. potencjalnych lokalizacji w USA.

Dalsza selekcja polegała na wyeliminowaniu obszarów, w których systemy powinny zarejestrować dodatkowe samoloty, nieobecne na badanej ścieżce dźwiękowej. Działanie to pozwoliło ograniczyć liczbę prawdopodobnych miejsc do około 15 tys. Wyselekcjonowanie tej jednej właściwej pozycji wymagało już dokładnego przestudiowania najmniejszych detali wygenerowanych wykresów.

Nagranie może zawierać dane, o których autor nie miał pojęcia

Aby zejść z poziomu 15 tys. możliwości do konkretnego punktu, YouTuber musiał przeanalizować manewry wykonywane przez samoloty podczas przelotu. Niewielkie odchylenia w kształcie krzywej zdradzają, czy dany obiekt przyspieszał, zwalniał, wznosił się, opadał czy zmieniał kurs. Wyciągnięcie takich informacji bezpośrednio z szumu na nagraniu byłoby jednak niezwykle trudne.

Twórca podszedł więc do problemu od odwrotnej strony i stworzył własne modele symulujące potencjalne trajektorie przelotów. Następnie porównywał wygenerowane teoretycznie wykresy ze ścieżką z nagrania i przyznawał im punkty za stopień dopasowania. Dzięki temu zidentyfikował konkretne rejsy, ograniczył obszar poszukiwań i ostatecznie odnalazł dokładną kamerę monitoringu na Google Street View.

Zaprezentowana technika geolokalizacji stanowi efektowne osiągnięcie inżynieryjne, a zarazem niepokojący dowód na to, jak łatwo naruszyć czyjąś prywatność. Oczywiście metoda posiada pewne ograniczenia, ponieważ wymaga wstępnego zawężenia danych, np. poprzez znajomość przybliżonego czasu lub rejonu nagrania. Bez takich informacji poszukiwanie właściwego lotu przypominałoby szukanie igły w stogu siana.

Przy odpowiedniej jakości nagrania audio i dostępie do danych historycznych ADS-B szumy otoczenia stają się potężnym narzędziem dla ekspertów OSINT, śledczych, a także hobbystów. Eksperyment ten dobitnie pokazuje, że nagranie dźwiękowe ze zwykłej kamery może zawierać dane, o których twórca nie miał pojęcia i których nigdy nie planował udostępniać publicznie.



