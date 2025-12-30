Spis treści: E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP? Wirtualna kolejka w systemie IKP E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ

E-rejestracja do lekarza specjalisty od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2026 roku wszystkich pacjentów czeka prawdziwa rewolucja w sposobie rejestracji do lekarzy specjalistów w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia. Rusza Centralna e-Rejestracja umożliwiająca zapisanie się do specjalisty NFZ online za pomocą Internetowego Konta Pacjenta lub aplikacji Moje IKP.

W pierwszym etapie nowa usługa obejmie jedynie pierwsze wizyty do kardiologa na podstawie e-skierowania lub badania cytologii i mammografii.

Na swoim koncie IKP pacjenci będą mogli także zmienić bądź odwołać istniejący termin. Pierwszy etap wdrożenia nowego systemu ma pewne ograniczenia. Zapisy na kontynuację leczenia i ponowne umawianie po odwołaniu wizyty należy umawiać bezpośrednio w przychodni.

Od 1 czerwca 2026 roku centralna e-Rejestracja (CeR) zostanie rozszerzona na kolejne specjalizacje:

choroby naczyń,

choroby zakaźne,

endokrynologię,

hepatologię,

immunologię,

mukowiscydozę,

nefrologię,

neonatologię,

gruźlicę i choroby płuc.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2029 roku do systemu Centralnej e-Rejestracji mają zostać włączone wszystkie pozostałe świadczenia ambulatoryjne.

Jak wygląda e-Rejestracja przez IKP?

Po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta za pomocą strony internetowej lub aplikacji Moje IKP pacjenci będą mogli:

sprawdzić dostępność terminów w wybranych placówkach,

umówić, przełożyć lub odwołać wizytę,

zapisać się do poczekalni.

Mogą to zrobić o dowolnej porze dnia bez udziału pracowników przychodni. Jak umówić wizytę do kardiologa za pomocą CeR?

Krok 1. Zaloguj się do IKP lub aplikacji mojeIKP za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, e-dowodu.

Krok 2. Wybierz zakładkę Plan leczenia, a następnie opcję Rejestracji i wybierz odpowiednie e-skierowanie.

Krok 3. Wyszukaj najbliższy wolny termin u specjalisty, ustawiając kryteria wyboru: daty, godziny, preferowane dni tygodnia, miasto lub konkretną placówkę.

Krok 4. Wybierz odpowiadający ci termin z listy zaproponowanej przez system.

Po wybraniu terminu system przypomni ci o zbliżającej się wizycie za pomocą SMS. W ten sam sposób umówisz się na badanie cytologiczne lub mammografię.

Pomimo działającej CeR wizyty do specjalistów będzie można umawiać dalej drogą telefoniczną lub bezpośrednio w przychodni. Jest to ważna informacja głównie dla osób starszych niemających dostępu do komputera i smartfona.

Wirtualna kolejka w systemie IKP

System CeR wyszukuje wolne terminy do kardiologa w okresie do 40 dni i na badania profilaktyczne w okresie do 90 dni. Jeśli w tym przedziale czasowym nie znajdziesz odpowiadających ci terminów, możesz skorzystać z poczekalni. Jest to wirtualna kolejka, w której czekasz na wolny termin do wybranego specjalisty.

System przydzielając miejsca w kolejce, bierze pod uwagę:

kolejność zgłoszeń,

preferencje dotyczące miejsca i terminu,

uprawnienia pacjenta,

priorytet nadany przez lekarza. Pacjenci w przypadkach pilnych będą bliżej w kolejce.

Kiedy pojawi się wolny termin, system automatycznie przypisze do niego pacjenta z kolejki i powiadomi o tym fakcie za pomocą SMS. Jeśli termin ci nie odpowiada, możesz z niego zrezygnować. W ten sposób nie stracisz miejsca w kolejce, a system weźmie pod uwagę to, jak długo czekasz na wizytę.

Gorzej mają pacjenci, którzy nie odwołają wizyty i nie pojawią się na niej. Wówczas przechodzą na koniec kolejki. System ten ma zachęcić pacjentów do odwoływania wizyt i zwalniania terminów, z których mogą skorzystać inni.

E-rejestracja obowiązkowa dla wszystkich placówek NFZ

Centralna e-Rejestracja została wprowadzona na mocy ustawy z 26 września 2025 roku. Nakłada ona obowiązek przystąpienia do programu wszystkich placówek oferujących usługi finansowane przez NFZ. Niedopełnienie odpowiednich terminów i obowiązków będzie skutkowało od 1 czerwca 2026 roku wstrzymaniem finansowania przez NFZ. Fundusz ma płacić jedynie za wizyty zarejestrowane w systemie Centralnych e-Rejestracji.

