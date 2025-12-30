E-rejestracja staje się faktem. Jak umówić wizytę do lekarza?
Na spokojnie, w domu szukasz wolnego terminu do specjalisty, zamiast wydzwaniać na wciąż zajętą infolinię. Zapisujesz się od razu lub wybierasz opcję wirtualnej kolejki i czekasz w domu zamiast w tłumie pacjentów pod przychodnią. System sam znajdzie dla ciebie najbliższy wolny termin. Bajka? Nie, taka rzeczywistość czeka nas w nowym roku. Od 1 stycznia 2026 roku rusza system Centralnej e-Rejestracji do lekarza na NFZ. To prawdziwa rewolucja, na którą czekali pacjenci od wielu lat.
Spis treści:
- E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia
- Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP?
- Wirtualna kolejka w systemie IKP
- E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ
E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia
Od 1 stycznia 2026 roku wszystkich pacjentów czeka prawdziwa rewolucja w sposobie rejestracji do lekarzy specjalistów w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia. Rusza Centralna e-Rejestracja umożliwiająca zapisanie się do specjalisty NFZ online za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji Moje IKP.
W pierwszym etapie nowa usługa obejmie jedynie pierwsze wizyty do kardiologa na podstawie e-skierowania lub badania cytologii i mammografii.
Na swoim koncie IKP pacjenci będą mogli także zmienić bądź odwołać istniejący termin. Pierwszy etap wdrożenia nowego systemu ma pewne ograniczenia. Zapisy na kontynuację leczenia i ponowne umawianie po odwołaniu wizyty należy umawiać bezpośrednio w przychodni.
Od 1 czerwca 2026 roku centralna e-Rejestracja (CeR) zostanie rozszerzona na kolejne specjalizacje:
- choroby naczyń,
- choroby zakaźne,
- endokrynologię,
- hepatologię,
- immunologię,
- mukowiscydozę,
- nefrologię,
- neonatologię,
- gruźlicę i choroby płuc.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2029 roku do systemu Centralnej e-Rejestracji mają zostać włączone wszystkie pozostałe świadczenia ambulatoryjne.
Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP?
Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta za pomocą strony internetowej lub aplikacji Moje IKP pacjenci będą mogli:
- sprawdzić dostępność terminów w wybranych placówkach,
- umówić, przełożyć lub odwołać wizytę,
- zapisać się do poczekalni.
Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia bez udziału pracowników przychodni. Jak umówić wizytę do kardiologa za pomocą CeR?
Krok 1. Zaloguj się do IKP lub aplikacji mojeIKP za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu.
Krok 2. Wybierz zakładkę Plan leczenia, a następnie opcję Rejestracji i wybierz odpowiednie e-skierowanie.
Krok 3. Wyszukaj najbliższy wolny termin u specjalisty, ustawiając kryteria wyboru: daty, godziny, preferowane dni tygodnia, miasto lub konkretną placówkę.
Krok 4. Wybierz odpowiadający ci termin z listy zaproponowanej przez system.
Po wybraniu terminu system przypomni ci o zbliżającej się wizycie za pomocą SMS. W ten sam sposób umówisz się na badanie cytologiczne lub mammografię.
Pomimo działającej CeR wizyty do specjalistów będzie można umawiać dalej drogą telefoniczną lub bezpośrednio w przychodni. Jest to ważna informacja głównie dla osób starszych niemających dostępu do komputera i smartfona.
Wirtualna kolejka w systemie IKP
System CeR wyszukuje wolne terminy do kardiologa w okresie do 40 dni i na badania profilaktyczne w okresie do 90 dni. Jeśli w tym przedziale czasowym nie znajdziesz odpowiadających ci terminów, możesz skorzystać z poczekalni. Jest to wirtualna kolejka, w której czekasz na wolny termin do wybranego specjalisty.
System przydzielając miejsca w kolejce, bierze pod uwagę:
- kolejność zgłoszeń,
- preferencje dotyczące miejsca i terminu,
- uprawnienia pacjenta,
- priorytet nadany przez lekarza. Pacjenci w przypadkach pilnych będą bliżej w kolejce.
Kiedy pojawi się wolny termin, system automatycznie przypisze do niego pacjenta z kolejki i powiadomi o tym fakcie za pomocą SMS. Jeśli termin ci nie odpowiada, możesz z niego zrezygnować. W ten sposób nie stracisz miejsca w kolejce, a system weźmie pod uwagę to, jak długo czekasz na wizytę.
Gorzej mają pacjenci, którzy nie odwołają wizyty i nie pojawią się na niej. Wówczas przechodzą na koniec kolejki. System ten ma zachęcić pacjentów do odwoływania wizyt i zwalniania terminów, z których mogą skorzystać inni.
E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ
Centralna e-Rejestracja została wprowadzona na mocy ustawy z 26 września 2025 roku. Nakłada ona obowiązek przystąpienia do programu wszystkich placówek oferujących usługi finansowane przez NFZ. Niedopełnienie odpowiednich terminów i obowiązków będzie skutkowało od 1 czerwca 2026 roku wstrzymaniem finansowania przez NFZ. Fundusz ma płacić jedynie za wizyty zarejestrowane w systemie Centralnych e-Rejestracji.