E-rejestracja staje się faktem. Jak umówić wizytę do lekarza?

Anna Gburek

Na spokojnie, w domu szukasz wolnego terminu do specjalisty, zamiast wydzwaniać na wciąż zajętą infolinię. Zapisujesz się od razu lub wybierasz opcję wirtualnej kolejki i czekasz w domu zamiast w tłumie pacjentów pod przychodnią. System sam znajdzie dla ciebie najbliższy wolny termin. Bajka? Nie, taka rzeczywistość czeka nas w nowym roku. Od 1 stycznia 2026 roku rusza system Centralnej e-Rejestracji do lekarza na NFZ. To prawdziwa rewolucja, na którą czekali pacjenci od wielu lat.

Osoba stojąca przy okienku obsługi w urzędzie, pochylona do przodu, ubrana w zimową kurtkę z futrzanym kapturem, po drugiej stronie szyby widoczne są tabliczki informacyjne, segregatory oraz biurowe wyposażenie.
1 stycznia 2026 roku startuje centralna e-Rejestracja. Czy to koniec kolejek?Adam StaskiewiczEast News

Spis treści:

  1. E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia
  2. Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP?
  3. Wirtualna kolejka w systemie IKP
  4. E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ

E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2026 roku wszystkich pacjentów czeka prawdziwa rewolucja w sposobie rejestracji do lekarzy specjalistów w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia. Rusza Centralna e-Rejestracja umożliwiająca zapisanie się do specjalisty NFZ online za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji Moje IKP.

W pierwszym etapie nowa usługa obejmie jedynie pierwsze wizyty do kardiologa na podstawie e-skierowania lub badania cytologii i mammografii. 

Na swoim koncie IKP pacjenci będą mogli także zmienić bądź odwołać istniejący termin. Pierwszy etap wdrożenia nowego systemu ma pewne ograniczenia. Zapisy na kontynuację leczenia i ponowne umawianie po odwołaniu wizyty należy umawiać bezpośrednio w przychodni.

Od 1 czerwca 2026 roku centralna e-Rejestracja (CeR) zostanie rozszerzona na kolejne specjalizacje:

  • choroby naczyń,
  • choroby zakaźne,
  • endokrynologię,
  • hepatologię,
  • immunologię,
  • mukowiscydozę,
  • nefrologię,
  • neonatologię,
  • gruźlicę i choroby płuc.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2029 roku do systemu Centralnej e-Rejestracji mają zostać włączone wszystkie pozostałe świadczenia ambulatoryjne.

Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP?

Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta za pomocą strony internetowej lub aplikacji Moje IKP pacjenci będą mogli:

  • sprawdzić dostępność terminów w wybranych placówkach,
  • umówić, przełożyć lub odwołać wizytę,
  • zapisać się do poczekalni.

Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia bez udziału pracowników przychodni. Jak umówić wizytę do kardiologa za pomocą CeR?

    Krok 1. Zaloguj się do IKP lub aplikacji mojeIKP za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu.

    Krok 2. Wybierz zakładkę Plan leczenia, a następnie opcję Rejestracji i wybierz odpowiednie e-skierowanie.

    Krok 3. Wyszukaj najbliższy wolny termin u specjalisty, ustawiając kryteria wyboru: daty, godziny, preferowane dni tygodnia, miasto lub konkretną placówkę.

    Krok 4. Wybierz odpowiadający ci termin z listy zaproponowanej przez system.

    Po wybraniu terminu system przypomni ci o zbliżającej się wizycie za pomocą SMS. W ten sam sposób umówisz się na badanie cytologiczne lub mammografię.

    Pomimo działającej CeR wizyty do specjalistów będzie można umawiać dalej drogą telefoniczną lub bezpośrednio w przychodni. Jest to ważna informacja głównie dla osób starszych niemających dostępu do komputera i smartfona.

    Wirtualna kolejka w systemie IKP

    System CeR wyszukuje wolne terminy do kardiologa w okresie do 40 dni i na badania profilaktyczne w okresie do 90 dni. Jeśli w tym przedziale czasowym nie znajdziesz odpowiadających ci terminów, możesz skorzystać z poczekalni. Jest to wirtualna kolejka, w której czekasz na wolny termin do wybranego specjalisty.

    System przydzielając miejsca w kolejce, bierze pod uwagę:

    • kolejność zgłoszeń,
    • preferencje dotyczące miejsca i terminu,
    • uprawnienia pacjenta,
    • priorytet nadany przez lekarza. Pacjenci w przypadkach pilnych będą bliżej w kolejce.

    Kiedy pojawi się wolny termin, system automatycznie przypisze do niego pacjenta z kolejki i powiadomi o tym fakcie za pomocą SMS. Jeśli termin ci nie odpowiada, możesz z niego zrezygnować. W ten sposób nie stracisz miejsca w kolejce, a system weźmie pod uwagę to, jak długo czekasz na wizytę.

      Gorzej mają pacjenci, którzy nie odwołają wizyty i nie pojawią się na niej. Wówczas przechodzą na koniec kolejki. System ten ma zachęcić pacjentów do odwoływania wizyt i zwalniania terminów, z których mogą skorzystać inni.

      E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ

      Centralna e-Rejestracja została wprowadzona na mocy ustawy z 26 września 2025 roku. Nakłada ona obowiązek przystąpienia do programu wszystkich placówek oferujących usługi finansowane przez NFZ. Niedopełnienie odpowiednich terminów i obowiązków będzie skutkowało od 1 czerwca 2026 roku wstrzymaniem finansowania przez NFZ. Fundusz ma płacić jedynie za wizyty zarejestrowane w systemie Centralnych e-Rejestracji.

